Adda, veste bună despre starea sa de sănătate. ”Mai am 18 luni de injecții, 80 la număr”

”Trăiesc o perioada interesantă. Nu mai știu cine e fata de dinainte de Octombrie 2020. Dar cea de acum îmi place mai mult.

Am trecut de prima fază a tratamentului și azi am primit o veste bună. FUNCȚIONEAZĂĂĂĂ! Simptomele s-au redus 70%. Borelia și Bartonella nu mai sunt detectabile în sânge. Sunt încă în celule, dar urmează 18 luni de injecții și vor dispărea și de acolo.

Vreau să fac niște mulțumiri. Mulțumesc Dr. Rareș Simu, om frumos. Singurul și PRIMUL care mi-a spus că nu-s nebună și să mă testez de Lyme. Singurul care mi-a spus că toate diagnosticele anterioare au fost false. A stat câteva seri la rând cu mine în telefon și m-a liniștit pentru că eram extrem de speriată după ce am ieșit pozitiv.

Mulțumesc personalului de la Borelia Centrum care, când a văzut pozele cu mine,mi-a spus să mă testez urgent și de Bartonella și să fac RMN cerebral.

Mulțumesc Diana Munteanu pentru toate telefoanele și agitația din zilele în care aveam mare nevoie.

Mulțumesc Elena Gheorghe că mi-ai amintit câtă putere e în interiorul meu în zilele în care nu puteam să accept diagnosticul.

Mulțumesc Codin Maticiuc pentru implicare la secundă.

MULȚUMESC Dr. Bogdan Cristian Ion, om minunat pentru că mă tratezi corect și îmi dai încredere că va fi bine.

MULȚUMESC Dr. Ana Maria Dinu că ești aici mereu, la orice ora din zi și îmi răspunzi la toate întrebările,unele venite de pe alte planete.

Mulțumesc Camelia Pop cel mai tare nutriționist din galaxie, om bun și prietenă, pentru că m-ai ținut în viață datorită alimentației atunci când medicii făceau ping pong cu mine. ÎȚi DATOREZ un an jumătate din viață.

Mulțumesc Alina, pentru că mă întrebi aproape zilnic cum mă simt și îmi explici pas cu pas la ce să mă aștept.

Mulțumesc Simina Ioana Costea că m-ai scos din casă.

Mulțumesc familiei pentru grijă, iubire, răsfăț. Mulțumesc prietenilor care au rămas dezinteresat pentru omul Ada, atunci când Adda a căzut în hău și nu se mai ridică.

Mulțumesc, Doamne-Doamne că m-ai căutat și m-ai găsit, când eu am uitat să vorbesc cu Tine.

Alexuțu meu și Cătălin…voi sunteți PUTEREA MEA! Fără voi nu ar mai fi nimic!

Urmează 18 luni de injecții, 80 la număr. Îmi pregătesc bucă și psihicu’!”, a scris Adda pe contul său de Instagram.

Adda a aflat, după un an jumătate de chin în care i s-a pus diagnostic greşit, că suferă de Borelioza şi Bartonella. "A fost nevoie să îmi paralizeze anumite părţi ale corpului ca să fiu diagnosticată", a dezvăluit artista.

"Dragii mei, după un an jumătate de chin în care mi s-a pus diagnostic greşit şi mi s-a dat tratament şi mai greşit, am aflat într-un final adevărul. A fost nevoie să îmi paralizeze anumite părţi ale corpului că să fiu diagnosticată cu Borelioza şi Bartonella- transmise de căpuşe şi ţânţari, ploşnite sau dacă te muşcă animale care au asta în sânge. Din păcate, inflamaţia şi neurotoxinele au ajuns la creier, pentru că nu s-a acţionat la timp. Aşa că urmează o perioadă de luptă şi de tratament agresiv care durează în total un an şi jumătate. Momentan sunt în pregătirea corpului pentru tratament. Şi trag să-mi duc la final o parte din proiecte şi să-mi onorez promisiunile", a transmis Adda pe pagina sa de Facebook.

"La începerea tratamentului, mă voi retrage o perioadă din spaţiul public- emisiuni şi apariţii, pentru că prima tură e cea mai grea. Voi rămane aici, pe online şi vă voi ţine la curent când pot şi cât pot. Vă voi lăsa şi albumul. Se va lansa chiar de ziua mea, pe 3 martie. Plănuiam o lansare aniversară cu concert. Mai ales că voi împlini 30 de ani. La jumătatea lui Martie va veni şi noul single.

Peste 14% din populația lumii a avut boala Lyme, cea mai frecventă boală transmisă de căpușe, arată un nou studiu.

Europa Centrală a avut cea mai mare rată de infecție, cu 20%, în timp ce bărbații cu vârsta peste 50 de ani care trăiesc în zonele rurale au fost cei mai expuși riscului, a constatat studiul din revista BMJ Global Health.

Afecțiunea este rareori fatală, dar persoanele mușcate de o căpușă infectată au adesea o erupție cutanată și suferă de simptome asemănătoare gripei, inclusiv dureri musculare și articulare, dureri de cap, greață și vărsături.

Pentru a afla cât de comună este boala Lyme în întreaga lume, cercetătorii au reunit date din 89 de studii.

Bacteria Borrelia burgdorferi (Bb), care provoacă boala, a fost găsită în sângele a 14,5% din cei aproape 160.000 de participanți.

„Aceasta este cea mai cuprinzătoare și mai actualizată revizuire sistematică a prevalenței bolii la nivel mondial”, au spus cercetătorii.

După Europa Centrală, regiunile cu cele mai mari rate de anticorpi au fost Asia de Est cu 15,9%, Europa de Vest cu 13,5% și Europa de Est cu 10,4%.