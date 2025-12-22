Reţetă de cozonac fără frământare pentru începători. Iese pufos și aromat ca în copilărie

Cozonacul făcut ca odinioară nu trebuie să fie complicat. Cu această rețetă simplă, fără frământare, pentru începători se poate obține un cozonac pufos, aromat și bogat în cremă, care amintește de gustul copilăriei și de deserturile pregătite cu răbdare de bunici. Prepararea este rapidă şi accesibilă oricui, iar rezultatul promite să aducă aroma sărbătorilor în orice bucătărie.

Pentru a pregăti aluatul cozonacului fără frământare este nevoie de următoarele ingrediente:

Pentru umplutura aluatului de cozonac fără frământare sunt necesare ingredientele de mai jos:

Pentru început, făina se cerne într-un bol încăpător, ideal de cel puțin trei ori, pentru a deveni cât mai aerată. După cernere, se adaugă sarea și se amestecă ușor.

Untul se topește fie la cuptor, fie lăsat lângă flacăra aragazului, astfel încât să fie ușor de încorporat. Laptele se încălzește foarte puțin, doar cât să nu fie rece, apoi se adaugă zahărul, esența de vanilie și coaja rasă de lămâie. Pentru un plus de aromă, se poate adăuga și coajă de portocală. Se amestecă până când zahărul se dizolvă complet.

Drojdia se pune într-un bol separat, peste care se adaugă 100 ml de lapte, o lingură de zahăr și două linguri de făină. Amestecul se omogenizează cu mișcări largi, apoi se lasă lângă o sursă de căldură până când maiaua își dublează volumul.

Între timp, gălbenușurile se separă de albușuri și se amestecă cu cele cinci linguri de ulei. În bolul cu făină se încorporează, pe rând, maiaua crescută, laptele îndulcit și aromat, gălbenușurile amestecate cu ulei și untul topit. Aluatul nu se frământă, ci se amestecă ușor cu o lingură de lemn sau de silicon, până la omogenizare. Compoziția se lasă la loc cald pentru dospire.

Din strămoşi se spune că în ziua în care se fac cozonaci nu se face nimic altceva. Iar în bucătărie trebuie să fie cald şi starea de spirit a celei care care îi pregăteşte trebuie să fie una liniștită, pentru ca aluatul să crească frumos.

Pentru umplutură, albușurile se bat spumă, apoi, se adaugă treptat zahărul, până când se obține o bezea fermă și lucioasă. Bezeaua se amestecă apoi cu nuca, esența de rom, stafide şi cacao.

După ce aluatul a crescut, acesta se împarte în patru sau șase bucăți egale, în funcție de dimensiunea tăvilor folosite. Blatul de lucru se unge cu ulei, iar fiecare bucată de aluat se întinde cu mâinile ușor unse. Umplutura se distribuie uniform pe toată suprafața foii, după care aluatul se rulează. Procedeul se repetă și pentru celelalte bucăți.

Două foi de aluat se împletesc și se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Cozonacii se ung cu ou și se presară cu puțin zahăr, apoi se lasă la crescut în tăvi timp de 10 - 15 minute. Se coc în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius, timp de aproape 30 - 35 de minute.