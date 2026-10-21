A fost nevoit să-și vândă mașina la divorț. 35 de ani mai târziu, a găsit-o pe eBay și a cumpărat-o înapoi de patru ori mai scump

Lotus Europa din 1972. Foto: lotuscars.com

Un bărbat care a fost nevoit să renunțe în urmă cu 35 de ani la mașina pe care o considera „mândria și bucuria” lui a reușit să o cumpere din nou după ce a găsit-o întâmplător pe un site de licitații online.

David Reynolds, din Swineshead, Lincolnshire, a spus că și-a vândut Lotus Europa din 1972 în 1991, în perioada în care trecea printr-un divorț.

În septembrie, a găsit mașina pe eBay, în Sheffield, după ce a recunoscut câteva modificări distincte pe care le făcuse chiar el în interior, scrie BBC.

„Abia am putut să dorm”, a spus el despre noaptea în care și-a dat seama că își găsise vechea mașină. David spune că nu regretă deloc că a plătit 16.080 de lire sterline pentru a o cumpăra din nou, după ce o vânduse cu 4.000 de lire.

De-a lungul anilor, văzuse și alte modele Lotus Europa galbene, care îi trezeau amintiri, dar anunțul din septembrie i-a atras atenția din cauza unor dungi negre decorative care nu făceau parte din designul original al mașinii.

După ce a analizat mai multe fotografii din interior, a observat și „o mică bucată de lemn în jurul radioului, făcută de tâmplarul din sat”.

Abia după ce a văzut o filmare cu mașina în mers a putut confirma că numărul de înmatriculare era același cu cel al mașinii pe care o vânduse.

„O parte din mine s-a gândit că probabil făcusem o treabă destul de bună de la început”, a spus el. „Și toți proprietarii de după mine au avut grijă de ea, lucru pentru care nu pot decât să le fiu recunoscător”, a adăugat. „Am fost extrem de fericit doar să văd în ce stare bună se află”.

David povestește că a petrecut doi ani restaurând complet Lotusul, „de la fiecare piuliță și șurub”, între 1989 și 1991, inclusiv refăcând vopseaua caroseriei.

Spune că momentul în care a fost nevoit să vândă mașina „i-a tăiat elanul”, dar atunci nu avea altă soluție.

„Am divorțat și, ca să pot păstra casa, trebuia să fac rost de bani de undeva”, a explicat el.

Lotusul Europa galben a rămas însă mașina cu cea mai mare valoare sentimentală pentru el.

„Am mai avut apoi un Lotus Europa negru și, la un moment dat, un Series 3 Elan, dar cel galben a fost mândria și bucuria mea, pentru că îl refăcusem complet, de la zero. Pusesem toată pasiunea mea în restaurarea lui, dar uneori trebuie să faci ce e necesar”, a spus el.

Lotus Europa a fost primul automobil produs în serie care a folosit o configurație cu motor amplasat central.