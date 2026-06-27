Cât costă să spui „da” în Spania. Nunțile sunt acum cu 10.000 de euro mai scumpe față de anul trecut

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Două studii recente estimează costul mediu al unei nunți în Spania între 25.000 și 32.000 de euro. Aproape șapte din zece cupluri cheltuiesc mai mult decât au planificat, iar 95% recunosc că au resimțit stres financiar. Sacrificiul cel mai frecvent care urmează este cumpărarea unei locuințe, scrie Euronews.

Un lucru pe care aproape toate studiile despre nunți în Spania îl confirmă, chiar dacă nu se înțeleg întotdeauna asupra cifrei exacte: să te căsătorești e scump și, aproape întotdeauna, costă mai mult decât au anticipat mirii. Diferă doar punctul de plecare.

Potrivit Raportului privind sectorul nunților 2026 al platformei Bodas.net, bazat pe mărturiile a peste 2.000 de cupluri căsătorite în 2025, costul mediu al unei nunți în Spania se ridică la 25.183 de euro, fără a include luna de miere sau inelul de logodnă.

Un alt studiu, publicat de platforma financiară Raisin pe baza unui sondaj aplicat la 1.500 de persoane, împinge cifra până la 32.355 de euro. Diferența dintre cele două estimări – mai mult de 7.000 de euro – nu e o eroare: ambele arată în aceeași direcție.

Bugetul inițial rareori supraviețuiește planificării

Doar 41% dintre cupluri reușesc să se încadreze în bugetul inițial, în timp ce 45% ajung să cheltuiască mai mult decât au planificat. Cifrele Raisin merg ceva mai departe, ridicând acest procent la 70%, cu 20% dintre respondenți recunoscând că au depășit bugetul cu mai mult de o cincime din total.

Aproape jumătate dintre cupluri alocă 53% din buget pentru locație și catering. Cheltuiala medie per invitat este de 225 de euro, cu 6% mai mult față de anul precedent.

Numărul de invitați variază în funcție de sursă: Raisin indică o medie de 108 invitați, în timp ce raportul Bodas.net o plasează la 123, cu variații generaționale – 115 în rândul millennialilor, 118 pentru Generația Z și 82 pentru Generația X.

Acoperirea tuturor acestor cheltuieli necesită timp și, adesea, ajutor din exterior. 82% dintre cupluri apelează la economiile proprii, dar sprijinul familiei rămâne o constantă: mai mult de jumătate primesc bani de la părinți, iar aproape trei din zece contează și pe plicurile de la invitați.

Economisirea pentru nuntă durează în medie 25 de luni, deși 22% au nevoie de trei până la cinci ani.

Costul mediu a crescut cu aproximativ 10.000 de euro față de 2025. Potrivit estimărilor experților din industrie, costul minim al unei nunți în Spania cu aproximativ o sută de invitați este de circa 24.600 de euro, ceea ce înseamnă că trebuie puse deoparte aproximativ 900 de euro pe lună timp de mai bine de doi ani.

Cuplurile angajează, în medie, nouă servicii diferite pentru nuntă. Fotografia este prima pe listă, prezentă la 90% dintre ceremonii, urmată de catering (84%), rochia de mireasă și accesoriile (78%), locația (78%) și muzica sau animația (75%). Dar nu toate au aceeași pondere în buget.

Cateringul este de departe cel mai costisitor element, cu o cheltuială medie de circa 7.126 de euro potrivit Raisin, mai mult de un cuplu din patru cheltuind peste 10.000 de euro doar pe această categorie.

Structura tipică a unui buget de nuntă în Spania plasează recepția și locația la 53% din total, ținuta și frumusețea la circa 10%, fotografia și videoul la 8%, decorațiunile și florile la 6%, iar muzica la 5%.

Când banii nu ajung, lista de invitați e prima care se taie. Mai mult de șase din zece cupluri recunosc că au ajustat cel puțin un aspect al petrecerii din motive financiare. Reducerea listei de la 150 la 80 de invitați poate însemna o economie de 7.000 până la 15.000 de euro – e principala pârghie de buget.

Costul ascuns: stres, certuri și amânarea cumpărării unei locuințe

Există un impact al nunților care nu apare în niciun buget. 95% dintre cupluri spun că au resimțit un anumit nivel de stres financiar în timpul planificării, iar 65% au avut cel puțin un conflict cu partenerul legat de bani în acest proces. Jumătate recunosc că experiența i-a determinat să-și reconsidere modul în care gestionează finanțele ca și cuplu.

Impactul cel mai durabil vine însă după. Aproape nouă din zece cupluri spun că nunta a afectat cel puțin unul dintre obiectivele lor financiare. Cel mai frecvent menționat este cumpărarea unei locuințe, afectată direct în cazul a 30% dintre respondenți.

Nu e un detaliu minor. Potrivit datelor din Ancheta privind Condițiile de Viață prezentată la sfârșitul lui 2025, situația economică a tinerilor cu vârste între 25 și 35 de ani a fost lovită deosebit de dur în ultimii ani de criza locuințelor. Doar 15,2% dintre tinerii cu vârste între 16 și 29 de ani trăiesc independent – cel mai scăzut nivel din 2006, de când există astfel de studii.

Portalul imobiliar Fotocasa calculează că ponderea medie a salariului cheltuită pe chirie a crescut de la 38% în 2019 la 50% în 2025, cu cifre care ating 71% din salariu în Madrid. În acest context, cheltuirea a 25.000-32.000 de euro pe o petrecere – chiar dacă finanțată cu ani de economii – este o decizie cu consecințe foarte concrete asupra capacității multor cupluri de a-și cumpăra o locuință.

Ceea ce industria numește „cea mai specială zi” poate amâna, în practică, cu mai mulți ani unul dintre cele mai importante jaloane financiare dintr-o viață comună.