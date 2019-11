Cele mai puternice antibiotice naturale. Fitoterapeut: ”Erau folosite de soldații romani pentru a se feri de infecții”

Foto: pixabay.com

Cele mai puternice antibiotice naturale. Toamna este cel mai roditor anotimp, cu fructele sale gustoase, cu spectacolul de culori, dar este și anotimpul în care sistemul imunitar este afectat.

Trecerea de la temperatura de vară la ploile reci de toamnă se face cu debutul unei răceli. Infecțiile sunt mult mai ușor de contactat din cauză că sistemul de apărare al organismului este slăbit. Dacă primul instinct este să te duci la farmacie și să ceri o cutie de antibiotice pentru orice fel de infecție, trebuie să încerci în altă parte – în bucătărie. Există panacee naturale pe care le ai chiar pe rafturile din frigider. Sunt alimente cu proprietăți anti-infecțioase. Am stat de vorbă cu Alice Popescu, medic primar medicina familiei, care ne-a vorbit despre proprietățile fiecărui aliment.

Echinaccea. „Echinaccea are efect imunostimulator și imunomodulator, adică stimulează capacitatea organismului de a lupta împotriva bacteriilor. În general, acestea sunt sub formă de pastile, dar există și sub formă de tinctură care se recomandă în doze destul de mari, de 30 de picături”

Usturoiul și ceapa. „În Roma Antică, soldaților romani le erau date rații de usturoi și ceapă tocmai pentru efectul anti-infecțios”, povestește doctorița. Un alt leac împotriva răcelii învățat de la bunica sunt cataplasmele cu ceapă și usturoi lăsate peste noapte lângă pat. Mirosul te ajută să lupți împotriva infecției.

