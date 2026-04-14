Cum a devenit o muncitoare dintr-o fabrică din China una dintre cele mai bogate femei prin forțe proprii din lume. Azi este miliardară

Miliardara Zhang Xin, cofondatoare a companiei SOHO China. Imagine de arhivă, din 2009. Sursa foto: Getty Images

Povestea lui Zhang Xin este una dintre cele mai spectaculoase din mediul de afaceri global. După o copilărie marcată de lipsuri, ea a reușit să se educe în străinătate, după ce a lucrat în fabrici din China, șase zile pe săptămână, pentru a strânge bani de studii.

Născută în 1965, Zhang Xin a crescut în timpul Revoluția Culturală, inițiată de Mao Zedong, o perioadă pe care ea a descris-o ca fiind dominată de o atmosferă sumbră și lipsită de perspectivă. La doar 15 ani, în 1980, s-a mutat în Hong Kong, unde a lucrat în fabrici, șase zile pe săptămână. După cinci ani, a strâns suficienți bani pentru a pleca la studii în Marea Britanie, absolvind University of Sussex și University of Cambridge.

După studii, a lucrat în finanțe internaționale, inclusiv la bănci de investiții precum Goldman Sachs, înainte de a reveni în China în 1995. Atunci, împreună cu soțul ei, Pan Shiyi, a fondat SOHO China, companie care avea să devină unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de birouri din țară.

Succesul său este strâns legat de o perioadă-cheie din istoria recentă a Chinei. Între 1995 și 2015, țara a traversat cel mai amplu proces de urbanizare din cei peste 5.000 de ani de istorie. În acest context, compania SOHO China, cofondată de Zhang Xin, a avut un rol esențial în remodelarea marilor orașe, în special a capitalei Beijing, motiv pentru care antreprenoarea a fost supranumită „femeia care a construit Beijingul”.

Averea și imperiul financiar

De-a lungul anilor, averea lui Zhang Xin a fluctuat semnificativ, în funcție de evoluția pieței imobiliare. Potrivit datelor Forbes, în 2026 averea sa este estimată la aproximativ 1,2 miliarde de dolari, ceea ce o menține în rândul miliardarilor globali.

În perioada de vârf a pieței imobiliare chineze, averea ei era mult mai mare, ajungând la peste 3–3,5 miliarde de dolari, iar unele estimări din trecut indică chiar valori apropiate de 4 miliarde de dolari.

Compania SOHO China a fost pilonul principal al acestei averi. Firma, listată la bursa din Hong Kong, a deținut active de zeci de miliarde de yuani (peste 10 miliarde de dolari în anumite perioade) și a dezvoltat proiecte majore în Beijing și Shanghai.

La un moment dat, o tranzacție propusă cu gigantul american Blackstone evalua compania la aproximativ 3 miliarde de dolari, reflectând dimensiunea și importanța sa în sector.

În paralel, Zhang Xin și-a diversificat investițiile la nivel global. Ea a plasat peste 5 miliarde de dolari în proprietăți din SUA, inclusiv clădiri emblematice din New York și Boston, și continuă să dezvolte proiecte imobiliare de lux.

Retragerea din China și noua etapă

În ultimii ani, Zhang Xin s-a retras treptat din conducerea companiei și din piața chineză, anticipând încetinirea sectorului imobiliar și creșterea controlului statului. Ea și soțul său au demisionat din funcțiile executive în 2022, rămânând însă în acționariat.

Astăzi, Zhang Xin locuiește în mare parte în Statele Unite și se concentrează pe investiții imobiliare internaționale, dar și pe proiecte culturale și media.