Bill Gates: „Nu văd nicio valoare în a dura fundația mea mai mult de 20 de ani”

Miliardarul american Bill Gates, fondatorul Microsoft. Sursa foto: Getty Images

„Miracolul care a avut loc între 2000 și 2025, când mortalitatea infantilă s-a redus la jumătate, începe acum să se inverseze”, a avertizat Bill Gates luni, la Madrid. Într-o conversație cu EL PAÍS, filantropul și fondatorul Microsoft a reflectat asupra unei lumi în care războaiele prelungite, crizele umanitare, schimbările climatice și slăbirea angajamentelor internaționale amenință să anuleze realizări care păreau cândva ireversibile.

„Nu cred că regula conform căreia trebuie să îi ajutăm pe cei care au nevoie de ajutor s-a schimbat, dar a fost subminată”, a spus el. „Este nevoie de o coaliție”, a adăugat în timpul evenimentului, la care au participat aproape 400 de persoane, inclusiv abonați, jurnaliști și lideri din sectorul ajutorului umanitar și al cooperării din Spania.

Apariția filantropului la Madrid are loc într-un moment critic pentru Fundația Gates, pe care a creat-o împreună cu fosta sa soție, Melinda French Gates, și care a anunțat intenția de a concentra toate fondurile sale — inclusiv cea mai mare parte a averii personale a cofondatorului, aproximativ 200 de miliarde de dolari — până în 2045, anul în care plănuiește să se închidă.

Gates: Sunt hotărât ca „a murit bogat” să nu fie printre lucrurile pe care oamenii le pot spune despre mine

„Sunt hotărât ca „a murit bogat” să nu fie printre lucrurile pe care oamenii le pot spune despre mine”, a declarat filantropul, înainte de a apăra ideea că instituția nu ar trebui să urmărească să existe la nesfârșit. „Nu văd nicio valoare în a durafundația mea mai mult de 20 de ani. Putem cheltui mult mai mulți bani acum și sunt sigur că vor exista mai mulți filantropi peste 20 de ani”, a spus el.

Conversația, moderată de Ana Carbajosa, directoarea Planeta Futuro, secțiunea EL PAÍS dedicată dezvoltării durabile și sănătății globale, susținută de Fundația Gates, s-a concentrat în mare parte pe criza cooperării internaționale. Gates a subliniat că, în Statele Unite, reducerile au fost „foarte bruște”. „Plasele contra malariei nu au fost trimise, nici suplimentele nutriționale. A fost multă risipă”, a afirmat el.

Ca exemplu, Gates a amintit primele șase luni ale celui de-al doilea mandat al lui Trump, când Elon Musk, pe atunci șef al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, „avea un grup însărcinat cu tăierea bugetului și au făcut-o într-un mod foarte simplist”.

El a descris cazul unui program care părea să ofere ajutor pentru Gaza, dar care, în realitate, finanța sănătatea sexuală și reproductivă într-o provincie din Mozambic numită tot Gaza, inclusiv medicamente antiretrovirale pentru femeile însărcinate, pentru a preveni transmiterea HIV către copii.

„Ajutorul pe care îl oferim este destul de modest”

Gates a reamintit publicului că chiar și în cele mai generoase țări, precum Suedia și Norvegia, ajutorul extern nu depășește 1% din bugetul național.

Potrivit lui Gates, „ajutorul pe care îl oferim este destul de modest. Europa și lumea au decis că 0,7% din PIB ar fi suficient de generos, iar astăzi Spania este la o treime” din acest procent. Pentru filantrop, dezbaterea nu este una abstractă, ci foarte concretă: „Acești bani înseamnă nutrienți pentru mamele tinere, vaccinuri pentru prevenirea diareei sau medicamente pentru prevenirea hemoragiilor.”

Întrebat de ce țările bogate ar trebui să investească bani în străinătate când se confruntă cu inflația, îmbătrânirea populației și alegători furioși, Gates a răspuns: „Societățile îmbătrânesc, costurile pensiilor și ale sistemelor de sănătate cresc, iar presiunea pentru creșterea cheltuielilor de apărare este imensă.” Dar a adăugat: „Aș sugera ca acei cetățeni, indiferent de orientarea lor politică, să păstreze acel 1%” pentru ajutor internațional.

Gates a adus și un argument practic: „Dacă evităm o pandemie în următorii 20 de ani, acest lucru ar justifica cheltuiala, chiar și din motive egoiste.”

„Să avem medici cu care putem vorbi 24/24 despre sănătatea noastră fizică și mintală”

Conversația s-a mutat apoi spre revoluția digitală și inteligența artificială, despre care Gates consideră că trebuie să fie accesibile gratuit. „Să avem medici cu care putem vorbi 24 de ore din 24 despre sănătatea noastră fizică și mintală” sau posibilitatea ca „cei mai săraci fermieri din Africa” să-și consulte telefoanele pentru a afla ce îngrășăminte să folosească pe terenurile lor va schimba lumea „într-un mod foarte pozitiv”.

În ciuda contextului advers, Gates a spus că este optimist. „Sunt entuziasmat de diferitele instrumente pe care le avem pentru a ajuta” țările cu mai puține resurse, precum lenacapavirul, un antiretroviral injectabil administrat de două ori pe an, cu o eficiență de aproape 100% în prevenirea HIV, sau programele care vizează reducerea drastică a țânțarilor care transmit malaria.

„Mentalitatea” sa, a spus el, este „foarte pozitivă”. El și-a amintit că, în anii 1960, 70% din populația lumii trăia în țări sărace, iar acum 70% trăiește în țări cu venituri medii, în timp ce doar 15% trăiesc în țări foarte sărace. „Chiar și țările care erau sărace sunt acum autosuficiente”, precum India, Indonezia și Vietnam.

Conversația s-a încheiat cu o privire spre viitorul muncii și al educației în era inteligenței artificiale. Gates a susținut că vor exista tutori virtuali personalizați și că disponibilitatea pe scară largă a informației va schimba modul în care învățăm, dar a insistat că motivația va rămâne esențială. „Sper ca oamenii să poată fi fericiți făcând ceea ce le place”, a concluzionat el.