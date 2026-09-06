Care este, de fapt, diferența dintre cofeina din matcha și cea din cafea. Câtă cofeină conține matcha în comparație cu cafeaua

Tot mai mulți oameni aleg matcha în locul cafelei. Foto: Getty Images

Matcha a trecut în ultimii ani de la statutul de băutură tradițională japoneză la unul dintre cele mai populare produse din cafenelele din întreaga lume. Tot mai mulți oameni aleg matcha în locul cafelei, convinși că oferă energie într-un mod mai blând, fără tremurături, anxietate sau senzația de „cădere” care poate apărea după consumul de cafea, potrivit The New York Times.

Există însă o diferență reală între felul în care acționează cofeina din matcha și cea din cafea? Specialiștii spun că explicația nu este atât de simplă.

Ce este, de fapt, matcha

Matcha este un tip de ceai verde obținut prin uscarea și măcinarea frunzelor până când acestea se transformă într-o pudră fină.

Plantele de ceai folosite pentru matcha sunt ținute la umbră timp de câteva săptămâni înainte de recoltare. Procesul încetinește fotosinteza și duce la concentrații mai mari ale anumitor compuși, printre care se numără și clorofila, responsabilă pentru culoarea verde intensă.

Spre deosebire de ceaiul verde obișnuit, care este infuzat și apoi îndepărtat, matcha este amestecată direct cu apă fierbinte. Practic, este consumată întreaga frunză sub formă de pudră.

Marilyn Cornelis, profesor asociat de nutriție la Northwestern Medicine, spune că matcha poate fi considerată o versiune mult mai concentrată a ceaiului verde, având niveluri mai mari de cofeină, aminoacizi, antioxidanți și compuși cu proprietăți antiinflamatorii.

Câtă cofeină are matcha în comparație cu cafeaua

Cantitatea de cofeină diferă atât în cazul cafelei, cât și al ceaiului, în funcție de produs și de modul în care este preparat.

În general, matcha conține mai multă cofeină decât ceaiul verde obișnuit, dar mai puțină decât cafeaua, explică Allison Brager, cercetătoare în domeniul neuroștiințelor care studiază efectele cofeinei.

Potrivit Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite, o cană de aproximativ 240 de mililitri de ceai verde conține în jur de 30 de miligrame de cofeină. Aceeași cantitate de cafea preparată are aproximativ 100 de miligrame, deși o cafea mai concentrată poate conține mai mult.

Pentru matcha nu există o valoare nutrițională standardizată în bazele de date ale Departamentului pentru Agricultură. O analiză științifică publicată în 2020 a estimat însă că pudra de matcha poate conține între 19 și 44 de miligrame de cofeină pentru fiecare gram de pudră.

Astfel, o băutură preparată cu o linguriță de matcha poate ajunge la aproximativ 38-88 de miligrame de cofeină.

De ce matcha poate părea mai „blândă”

Pentru unele persoane, cantitatea de cofeină dintr-o băutură cu matcha poate fi suficientă pentru a crește nivelul de energie și vigilență, fără să ducă la anxietate, agitație sau probleme cu somnul.

Aceasta ar putea explica de ce unii consumatori spun că matcha le oferă o stare de „alertă calmă”, în comparație cu senzația mai intensă pe care o pot avea după cafea.

Există însă o idee foarte răspândită potrivit căreia cofeina din matcha ar fi absorbită mai lent în organism și ar produce astfel o energie mai constantă, fără senzația de „prăbușire” de după cafea.

Specialiștii spun că, în acest moment, cercetările nu oferă suficiente dovezi pentru această afirmație.

Allison Brager și alți experți consultați spun că nu sunt dovezi care să demonstreze că organismul absoarbe cofeina din matcha mai lent decât cofeina din cafea și că acesta ar fi motivul pentru o stare de energie mai îndelungată.

Matcha conține și alți compuși care pot influența starea de bine

Diferențele de senzație nu țin neapărat doar de cofeină. Matcha conține și alți compuși care au fost studiați pentru efectele lor asupra stresului și concentrării.

Unul dintre aceștia este L-teanina, un aminoacid care se găsește în ceai. Unele cercetări au asociat L-teanina cu reducerea stresului, iar combinația dintre L-teanină și cofeină a fost asociată cu o îmbunătățire a capacității de concentrare.

Matcha conține și galat de epigalocatechină, cunoscut sub abrevierea EGCG, un antioxidant din categoria catechinelor. Unele studii au indicat că acest compus ar putea contribui la o stare de calm și la reducerea senzației de stres.

Problema este că aceste cercetări sunt puține și au avut limite importante. În multe cazuri, oamenii de știință au analizat compușii separat, sub formă de suplimente sau în alte băuturi, și nu direct în matcha. În plus, dozele utilizate în unele studii au fost mai mari decât cele întâlnite în mod obișnuit într-o băutură cu matcha.

Studiile despre efectele matcha sunt încă limitate

Atunci când cercetătorii au încercat să analizeze direct efectele matcha asupra oamenilor, rezultatele nu au fost convingătoare.

Într-un studiu publicat în 2018, la care au participat 39 de studenți, jumătate dintre participanți au primit puțin peste două căni de matcha, în timp ce ceilalți au primit o băutură preparată dintr-o pudră placebo.

Cei care au consumat matcha au raportat o ușoară reducere a anxietății în comparație cu grupul placebo, însă nu au raportat și o reducere a nivelului de stres.

Un alt studiu, publicat în 2017, a analizat 19 adulți tineri. Participanții au primit două porții de matcha într-o zi și o băutură placebo într-o altă zi. Cercetătorii nu au observat diferențe în ceea ce privește starea de spirit a participanților în funcție de băutura consumată.

Ambele cercetări au fost însă de dimensiuni reduse, iar rezultatele nu permit concluzii ferme despre efectele matcha asupra populației generale.

Matcha poate fi o alegere bună, dar contează ce mai conține băutura

Pentru cei care vor să afle cum reacționează organismul lor la matcha, specialiștii recomandă, în esență, să o încerce și să observe efectele.

Există însă un detaliu important: multe dintre băuturile cu matcha vândute în cafenele nu conțin doar pudră de ceai și apă. Matcha latte și ceaiurile de tip bubble tea pot avea cantități importante de zahăr adăugat.

Lena Beal, dietetician specializat în sănătatea cardiovasculară la Piedmont Atlanta Hospital, atrage atenția că zahărul poate schimba complet senzația pe care o oferă băutura.

De exemplu, un Matcha Latte Iced de dimensiune mare de la Dunkin' conține 25 de grame de zaharuri adăugate, potrivit informațiilor citate în material.

O cantitate atât de mare de zahăr poate determina o creștere rapidă a glicemiei, urmată de o scădere și de senzația de lipsă de energie. Astfel, ceea ce consumatorul interpretează drept efectul matcha poate fi influențat și de cantitatea de zahăr din băutură.

Pentru a evita acest lucru, specialiștii recomandă reducerea sau eliminarea siropurilor și îndulcitorilor atunci când este comandată o băutură cu matcha. O altă variantă este prepararea ei acasă, folosind pudră de matcha neîndulcită.

„Cele mai sănătoase băuturi cu matcha sunt cele mai simple”, este concluzia dieteticianului.