Aproape un milion de români își sărbătoresc onomastica azi, de Sfântul Andrei

<1 minut de citit Publicat la 11:59 30 Noi 2025 Modificat la 11:59 30 Noi 2025

Aproape un milion de români își sărbătoresc onomastica azi, de Sfântul Andrei. FOTO Facebook MAI

Numele de Andrei sau Andreea, precum și derivate ale acestora sunt purtate de 986.365 de persoane care își sărbătoresc onomastica, duminică, de Sfântul Apostol Andrei.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, sunt 548.298 de bărbați cu numele de Andrei sau derivate și 438.067 de femei cu numele de Andreea sau derivate.



Poartă numele de Andrei 515.905 de bărbați. Alții se numesc Andi - 3.274, Andreeas - 962, Andrias/Andriaș - 6, Andreiu - 262, Andrew - 747, Andrey - 345, Andries/Andrieș - 6, Andrieș/Andrieș - 41, Andru - 163, Andrușa/Andrusa - 9, Andruta/Andruță - 22, Andras/Andraș - 10.906, Andrușca/Andrușcă -2, Andrea - 858, Andreas/Andreaș - 11.642, Andu - 146, Endre - 2.998, Ondras - 1.



Numele de Andreea este întâlnit la 349.447 de femei. Mai sunt întâlnite derivatele Andra - 32.235, Andrada - 21.724, Andreia - 7.937, Andriana - 953, Andrusa/Andrușa - 7, Andrusca/Andrușca - 6, Andruta/Andruța - 366, Andrea - 24.927, Deea - 433, Deia - 32.



Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, este sărbătorit de Biserica Ortodoxă în ziua de 30 noiembrie.