Cât consumă, de fapt, un încărcător de telefon lăsat permanent în priză. Aparatele care pot crește factura cu sute de euro

În cazul unui încărcător nou și eficient, impactul asupra facturii este aproape nesemnificativ. Foto: Getty Images

Pentru mulți oameni, scoaterea încărcătoarelor din priză înainte de plecarea de acasă a devenit un reflex. Ideea că un încărcător lăsat în priză consumă energie inutil și mărește factura la electricitate s-a transmis din generație în generație. În cazul modelelor moderne, însă, consumul este mult mai mic decât cred cei mai mulți, potrivit Selectra.

Regulile europene impun limite stricte pentru energia consumată de încărcătoarele lăsate în priză fără să alimenteze un dispozitiv.

Un încărcător modern poate consuma cel mult 0,1 W atunci când nu este folosit

Regulamentul european privind proiectarea ecologică, aplicabil din 1 aprilie 2020, stabilește că sursele externe de alimentare vândute în Uniunea Europeană nu pot depăși, în anumite condiții, un consum de 0,10 W atunci când sunt conectate la priză, dar nu au niciun dispozitiv atașat.

Pentru încărcătoarele clasice de telefoane, aceasta este limita maximă admisă. Sursele de alimentare mai puternice, de peste 49 W, și cele cu mai multe ieșiri pot avea un consum puțin mai mare în stare fără sarcină, de până la 0,21 W, respectiv 0,30 W.

În practică, un încărcător care consumă constant 0,10 W ar folosi aproximativ 0,9 kWh de energie într-un an. La un tarif de 0,2001 euro/kWh, costul ar ajunge la aproximativ 0,18 euro pe an.

Chiar și în cazul în care cinci încărcătoare moderne ar rămâne permanent conectate la priză, costul anual ar fi de aproximativ 0,88 euro, în condițiile unui consum de 0,10 W pentru fiecare.

Așadar, în cazul unui încărcător nou și eficient, impactul asupra facturii este aproape nesemnificativ.

De ce a apărut ideea că încărcătoarele consumă mult dacă rămân în priză

Totuși, acest obicei nu a apărut fără motiv. Măsurătorile realizate în trecut au arătat că încărcătoarele mai vechi pot consuma semnificativ mai mult.

Datele citate de Lawrence Berkeley National Laboratory arată că, în medie, un încărcător de telefon lăsat în priză poate consuma aproximativ 0,26 W. Un alimentator vechi de laptop poate ajunge însă la aproximativ 4,42 W.

Diferența este explicată și prin faptul că pe piață există încă multe surse de alimentare produse înainte de introducerea normelor europene actuale.

Un regulament european din 2009 limita deja consumul fără sarcină al încărcătoarelor mici. Reglementările adoptate ulterior au redus din nou această limită la 0,10 W.

Un indiciu simplu poate fi și temperatura încărcătorului. Dacă acesta rămâne cald sau chiar fierbinte deși nu este conectat la niciun dispozitiv, înseamnă că transformă în continuare o parte din energia electrică în căldură. Un încărcător modern și eficient ar trebui, în general, să rămână rece atunci când nu este utilizat.

În acest caz, motivul pentru care ar putea fi mai bine să îl scoți din priză ține mai degrabă de siguranță decât de valoarea facturii la electricitate, mai ales în cazul unui încărcător vechi sau care se încălzește anormal.

Când merită, cu adevărat, să scoți aparatele din priză

Există câteva situații în care deconectarea unui aparat poate avea un efect mai vizibil asupra consumului de energie.

Alimentatoarele și transformatoarele vechi

Aparatele mai vechi, precum anumite radiouri, lămpi cu transformator, jucării sau surse de alimentare pentru calculatoare produse înainte de apariția noilor standarde de eficiență, pot consuma energie chiar și atunci când nu sunt folosite.

Un alimentator care consumă constant 4,42 W poate ajunge la aproximativ 38,7 kWh pe an, ceea ce ar însemna un cost de circa 7,75 euro la tariful menționat.

În comparație, acesta consumă de peste 40 de ori mai mult decât limita maximă admisă în prezent pentru un încărcător modern de telefon lăsat în priză fără un dispozitiv conectat.

Atunci când telefonul rămâne conectat la încărcător

Situația este diferită atunci când încărcătorul are un telefon conectat. În timpul încărcării, consumul poate ajunge la aproximativ 5-10 W, în funcție de dispozitiv și de încărcător.

După ce bateria ajunge la 100%, telefonul și încărcătorul continuă să gestioneze procesele electronice necesare menținerii funcționării dispozitivului.

Costul suplimentar nu este neapărat unul mare, însă menținerea bateriei la un nivel de încărcare de 100% pentru perioade îndelungate poate contribui, în timp, la degradarea acesteia.

Încărcătoarele wireless consumă, de asemenea, energie chiar și atunci când nu au un telefon așezat pe ele. Consumul menționat pentru o astfel de bază de încărcare este de aproximativ 0,25 W în mod continuu, iar încărcarea wireless este, în general, mai puțin eficientă decât cea realizată prin cablu.

Adevăratul consum se ascunde în aparatele lăsate în standby

Economiile importante nu se fac, însă, prin scoaterea din priză a unui simplu încărcător de telefon, ci prin reducerea consumului aparatelor care rămân permanent în standby.

Potrivit estimărilor ADEME, consumul cumulat al aparatelor aflate în standby poate reprezenta până la 15% din factura de electricitate a unei locuințe, fără a lua în calcul încălzirea și apa caldă. În anumite situații, acest consum poate depăși 100 de euro pe an.

Printre aparatele care pot contribui semnificativ la consum se numără televizoarele și alte dispozitive electronice lăsate în standby, consolele, imprimantele, ecranele, aparatele de cafea și alte echipamente care rămân permanent conectate.

De exemplu, o boxă de internet poate consuma între 150 și 300 kWh pe an, iar anumite console moderne pot utiliza cea mai mare parte a energiei consumate anual atunci când sunt în standby sau oprite, dar rămân conectate la rețea.

În acest context, o priză multiplă cu întrerupător sau o priză programabilă poate fi mai utilă pentru oprirea simultană a mai multor aparate decât simpla deconectare a încărcătorului de telefon.

Concluzia: încărcătorul nu este, de obicei, problema

Cinci încărcătoare moderne lăsate permanent în priză pot costa mai puțin de un euro pe an, în timp ce aparatele care consumă energie în standby pot avea un impact de zeci sau chiar peste o sută de euro asupra facturii anuale.

Prin urmare, dacă vrei să reduci consumul de electricitate, merită să te uiți mai întâi la aparatele care funcționează permanent sau rămân în standby.

Un încărcător vechi care se încălzește fără să fie conectat la telefon este un candidat bun pentru a fi scos din priză. În schimb, un încărcător modern, rece și eficient nu va face o diferență semnificativă pe factura de electricitate dacă rămâne conectat.

Obiceiul de a scoate toate încărcătoarele din priză nu este, așadar, greșit, dar atunci când scopul este reducerea facturii, atenția ar trebui îndreptată mai ales către adevărații consumatori de energie din locuință.