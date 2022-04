Soldații ruși au săpat șanturi și tranșee în Pădurea Roșie de lângă Cernobîl

Videoclipul, filmat de armata ucraineană și difuzat pe Telegram de Energoatom, operatorul de stat al centralelor nucleare din Ucraina, arată gropi și tranșee militare abandonate într-o zonă cunoscută sub numele de Pădurea Roșie.

Și-a primit numele atunci când zeci de kilometri pătrați de pini au devenit roșii după ce au absorbit radiațiile de la explozia de la Cernobîl din 1986, cel mai mare dezastru nuclear din lume.

Video proof. russian command did order its soldiers to dig fortifications near the Chornobyl nuclear power plant in the radioactive Red Forest in March, 2022. Complete neglect of human life, even of one's own subordinates, is what a killer-state looks like. pic.twitter.com/VLjNTaW3T3