Coreea de Sud vrea să transforme somnul de prânz în sport național și a organizat un concurs de dormit în parc

2 minute de citit Publicat la 17:51 03 Mai 2026 Modificat la 17:51 03 Mai 2026

Sute de tineri din Coreea de Sud au participat sâmbătă la concursul „Power Nap Contest” FOTO: Profimedia Images

Sute de tineri din Coreea de Sud au participat sâmbătă la un eveniment neobișnuit organizat într-un parc de pe malul râul Han, în capitala Seul, unde principalul obiectiv a fost somnul. Administrația orașului a organizat cea de-a treia ediție a concursului „Power Nap Contest”, dedicat celor care vor să-și testeze abilitatea de a adormi rapid.

Evenimentul a început la ora 15:00 și a venit cu reguli inedite pentru participanți: aceștia au fost încurajați să poarte costume inspirate din povești și să vină obosiți și cu stomacul plin, potrivit Reuters.

Într-un oraș cunoscut pentru ritmul alert, mallurile deschise non-stop și cultura muncii intense, competiția a scos în evidență o problemă reală: lipsa cronică de somn. Mulți participanți au recunoscut că dorm doar câteva ore pe noapte, din cauza studiilor sau a locurilor de muncă.

Un exemplu este Park Jun-seok, student în vârstă de 20 de ani, care a venit îmbrăcat în haine inspirate de un monarh din dinastia Joseon. „Dorm doar trei sau patru ore pe noapte și încerc să recuperez în timpul zilei”, a declarat acesta.

La rândul ei, Yoo Mi-yeon, profesoară de engleză, a ales un costum de koala pentru a simboliza somnul profund. Ea spune că se confruntă de mult timp cu insomnie și a participat în speranța că va reuși să se relaxeze.

Potrivit datelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Coreea de Sud se numără printre țările cu cei mai suprasolicitați angajați și cele mai puține ore de somn, o problemă care afectează tot mai mult populația tânără.

Pe durata concursului, organizatorii au monitorizat ritmul cardiac al participanților pentru a evalua calitatea somnului, un puls stabil fiind considerat semn al unei odihne profunde.

Câștigătorul ediției din acest an a fost, surprinzător, un bărbat de peste 80 de ani. Locul al doilea a fost ocupat de Hwang Du-seong, un funcționar în vârstă de 37 de ani.