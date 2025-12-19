Singurul desert românesc inclus în ”top 100 cele mai bune deserturi din lume”

Papanașii au intrat în topul deserturilor, ocuând locul 33. Foto: Getty Images

Platforma gastronomică TasteAtlas a publicat cea mai recentă ediție a clasamentului „100 Best Desserts in the World”, un top în care au intrat și vestiții papanași românești. Ierarhia a fost realizată pe baza a 97.422 de evaluări valide, provenite din baza de date TasteAtlas, care include 2.274 de deserturi tradiționale din întreaga lume. Voturile reflectă o participare globală amplă și opinii verificate ale consumatorilor, potrivit turkiyetoday.com.

Kunefe din Antakya, pe primul loc

Liderul clasamentului este Antakya Kunefesi, un desert tradițional turcesc preparat din fidea fină, brânză topită și sirop, care a obținut cel mai mare punctaj general. Rezultatul confirmă reputația Turciei ca reper al artei deserturilor, bazată pe tradiții culinare vechi de secole.

În top 100 se regăsesc și alte deserturi turcești apreciate la nivel internațional, precum Gaziantep Baklavasi (locul 5), Fıstıklı Sarma (locul 6) și Dondurma, celebra înghețată turcească (locul 21). Potrivit TasteAtlas, succesul acestora se datorează echilibrului dintre tehnică, ingrediente regionale și patrimoniu cultural.

Clasamentul include și deserturi emblematice din alte colțuri ale lumii, de la gelato-ul italian cu fistic și înghețata englezească cu smântână, până la clătitele franțuzești și specialități din Asia, Orientul Mijlociu și Americi.

Papanașul, reprezentantul României în top

Printre cele 100 de deserturi selectate se află și un preparat românesc: papanașii. Despre acest desert, TasteAtlas notează că este vorba despre o prăjitură tradițională în formă de gogoașă, cu o bilă de aluat deasupra, care poate fi prăjită sau fiartă. Papanașii sunt preparați dintr-un aluat pe bază de făină, ouă și brânză nesărată, precum brânza de vaci sau urda.

Varianta prăjită este, de regulă, servită cu gem de fructe, smântână sau zahăr pudră, în timp ce papanașii fierți sunt mai mici, au formă de găluște și sunt acoperiți cu pesmet și zahăr. Desertul este prezent în majoritatea restaurantelor tradiționale românești și este frecvent preparat și în gospodării.

Cum a fost realizat clasamentul

Reprezentanții TasteAtlas subliniază că ierarhia a fost stabilită printr-un sistem de evaluare ponderat, conceput pentru a favoriza recenziile autentice și credibile, reducând influența subiectivă sau promoțională. Scopul clasamentului nu este desemnarea unui standard universal al „celui mai bun desert”, ci evidențierea acelor preparate tradiționale care se bucură de apreciere constantă la nivel internațional.