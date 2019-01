”Am făcut avort la aproape cinci luni și nu regret. A fost cea mai bună decizie din viață. Când am ajuns acasă, tatăl copilului și-a pus capul pe burta mea și a zis…”

Avortul este o decizie extrem de grea pe care o femeie o poate lua. Multe sunt judecate pentru acest gest, în timp ce alte mămici sunt alături de cele care nu vor să aducă pe lume un copil handicapat. Exista însă și cazuri în care avortul pare a fi singura soluție. O mamă a povestit cum a ajuns să renunțe la sarcină, deși nu fusese niciodată de acord cu avortul.

Deși sunt o persoană care crede în dreptul fiecăruia de a alege, nu am fost niciodată de acord cu avortul, își începe ea povestea. Întreruperea de sarcină nu a reprezentat niciodată pentru mine o alegere. Asta până în ziua în care am făcut-o.

La 19 săptămâni, când am fost la un control amănunțit, în cadrul ecografiei am realizat că era foarte mare liniște. Încercam din răsputeri să mă conving pe mine însămi că sunt paranoia, dar s-a dovedit că nu eram. Ne-am uitat la inima micuță care bătea și am aflat că era o fetiță. Am fost foarte fericiți, și eu și soțul meu.

Doctorul însă ne-a spus că fetița noastră avea displazie scheletală. Soțul meu mi-a strâns mâna și a zâmbit către mine. Fetița noastră suferea de nanism, dar noi nu aveam nicio problemă cu asta. Nu era ceva cu care nu ne-am fi putut descurca. Nu pot spune că nu am fost șocați, dar aveam convingerea că totul va fi ok. Apoi l-am auzit pe doctor pronunțând cuvântul ”letal”. Și asta ne-a înmuiat picioarele și mie, și soțului meu. Micuța noastră Violet nu avea să trăiască. Continuarea AICI.