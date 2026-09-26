Ce a făcut Alexandru cel Mare când a ajuns la Troia. Gestul neașteptat înainte de marile sale bătălii

2 minute de citit Publicat la 12:00 26 Sep 2026 Modificat la 12:00 26 Sep 2026

În anul 334 î.Hr., Alexandru cel Mare a pornit războiul împotriva puternicului Imperiu Persan. Foto: Profimedia Images

Troia era la fel de cunoscută pentru grecii antici precum este și astăzi. Orașul legendar asociat cu războiul descris de Homer în „Iliada” a continuat să atragă vizitatori de-a lungul secolelor. Printre ei s-a numărat și Alexandru cel Mare, care a ajuns aici în anul 334 î.Hr., la începutul campaniei sale împotriva Imperiului Persan, potrivit Greek Reporter.

Vizita nu a fost una întâmplătoare și nici una de scurtă durată. Deși se afla în plină campanie militară, Alexandru a ținut să vadă locurile asociate cu eroii din „Iliada” și să aducă un omagiu zeiței Atena.

Alexandru cel Mare ajunge la Troia

În anul 334 î.Hr., Alexandru cel Mare a pornit războiul împotriva puternicului Imperiu Persan. Pentru a ajunge în teritoriile persane, a traversat Hellespontul, strâmtoarea care separă Europa de Asia, și a ajuns în Troad, regiunea în care se afla Troia.

Pentru Alexandru, locul avea o semnificație aparte. „Iliada” lui Homer era una dintre operele fundamentale ale culturii grecești, iar eroi precum Ahile și Ajax erau figuri cunoscute și admirate.

De aceea, tânărul conducător macedonean nu s-a limitat la o simplă vizită a ruinelor orașului. Sursele antice arată că a mers în mai multe locuri asociate cu eroii războiului troian și a participat la ritualuri religioase.

Mormintele lui Ahile și Ajax, printre locurile vizitate

Una dintre opririle importante ale lui Alexandru a fost la mormintele eroilor despre care vorbește Homer.

Istoricul antic Diodor din Sicilia relatează că Alexandru „a vizitat mormintele eroilor Ahile, Ajax și ale celorlalți” și le-a adus ofrande și alte semne de respect.

Mormântul considerat în mod tradițional al lui Ahile nu se afla chiar în Troia, ci la Achilleion, o altă așezare din Troad. Cel al lui Ajax era asociat cu Rhoiteion.

Prin urmare, vizita lui Alexandru nu s-a limitat la orașul Troia. El a mers în mai multe locuri din regiune legate de personajele legendare ale războiului troian.

Sacrificiul făcut în templul Atenei

Alexandru a vizitat și templul zeiței Atena din Troia, un loc important în tradiția legată de oraș și menționat în „Iliada”.

Plutarh relatează că Alexandru i-a adus un sacrificiu zeiței. Diodor din Sicilia oferă însă mai multe detalii despre ceea ce s-ar fi întâmplat înaintea ritualului.

Potrivit istoricului antic, unul dintre oamenii lui Alexandru a observat mai multe semne pe care le-a considerat de bun augur și i-a spus regelui că va avea succes în campania sa, cu sprijinul zeiței Atena.

Alexandru a decis să-i aducă un sacrificiu și, potrivit lui Diodor, i-a dedicat chiar propria armură.

Apoi, conducătorul macedonean ar fi luat din templu una dintre cele mai frumoase armuri consacrate acolo și ar fi folosit-o în prima sa mare bătălie. Lupta s-a încheiat cu o victorie pentru armata sa.

Astfel, vizita la Troia nu a fost doar o oprire făcută din curiozitate. Pentru Alexandru cel Mare, orașul și eroii săi aveau o puternică încărcătură simbolică. Înainte de campania care avea să-l ducă până în inima Imperiului Persan, el a căutat legătura cu eroii pe care îi admira și cu zeii cărora grecii le atribuiau protecția și victoria în război.