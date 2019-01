Alarmant! Respirația multor români miroase a acetonă și nimeni nu bănuiește cât de gravă e situația

foto: Pixabay.com

Mai mulți specialiști sustin ca pot diagnostica diverse boli in functie de mirosul pe care il are respiratia pacientului.

Acesțtia sustin ca respiratia persoanelor care sufera de diabet miroase a acetona, in timp ce a celor bolnave de ficat miroase a peste crud. Chiar daca mirosul este prea subtil pentru a putea fi detectat de oameni, in curand ar putea fi recunoscut de "nasuri" electronice.

Cercetatorii, care si-au publicat studiile in jurnalul Sensors, explica faptul ca o infectie urinara iti poate face urina sa miroasa a amoniac, in timp ce rubeola da o aroma de frunze proaspat rupte in transpiratie.

In acest moment, cativa caini sunt antrenati pentru a mirosi bolile si spera ca acestia vor reusi sa il faca sa identifice mai repede aromele corespunzatoare.

Iata care sunt bolile care fac ca respiratia ta sa-si schimbe mirosul:

Diabetul - miros de acetona

Probleme la ficat - miros de peste crud

Infectie urinara - urina are miros de amoniac

Rubeola - transpiratia are miros de frunze proaspat culese

Schizofrenia - transpiratia are miros de otet

Febra tifoida - pielea miroase a paine proaspat scoasa din cuptor

Febra galbena - pielea miroase ca intr-o macelarie

Scrofula (o infectie a nodulilor limfatici) - pacientul miroase a bere