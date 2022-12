Ucraina se pregătește pentru un atac din Belarus | Surpriza care-l așteaptă pe Lukașenko dacă intră în război

Ucraina s-a pregătit pentru o eventuală intrare în război a Belarusului, statul aliat cu Rusia dar care s-a ținut departe, până în prezent, de o participare activă la conflict.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Un reportaj realizat de corespondentul CNN Will Ripley arată cum forțele Kievului au săpat tranșee la frontiera belaruso-ucraineană și le-au fortificat.

De asemenea, guvernul ucrainean a trimis aici un număr semnificativ de militari, în perspectiva deschiderii unui nou front.

"Tocmai am ajuns la baza militară ucraineană aflată lângă granița cu Belarus, unde vom vedea fortificațiile construite de armată pentru a se proteja de o potențială invazie rusă venită la sol. La câțiva kilometri distanță, în țara vecină, Belarus, are loc o desfășurare amenințătoare de forțe: trupele ruse şi belaruse participă la exerciții militare comune, așa cum au făcut-o și la începutul acestui an, chiar înainte de invazia în Ucraina", relatează corespondentul CNN.

El a discutat cu ministrul Apărării de la Kiev, Oleksii Reznikov, despre suplimentarea de trupe la graniță.

"Trebuie să fim îngrijorați, deoarece nu avem un vecin prea prietenos acolo. Avem 2.500 de kilometri de graniță 'neprietenoasă' cu Belarus, Rusia şi teritoriile temporar ocupate. Trebuie să avem mare grijă!", a spus ministrul ucrainean.

Oficialul de la Kiev a pledat, din nou, pentru trimiterea urgentă de armament suplimentar: sisteme antitanc și sisteme antirachetă mai avansate.

Ucraina se pregătește din aprilie pentru un eventual atac din Belarus

"Nu ne temem de ruși. Nu ne așteptăm să vină aici, dar, dacă o fac, vom fi pregătiți!", spune Dmitri, un soldat ucrainean din dispozitivul menit să apere țara de un nou atac.

Ucrainenii au început să construiască aceste tranșee la începutul lunii aprilie. De atunci, continuă să le reîntărească, în așteptarea rușilor.

Trupele Moscovei au copleșit apărarea ucraineană la începutul războiului însă forțele de apărare s-au regrupat și, după doar șase săptămâni, i-au alungat pe invadatori.

"Când rușii au lansat invazia asupra Ucrainei, cu mai bine de nouă luni în urmă, şi-au condus convoaiele pe această șosea, pe acest pod. Acum, podul este împânzit de explozibili, iar aceste mlaștini înghețate care se întind în apropiere sunt şi ele complet minate.

Când primul convoi, care ducea aproximativ 30.000 de soldați ruși, a sosit aici în luna februarie, ucrainenii erau nepregătiți şi depășiți numeric într-un raport de 6:1. Acum, precum soldații din urmă cu un secol, ei se adăpostesc în tranșee, gata să răspundă la orice mișcare inamică ar putea să apară la orizont", a concluzionat corespondentul CNN, în finalul reportajului despre preparativele de la granița cu Belarus.