Lidl lansează carnea hibrid. Noul sortiment are cu până la 50% mai multe proteine

Noua gamă include carne tocată, chiftele, burgeri și cârnați. Foto: Getty Images

Lidl Marea Britanie lansează o gamă de produse care combină carnea britanică cu proteina din mazăre, pe fondul interesului tot mai mare al consumatorilor pentru alimente bogate în proteine, potrivit IFE.

Noua gamă High Protein Meat include carne tocată, chiftele, burgeri și cârnați. Potrivit retailerului, fiecare produs conține cu cel puțin 20% mai multe proteine decât varianta tradițională din carne.

Produsele sunt deja disponibile în magazinele Lidl din Marea Britanie începând de vineri, 18 septembrie, iar prețurile pornesc de la 1,99 lire sterline. Gama a fost concepută pentru a le oferi consumatorilor o variantă accesibilă prin care să crească aportul de proteine, fără să renunțe la preparatele obișnuite.

Proteinele, din ce în ce mai căutate

Interesul pentru mesele bogate în proteine a crescut semnificativ în ultimul an. Căutările online pentru „mese bogate în proteine” au crescut cu peste 5.000%. În același timp, cercetările citate de Lidl arată că, pentru 51% dintre consumatori, costul reprezintă principalul obstacol în adoptarea unei alimentații bogate în proteine.

Noua gamă include High Protein Cumberland Sausages, la prețul de 1,99 lire sterline, care au cu până la 50% mai multe proteine decât produsele tradiționale similare.

Din gamă mai fac parte High Protein Beef Mince cu 5% grăsime, la 4,79 lire sterline, High Protein Beef Mince cu 10% grăsime, la 3,99 lire sterline, High Protein Quarter Pounders, la 2,99 lire sterline, și High Protein Meatballs, la 2,79 lire sterline.

Cârnații High Protein Pork Sausages, care costă 1,99 lire sterline, au primit și aprobarea Good Housekeeping Institute, în urma unui test de gust.

Prețul, principalul obstacol pentru cumpărători

Richard Bourns, director comercial al Lidl Marea Britanie, spune că prețul rămâne unul dintre principalele obstacole pentru consumatorii care vor să consume mai multe proteine.

„Cererea pentru produsele bogate în proteine crește rapid, însă prețul rămâne adesea principala barieră pentru cumpărători. Gama noastră de carne hibridă combină carnea britanică cu proteine vegetale pentru a oferi cu cel puțin 20% mai multe proteine decât alternativele tradiționale, la prețurile Lidl”, a declarat Richard Bourns.

Acesta a adăugat că noua gamă face parte din strategia Lidl privind sănătatea și sustenabilitatea și urmărește să ofere produse care să răspundă simultan cererii pentru o alimentație mai sănătoasă și nevoii de prețuri accesibile.

Lansarea face parte și din obiectivul Lidl de a crește ponderea proteinelor de origine vegetală la 25% din totalul ofertei sale de proteine până în 2030. Retailerul susține că este primul din Marea Britanie care și-a stabilit un obiectiv privind echilibrul dintre proteinele de origine vegetală și cele de origine animală comercializate.

Compania susține că introducerea proteinei din mazăre în produse din carne deja cunoscute le poate permite consumatorilor să ajungă la un echilibru mai bun între proteinele animale și cele vegetale, fără schimbări importante în alimentația de zi cu zi.