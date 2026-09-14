A plătit un miliardar cripto 4.5 milioane de dolari pentru o mireasă vedetă de la Hollywood? Povestea care a inflamat China

Justin Sun ar fi plătit 4,5 milioane de dolari pentru a se putea căsători cu o vedetă de la Hollywood. FOTO: Getty Images

Imaginați-vă un miliardar din lumea criptomonedelor care ar fi plătit 4,5 milioane de dolari pentru a se putea căsători cu o vedetă de la Hollywood, iar apoi ar fi angajat un avocat celebru pentru a recupera banii după ce relația s-a încheiat. Aceasta este, în esență, povestea plină de îndoieli și confuzii care s-a transformat într-un adevărat spectacol mediatic în China în ultimele săptămâni, scrie The Wall Street Journal.

Personajele sunt Justin Sun, miliardar din industria criptomonedelor, cunoscut pentru acțiuni spectaculoase de promovare; Jing Tian, una dintre cele mai cunoscute actrițe chineze, care a jucat și în producții de la Hollywood; și Zhang Qihuai, un avocat celebru pentru implicarea în procese foarte mediatizate.

Pe măsură ce povestea s-a răspândit în China, reacția publicului a trecut prin trei etape.

Mai întâi: "Stai puțin, cei doi au fost împreună?"

Apoi: "Cât a fost taxa pentru căsătorie?"

Și, în cele din urmă: "Dar povestea asta este reală?"

Îndoiala a fost alimentată și de trecutul lui Sun, care este cunoscut pentru gesturile sale spectaculoase de promvare devenite virale. Printre acestea se numără amânarea unei mese caritabile de 4,6 milioane de dolari cu Warren Buffett și cumpărarea, urmată de consumarea în fața camerelor de filmat, a unei banane în valoare de 6,2 milioane de dolari, lipită cu bandă adezivă de un perete și prezentată ca operă de artă.

Confuzia a fost amplificată de o precizare aflată la finalul postării publicate de Sun pe X, intitulată "My Girlfriend Jing Tian" ("Iubita mea, Jing Tian").

În textul său, Sun povestea că era îndrăgostit de actriță încă din perioada facultății, că a închiriat un cinematograf pentru a viziona împreună filmul "Zootopia 2" și că a transferat familiei ei 4,5 milioane de dolari sub forma unui așa-numit "taxă de mireasă", un dar tradițional oferit de familia mirelui familiei miresei înaintea căsătoriei. Sun a inclus în poveste și detalii intime despre relația lor.

Potrivit relatării sale, când Jing Tian i-ar fi cerut ulterior 50 de milioane de dolari pentru a avea un copil prin intermediul unei mame-surogat în California de Sud, Sun spune că a cerut sfatul modelului de inteligență artificială Claude și a urmat recomandarea acestuia de a nu plăti.

Dar, la finalul postării, Sun a făcut o precizare care a schimbat complet modul în care putea fi interpretată povestea. "Acest articol este în întregime fictiv; orice asemănare cu evenimente sau persoane reale este pur întâmplătoare", a scris el.

O glumă sau o invenție?

Cu toate acestea, ceea ce s-a întâmplat ulterior a sugerat că povestea nu era doar o glumă sau o invenție fără nicio legătură cu realitatea.

În aceeași zi, avocatul celebru Zhang Qihuai a anunțat pe rețelele sociale din China că un tribunal a acceptat acțiunea depusă de Sun prin care acesta solicită returnarea a 30 de milioane de yuani, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de dolari, de la Jing Tian și părinții ei.

A doua zi, fără să precizeze exact la ce se referă, actrița a scris că "are o gândire greșită" în ceea ce privește bărbații, dar că "nu își va vinde niciodată iubirea pentru bani". Ea a adăugat că "are încredere în lege" și că "dreptatea și corectitudinea vor prevala în cele din urmă".

Într-un răspuns transmis în scris la întrebările adresate prin avocatul său, Sun a confirmat că procesul are ca obiect recuperarea banilor oferiți drept "bride fee". "Am avut o relație cu gândul la căsătorie", a spus el.

Sun a afirmat că, în timp ce cei doi se pregăteau pentru procedurile medicale necesare pentru a avea un copil în Statele Unite, "cealaltă parte" i-ar fi cerut 50 de milioane de dolari. După ce a refuzat să plătească, a spus el, cealaltă parte a întrerupt contactul. "Logodna nu a mai putut continua", a declarat Sun.

Amestecul dintre celebritate, averi uriașe și referirile la o tradiție matrimonială veche a transformat imediat povestea într-un subiect de obsesie mediatică în China.

Cine este Justin Sun

Justin Sun are 36 de ani, a crescut în China, a obținut o diplomă de master la Universitatea din Pennsylvania și a fondat compania blockchain Tron în 2017. Averea sa este estimată la aproximativ 8,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Cariera sa a fost însoțită de mai multe controverse. În 2023, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, SEC, l-a dat în judecată pentru presupuse manipulări ale pieței. Cazul a fost soluționat în acest an, fără ca Sun să recunoască sau să nege acuzațiile.

Înțelegerea cu autoritățile americane a venit după investiția lui Sun în proiectul cripto al familiei Trump, investiție despre care miliardarul a spus că nu a avut motivații politice. Președintele Donald Trump a declarat că nu este implicat personal în proiectul World Liberty Financial. Ulterior, Sun a dat în judecată World Liberty, acuzând compania de fraudă. Reprezentanții acesteia au respins acuzațiile și au calificat procesul drept lipsit de temei.

Guvernul britanic și Uniunea Europeană au impus recent sancțiuni platformei cripto HTX, asociată cu Sun, din cauza presupuselor legături cu Rusia. Compania a declarat la momentul respectiv că ia măsuri pentru a răspunde acestor preocupări. HTX nu a răspuns solicitării de comentarii.

Cine este Jing Tian

Jing Tian are 38 de ani și a jucat în filme de succes atât în China, cât și la Hollywood. A apărut alături de Matt Damon în "The Great Wall" și a jucat în "Kong: Skull Island" și "Pacific Rim Uprising".

Realațiile actriței au dus la dezbateri publice. În trecut, ea a avut o relație cu campionul olimpic la tenis de masă Zhang Jike, o vedetă foarte cunoscută în China.

A fost sau nu reală povestea?

În ciuda precizării lui Sun că relatarea sa este ficțiune, o parte a publicului chinez a tratat povestea ca fiind reală. Mulți comentatori online l-au criticat pentru că a făcut publice detalii intime despre o relație privată.

Hu Xijin, fost redactor-șef al publicației de stat Global Times și unul dintre cei mai cunoscuți comentatori politici din China, a criticat dur gestul lui Sun pe rețelele sociale.

"Să îți tratezi fosta iubită cu o asemenea cruzime este un rău dus la un cu totul alt nivel", a scris Hu Xijin.

El a adăugat însă că este rezonabil ca un bărbat necăsătorit să ceară înapoi banii pe care i-a oferit drept "bride fee".

Prin urmare, povestea nu poate fi redusă pur și simplu la o glumă. Sun a prezentat public textul drept ficțiune, însă a confirmat ulterior că există un proces pentru recuperarea celor 4,5 milioane de dolari. Tocmai această contradicție, între avertismentul că povestea este inventată și existența unei acțiuni în instanță privind aceeași sumă, a contribuit la transformarea cazului într-un fenomen viral în China.