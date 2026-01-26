Câte ore în plus pe săptămână muncește o femeie din cauza soțului

Femeie muncește aproximativ șapte ore în plus pe săptămână. Foto: Getty Images

Căsătoria vine cu un cost invizibil pentru multe femei: mai multă muncă în casă. Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Michigan pe un eșantion reprezentativ de familii din SUA, faptul de a avea un soț adaugă, în medie, aproximativ șapte ore suplimentare de muncă domestică pe săptămână pentru femei, scrie Michigan News.

Pentru bărbați, situația este aproape opusă. O soție îi scutește, în medie, de circa o oră de treburi casnice pe săptămână.

Femeile preiau o parte mai mare din responsabilitățile din gospodărie

Datele fac parte dintr-o analiză amplă a evoluției muncii domestice, bazată pe jurnale de timp din 2005, colectate în cadrul Panel Study of Income Dynamics, un proiect federal desfășurat încă din 1968 de Institutul pentru Cercetare Socială al Universității din Michigan.

„Este un tipar bine cunoscut”, explică economistul Frank Stafford, coordonatorul studiului. „După căsătorie, apare o redistribuire clară a muncii: bărbații tind să petreacă mai mult timp la serviciu, iar femeile preiau o parte mai mare din responsabilitățile din gospodărie. Există, desigur, diferențe individuale, dar aceasta este tendința generală. Iar lucrurile devin și mai dificile pentru femei atunci când apar copiii.”

Pe termen lung, situația s-a mai schimbat. Comparativ cu anii ’70, femeile americane fac astăzi mai puțină muncă în casă, iar bărbații, mai multă. În 1976, femeile petreceau în medie 26 de ore pe săptămână cu treburile gospodărești, față de aproximativ 17 ore în 2005. În același interval, bărbații au crescut de la șase la circa 13 ore pe săptămână.

Femeile și bărbații căsătoriți muncesc mai mult decât cei singuri

Totuși, analiza ultimului deceniu inclus în studiu arată nuanțe interesante. Cercetătorii au comparat cât munceau în casă bărbații și femeile singure în anii ’90 cu situația lor din 2005, în funcție de faptul dacă s-au căsătorit sau nu. Concluzia: atât femeile, cât și bărbații care s-au căsătorit au ajuns să facă mai multă muncă domestică decât cei care au rămas singuri.

„Căsătoria nu mai este drumul sigur al bărbaților către mai puțină muncă în casă”, subliniază Stafford.

Pentru studiu au fost analizate jurnale zilnice de activități, considerate cea mai exactă metodă de a măsura modul în care oamenii își folosesc timpul. Acestea au fost completate de chestionare în care participanții estimau câte ore petrec, într-o săptămână obișnuită, cu gătitul, curățenia și alte activități de bază din gospodărie. Nu au fost incluse activități precum grădinăritul, reparațiile sau spălatul mașinii.

Rezultatele diferă și în funcție de numărul de copii

Rezultatele arată și diferențe clare în funcție de vârstă și numărul de copii. Femeile singure de 20–30 de ani fac, în medie, cel mai puțin, aproximativ 12 ore de muncă domestică pe săptămână. La polul opus se află femeile căsătorite, cu vârsta cuprinsă între 60–70 de ani, cu circa 21 de ore săptămânal.

În cazul bărbaților, lucrurile stau diferit: cei mai în vârstă fac mai multă muncă în casă decât cei tineri, însă bărbații singuri muncesc mai mult în gospodărie decât cei căsătoriți, indiferent de vârstă.

Diferențele devin și mai evidente în familiile numeroase. Femeile căsătorite cu mai mult de trei copii ajung la aproximativ 28 de ore de muncă domestică pe săptămână, în timp ce bărbații aflați în aceeași situație fac, în medie, doar 10 ore.