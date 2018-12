Patru rețete noi de salate pentru Crăciun și Revelion

RETETA CRACIUN. Daca esti in cautarea unor idei noi de aperitive pentru masa de Craciun sau pentru cea de Revelion, citeste retetele de mai mai jos in care vei descoperi 4 salate gustoase, frumoase si usor de preparat cu care iti vei cuceri invitatii.



RETETA REVELION. Desigur ca una dintre vedetele meselor de sarbatoare este salata boeuf, dar daca te-ai plictisit de ea si vrei sa incerci ceva nou, alege una dintre retetele de mai jos care se prepara rapid si pe care nu le vei intalni si pe mesele rudelor si prietenilor tai, cum se intampla cu salata boeuf.



RETETA CRACIUN. Scufita Rosie, o salata plina de savoare



Pentru prepararea salatei Scufita Rosie vei avea nevoie de urmatoarele ingrediente:

– Un piept de pui fiert, afumat sau preparat la gratar;

– Una, doua cepe albe sau rosii;

– 3 cartofi mici, fierti in coaja;

– doi morcovi potriviti fierti in coaja;

– 2-3 oua fierte tari;

– 100-150 g cascaval;

– 100 g miez de nuca macinat;

– maioneza cat mai fluida, pentru a putea fi intinsa usor;

– cateva linguri de seminte de rodie si cateva jumatati de miez de nuca, pentru ornat.



RETETA REVELION. Mod de preparare:

Aceasta salata, de altfel ca toate celelalte este foarte aspectuoasa datorita faptului ca toate ingredientele sunt asezate in straturi, dupa cum urmeaza:

1. Primul strat este format din ceapa taiata rondele si oparita pentru a i se anula iuteala. Daca nu ai probleme cu iuteala cepei, o poti folosi si cruda, dar taiata in rondele foarte subtiri.

2. Al doilea strat este format din cartofii fierti in coaja, curatati si taiati in cubulete marunte sau dati prin razatoare. Se preseaza usor cu o lingura si se unge cu un strat subtire de maioneza.

3. Al treilea strat este format din pieptul de pui taiat cubulete. Si acesta se preseaza si se unge cu putina maioneza.



