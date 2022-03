Rusia a atacat Comandamentul Forțelor Aeriene din Ucraina cu rachete de croazieră | Tirurile au lovit la Viniția și au produs "distrugeri semnificative"

Informația a fost distribuită chiar de către armata ucraineană.

Conform sursei citate, tirul cu rachete efectuat de ruși a provocat "distrugeri semnificative" ale infrastructurii.

"Astăzi, 25 martie, în jurul orei 16:30, ocupanții ruși au lansat o lovitură cu rachete pe teritoriul Comandamentului Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei din Viniția (Vinnîțea)", se spune în comunicatul oficial.

"În total, șase rachete de croazieră au fost lansate de ruși. Unele dintre ele au fost lovite de apărarea aeriană. Restul au lovit mai multe clădiri, provocând distrugeri semnificative ale infrastructurii", se mai afirmă în documentul citat.

Oficialii ucraineni examinează în prezent consecințele loviturilor efectuate de ruși la Viniția.

