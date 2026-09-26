Există 500.000 de oameni pe TikTok gata să te apere de mesajele pline de ură. Cum funcționează „armata bunătății”

Există 500.000 de oameni pe TikTok gata să te apere de mesajele pline de ură. Foto: Hepta

O comunitate de aproximativ 500.000 de oameni de pe TikTok încearcă să combată hărțuirea online folosind exact mecanismele care o fac atât de puternică: coordonarea rapidă și efectul de turmă. Proiectul se numește Kindness Mob și a fost creat în 2023 de Tyler Brickley, specialist în marketing digital din St. Louis. În fiecare zi, el alege o persoană care este hărțuită sau ignorată online, iar urmăritorii lui îi inundă contul cu mesaje pozitive, scrie BBC.

Una dintre persoanele ajutate este Laura Tigeleiro, din Staten Island, New York. Ea are scleroză multiplă, iar boala i-a afectat unul dintre ochi. Intrase pe TikTok pentru a posta rețete sănătoase și pentru a cunoaște oameni, dar a ajuns ținta comentariilor răutăcioase. „Toată lumea își bătea joc de ochiul meu”, spune ea. În martie, unul dintre videoclipurile ei a strâns brusc peste 15.000 de comentarii prietenoase. Abia câteva zile mai târziu a aflat că fusese „atacată” de Kindness Mob.

„Este o formă de trolling”, explică Brickley. Diferența este că aceleași mecanisme folosite de obicei pentru hărțuire sunt întoarse în sens opus. „Folosim mecanismele hărțuirii online, coordonarea și anonimatul, dar le folosim pentru ceva bun. Și funcționează”.

Cum a apărut „armata bunătății”

Brickley spune că ideea i-a venit în 2023, când și-a dat seama că mulți dintre cei care lasă comentarii negative nu cred neapărat ceea ce scriu, ci pur și simplu urmează mulțimea. Atunci s-a întrebat dacă nu ar putea crea efectul invers: un grup mic de oameni care să umple secțiunile de comentarii cu mesaje pozitive și să schimbe atmosfera din jurul unui cont.

Inițiativa a crescut rapid. Brickley spune că a organizat până acum aproximativ 350 de astfel de mobilizări, iar un videoclip primește în medie în jur de o mie de comentarii. Unele acțiuni adună zeci de mii de reacții și milioane de vizualizări, iar într-una dintre ele s-a implicat chiar Paris Hilton.

În multe cazuri, oamenii care vin doar pentru a lăsa un mesaj pozitiv rămân apoi urmăritori ai persoanei respective. Renee Penick, o bunică din Ohio, spune că valul de mesaje a venit într-un moment în care stătea lângă patul soțului ei, în spital, și i-a oferit sprijin într-o perioadă foarte grea. O muziciană din statul New York, cunoscută drept Nocturne, spune că a câștigat atât de mulți fani încât urmează să plece în turneu.

În cazul Laurei Tigeleiro, creșterea numărului de urmăritori a fost atât de mare încât TikTok a început să o plătească pentru conținut. Ea spune că a câștigat suficient cât să cumpere o mașină de care familia avea nevoie. „Visam la o viață mai bună, iar Tyler mi-a oferit această șansă”, spune ea.

Brickley încearcă însă să nu devină personajul principal al acestor povești. „Noi nu suntem punctul central. Ideea este să eliminăm distragerea, să scoatem comentariile pline de ură din cale, astfel încât conținutul persoanei să poată fi văzut”.

De ce poate funcționa bunătatea în masă

Fenomenul are și o explicație studiată de cercetători. Nicholas Christakis, profesor la Universitatea Yale, vorbește despre „contagiune socială”, adică răspândirea comportamentelor de la o persoană la alta. El spune că oamenii nu au evoluat doar pentru a fi agresivi sau tribali, ci și pentru a manifesta prietenie, cooperare și bunătate.

Potrivit lui Christakis, rețelele sociale pot distorsiona aceste comportamente prin anonimat și algoritmi care promovează conflictele pentru a genera reacții. Kindness Mob încearcă să facă exact opusul, încurajând interacțiunile pozitive. Cercetările sale au arătat că astfel de comportamente se pot transmite în lanț: dacă cineva este tratat cu bunătate, este mai probabil să se comporte la fel cu altcineva.

Cercetătorul spune că proiectul lui Brickley este interesant tocmai pentru că arată cum ar putea fi folosit mecanismul viral al internetului pentru a răspândi comportamente pozitive. Studiile sugerează și că atunci când oamenii încetează să răspundă trollilor și aleg să interacționeze pozitiv între ei, inclusiv comportamentul celor care provoacă conflicte se poate schimba.

Proiectul are însă și un cost

Succesul Kindness Mob a devenit greu de gestionat pentru Brickley. În septembrie 2025, numărul urmăritorilor lui a crescut într-un timp foarte scurt de la 30.000 la 200.000, iar solicitările de ajutor s-au înmulțit. În fiecare zi sunt nominalizate între 20 și 100 de persoane, dar el alege un singur caz.

„E ca și cum 20 de oameni ar apărea în fiecare zi la ușa mea, toți victime ale cruzimii deliberate, iar eu trebuie să refuz 19 dintre ei. A doua zi vin alți 20”, spune el. La un moment dat, presiunea a devenit atât de mare încât a luat o pauză de câteva luni și a început apoi să lucreze cu voluntari.

Proiectul nici nu îi aduce venituri importante. Brickley spune că într-o lună TikTok i-a plătit doar 39 de dolari. Alice Marwick, directoare de cercetare la Data and Society Research Institute, avertizează că astfel de inițiative se confruntă adesea cu epuizarea celui care le coordonează. Ea spune însă că ideea de a amplifica online comportamentele pozitive este valoroasă, chiar dacă rămâne de văzut cât de mult poate schimba cultura internetului pe termen lung.

Brickley a ajuns chiar el să simtă efectul comunității pe care a creat-o. După o operație la spate, soția lui a postat un mesaj pe TikTok, iar membrii Kindness Mob i-au trimis aproximativ o mie de comentarii de susținere. „Le citeam și plângeam în hohote. Atunci mi-am dat seama că este real. Chiar poate ajuta”, spune el.

Pentru Brickley, proiectul a devenit mai mult decât o inițiativă online. „Simt că este o chemare. Kindness Mob este doar un pas. Dar bunătatea, pentru toată lumea și mereu, mi se pare un loc bun de unde să începem”.