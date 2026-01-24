Milionarul care a plătit 4,6 milioane de dolari ca să cineze cu Warren Buffett spune că ar da 30 de milioane pentru o oră cu Elon Musk

Fondatorul blockchainului TRON spune că ar plăti o sumă-record pentru a petrece o oră cu unul dintre cei mai influenți antreprenori ai lumii. Foto: Profimedia

După ce a atras atenția întregii lumi plătind 4,6 milioane de dolari pentru o cină caritabilă alături de Warren Buffett, miliardarul din domeniul criptomonedelor Justin Sun spune că astăzi ar merge mult mai departe: ar fi dispus să scoată din buzunar 30 de milioane de dolari pentru o discuție privată de o oră cu Elon Musk, scrie The Street.

Sun nu este străin de cheltuieli extravagante. De-a lungul anilor, a plătit 6,2 milioane de dolari pentru o banană lipită de un perete, a investit peste 40 de milioane de dolari în monede $TRUMP și a fost cel mai bogat invitat la o gală exclusivistă organizată de președintele Donald Trump.

Acum, fondatorul blockchainului TRON spune că ar plăti o sumă-record pentru a petrece o oră cu unul dintre cei mai influenți antreprenori ai lumii.

„Dacă aș putea petrece o oră discutând în privat cu Elon Musk, aș fi dispus să plătesc 30 de milioane de dolari”, a scris Sun într-o postare publică.

Cine este Justin Sun

Justin Sun este fondatorul TRON, o rețea blockchain cu capacitate mare de procesare, folosită intens pentru stablecoins, finanțe descentralizate și plăți digitale. Ulterior, el a cumpărat platforma BitTorrent, pe care a integrat-o în ecosistemul TRON, extinzându-i masiv utilizarea la nivel global.

TRON se află constant printre cele mai active rețele blockchain din lume, în funcție de volumul de tranzacții. În paralel, Sun a devenit una dintre cele mai vizibile și controversate figuri din industria cripto.

Potrivit estimărilor Forbes, averea sa se ridică la aproximativ 8,5 miliarde de dolari, ceea ce îl plasează pe locul 409 în clasamentul celor mai bogați oameni din lume.

Excentricități pe milioane de dolari

Sun este cunoscut și pentru achiziții spectaculoase, cu valoare mai degrabă simbolică decât practică. În 2024, a plătit 6,2 milioane de dolari pentru lucrarea „Comedian” a artistului Maurizio Cattelan, celebra banană lipită cu bandă adezivă pe un perete.

Ulterior, a descris opera drept un simbol al valorii, absurdului și atenției în piețele moderne.

Cina de 4,6 milioane cu Warren Buffett

Cea mai cunoscută „achiziție” a lui Justin Sun rămâne însă cina cu Warren Buffett. În 2019, el a câștigat o licitație caritabilă plătind 4.567.888 de dolari pentru un prânz cu legendarul investitor, cunoscut pentru scepticismul său față de Bitcoin.

După luni de amânări și speculații, întâlnirea a avut loc în ianuarie 2020, la Omaha, Nebraska. Sun a descris momentul, într-o postare detaliată pe Medium, drept „unul dintre cele mai frumoase din viața mea”.

La masă, el i-a oferit lui Buffett mai multe cadouri, inclusiv un smartphone încărcat cu criptomonede.

„Un Samsung Galaxy Fold 2 cu blockchainul TRON integrat, care conținea 1 Bitcoin, 1.930.830 TRX, 100 BTT, 100 WIN și 100 USDT”, a povestit Sun, menționând că numărul de TRX corespundea datei de naștere a lui Buffett.

În timpul cinei, Sun a efectuat și o tranzacție blockchain în timp real.

„Am transferat instant 45,67888 TRX. Când a văzut că tranzacția s-a finalizat imediat, domnul Buffett a fost încântat și a spus că tehnologia blockchain are valoarea ei”, a relatat antreprenorul.