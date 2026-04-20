Casa de 2 metri lățime se vinde cu 1,4 milioane de euro. Cum arată interiorul cu două dormitoare, două băi și living

Casa se află în cartierul de lux Kensington, în Londra FOTO: Profimedia Images

O casă care are doar 2,1 metri lățime și care, de afară, pare improprie pentru locuit, se vinde cu o sumă uriașă, de aproape 1,4 milioane de euro. E drept, casa se află în Londra, într-o zonă foarte bine cotată, dar chiar și în aceste condiții oferta pare cel puțin ciudată.

Aceasta este, de fapt, a doua cea mai îngustă casă din oraș. Este situată pe Peel Street, în cartierul de lux Kensington, și pare mai degrabă o glumă arhitecturală decât o locuință clasică, însă prețul nu este negociabil. Aici, practic, se plătește pentru adresa prestigioasă.

Din exterior arată ca o fâșie subțire prinsă între două proprietăți mai mari, însă în interior nu seamănă deloc cu o cutie de pantofi. Casa are două dormitoare, două băi, o bucătărie cu zonă de luat masa, un living și chiar o terasă privată.

Ușa de la intrare se deschide către o bucătărie și o zonă de dining destul de spațioase, iar surprinzător aici își găsește loc și un dormitor cu duș. Totul pare confortabil și, teoretic, există loc și pentru oaspeți.

La etaj se află livingul cu șemineu, unde încape o canapea și un fotoliu. În schimb, terasa surprinde plăcut și oferă spațiului un plus de confort și deschidere.

Casa a fost construită în anii 1930 și a renovată în anii 1950. În ultimul deceniu, actualul proprietar a optimizat fiecare centimetru pentru a-l folosi la maximum. Astfel, casa scoasă la vânzare cu 1.195.000 de lire sterline (aprox. 1,4 milioane de euro) demonstrează că și un spațiu mic poate juca un rol mare pe piața imobiliară.