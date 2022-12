A fost aleasă culoarea anului 2023. Viva Magenta, o culoare exuberantă care promovează optimismul și bucuria

Institutul Pantone a anunțat culoarea anului 2023. Este vorba despre Viva Magenta, o culoare descrisă ca un "roșu animat, care pulsează cu mișcare", o culoare exuberantă care promovează optimismul și bucuria.

Sursa foto: pantone.com

Într-un moment cultural marcat de nenumărate provocări, culoarea anului 2023 de la Pantone este o nuanță îndrăzneață de roșu care vorbește despre puterea și vitalitatea necesare pentru a crea un viitor mai pozitiv.

Pantone 18-1750 Viva Magenta, o nuanță vibrantă și nuanțată de roșu purpuriu, este un exemplu de echilibru: bazându-se atât pe tonuri calde, cât și reci, originile culorii sunt ancorate în natură, cu o nuanță electrizantă care poate fi găsită atât în sfera fizică, cât și în cea virtuală.

Aflat în cel de-al 23-lea an în care selectează o culoare anuală, Institutul Pantone a luat în considerare avalanșa de provocări cu care oamenii s-au confruntat în ultimii ani, cum ar fi pandemia COVID-19, și modul în care acestea au modelat perspectiva, valorile și atitudinile în găsirea unei culori pentru 2023.

"Am ales această culoare pentru că am simțit că este o nuanță neconvențională pentru o perioadă neconvențională, ceva care ne-ar putea prezenta o nouă viziune", a declarat Leatrice Eiseman, director executiv al institutului, pentru TIME. Viva Magenta, notează Esieman, comunică putere - dar într-un mod asertiv, nu agresiv. "Este o culoare care vibrează cu adevărat cu vervă și vigoare, care demonstrează un nou semnal de putere, ceea ce este ceva de care avem cu toții nevoie pentru un viitor mai optimist."

Eiseman, care a descris Viva Magenta ca fiind un "roșu animat, care pulsează cu mișcare", indică natura ca fiind una dintre principalele surse de inspirație pentru selecția de culori din acest an, și anume coloranții din coșenila roșie, care au fost folosiți încă din secolul al II-lea î.Hr. pentru a imprima nuanțe roșii bogate pe țesături și hârtie.

O nuanță precum Viva Magenta este șansa revizitalizării și reconectării cu istoria, imaginând în același timp un viitor mai luminos.

"Sperăm că simbolismul din această culoare va crea o lume dinamică ce încurajează experimentarea", spune Eiseman.

În timp ce culoarea are legături profunde atât cu trecutul, institutul dorește să fie clar că este, de asemenea, o culoare care se potrivește incontestabil pentru prezent, o nuanță care încurajează toți oamenii să trăiască viața cu îndrăzneală în momentul prezent.

"Numele culorii în sine vă spune că aceasta este o culoare cu care să sărbătoriți, o culoare exuberantă care promovează optimismul și bucuria", a declarat Eiseman. "Este ceea ce noi numim o nuanță fără limite, o declarație cu adevărat remarcabilă. Este imposibil să intri într-o cameră dacă porți această culoare și să nu se îndrepte atenția spre tine. Este îndrăzneață. Este spirituală și incluzivă - îi primește pe toți și pe oricine cu același spirit rebel".