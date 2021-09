"Neconstituțional! Dictatorial!" Republicanii promit să blocheze în Congres și la tribunal vaccinarea obligatorie anunțată de Joe Biden

Măsura, care se adaugă obligativității de vaccinare instituite pentru toți lucrătorii guvernului federal, face parte din noua abordare a actualei administrații, menită să oprească pandemia de coronavirus, pe fondul încetinirii imunizărilor voluntare și în contextul răspândirii variantei Delta.

"Este exact genul de derapaj guvernamental pe care am încercat să îl prevenim în Arizona. Acum, administrația Biden-Harris lovește în mediul privat și în libertățile individuale într-o manieră fără precedent și foarte periculoasă. Acest demers nu va rezista într-o sală de tribunal. Această abordare dictatorială este greșită, nu este specific americană și va face mai mult rău decât bine. Câți lucrători vor fi strămutați? Câți copii vor fi îndepărtați din sălile de clasă? Câte afaceri vor fi amendate? Vaccinu este și trebuie să fie opțional. Trebuie să reacționăm și o vom face", a avertizat guvernatorul de Arizona, Doug Ducey.

I will be introducing legislation to block this egregious assault on Americans' freedom and liberty.



We must fight against these attempts to force vaccine mandates on the American people. https://t.co/ShTT8JCPTt #FoxNews — Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) September 9, 2021

Kristi Noem, guvernatoarea statului Dakota de Sud a declarat că echipa sa juridică este pregătită să atace la în instanță noile măsuri anunțate de președinte iar Andy Biggs, membru al Camerei Reprezentanților, a promis să depună în Congres o lege care să blocheze vaccinarea obligatorie.

"Voi depune o lege care să blocheze acest atac șocant împotriva drepturilor și libertăților americane. Trebuie să luptăm împotriva acestor încercări de a institui vaccinarea obligatorie a poporului american", a scris Biggs pe Twitter.

Alți politicieni republicani din Congres, precum Thomas Massie, Robert Aderholt și Barry Moore au insistat că măsurile anunțate de Biden sunt neconstituționale iar decizia de vaccinare ar trebui să fie luată de pacient împreună cu medicul, nu de guvernul federal.

Un alt republican din Congres, Dusty Johnson, a scris pe contul de Twitter că decizia președintelui "a depășit granița".

"Cred în vaccin dar cred și că guvernul federal trebuie să aibă limite. Practic, aceasta este o vaccinare obligatorie la nivel național. Guvernul federal n-a mai făcut așa ceva și n-ar trebui să facă asta acum", a opinat el.

The president's action crosses the line. I believe in the vaccine, but I also believe in a limited federal government. Effectively, this is a national vaccine mandate. Our federal government has never done this before, and it should not do so now. — Rep. Dusty Johnson (@RepDustyJohnson) September 9, 2021

Reacțiile furioase ale repbulicanilor vin după ce președintele SUA, Joe Biden, a anunțat un plan bazat pe șase "piloni", care include vaccinarea obligatorie a lucrătorilor din guvernul federal, fără alternativa de a refuza vaccinul și a se testa periodic.

În cazul firmelor private cu cel puțin 100 de angajați, acestea trebuie să-și vaccineze anti-COVID toți lucrătorii sau să îi testeze cel puțin o dată pe săptămână. În caz contrar, amenzile companiile riscă amenzi de mii de dolari per angajat.

Se estimează că noile măsuri vor afecta circa 100 de milioane de americani, adică aproximativ două treimi din forța de muncă din SUA.

