Cum poți observa „Luna Roz” din aprilie, urmată de o „Lună Albastră” în luna mai. Primul eveniment astronomic începe mâine

Luna roz, în 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Luna plină din aprilie, cunoscută sub numele de „Lună Roz”, este prima lună plină a primăverii în emisfera nordică. Aceasta va atinge faza maximă miercuri, 1 aprilie, dar va părea la fel de strălucitoare și marți și joi (31 martie și 2 aprilie). Doar miercuri, însă, va apărea aproape de steaua strălucitoare Spica, oferind un spectacol dublu pe cer.

„Luna Roz” din aprilie nu își primește numele de la culoare, care nu se schimbă. Denumirea provine, în schimb, de la florile sălbatice roz de tip phlox, originare din America de Nord, care înfloresc frecvent în această perioadă, potrivit The Old Farmer’s Almanac.

Alte denumiri date lunii pline din aprilie de către populațiile native americane includ „Luna Gheții Care Se Sparge” (Algonquin), „Luna Când Apele Devin Din Nou Navigabile” (Dakota), „Luna Mugurilor Plantelor și Arbuștilor” (Tlingit) și „Luna Ierbii Roșii Care Apare” (Oglala). Centrul pentru Studii Native Americane menționează că este cunoscută și drept „Luna Rachetei de Zăpadă Rupte” în rândul multor comunități Anishinaabeg (Ojibwe) din regiunea Marilor Lacuri.

„Luna Roz” din aprilie marchează începutul Paștelui evreiesc

„Luna Roz” din aprilie are, de asemenea, un rol în tradițiile evreiești și creștine occidentale. Apariția sa marchează începutul sărbătorii evreiești Pesach (Paștele evreiesc), care anul acesta începe la apusul zilei de 1 aprilie, în a 15-a zi a lunii ebraice Nisan. Acest lucru se datorează faptului că calendarul ebraic este unul lunisolar.

În creștinism, prima lună plină a primăverii este asociată cu Paștele. Potrivit Observatorului Naval al SUA, Paștele cade în prima duminică după prima lună plină ecleziastică ce are loc în sau după echinocțiul de primăvară.

În acest an, echinocțiul a avut loc pe 20 martie, iar următoarea lună plină este pe 1 aprilie, astfel că Paștele va fi sărbătorit pe 5 aprilie. În tradiția ortodoxă, Paștele va fi celebrat o săptămână mai târziu, pe 12 aprilie.

Cea mai bună noapte pentru a observa luna plină va fi 1 aprilie, când aceasta va răsări pe cerul estic la apusul soarelui. Este recomandat să verifici orele de răsărit și apus ale Lunii pentru locația ta și să alegi un loc cu vizibilitate bună către orizontul estic.

Sub „Luna Roz” va putea fi observată steaua Spica, cea mai strălucitoare din constelația Fecioara. În noaptea următoare, joi, 2 aprilie, Luna în descreștere va fi la doar 1,8 grade de Spica, potrivit AstroPixels.

După „Luna Roz”, următoarea lună plină va fi „Luna Florilor”, cunoscută și ca „Luna Plantării Porumbului” sau „Luna Laptelui”, pe 1 mai. Aceasta va fi prima dintre cele două luni pline din mai, cea de-a doua fiind așa-numita „Lună Albastră”, pe 31 mai.