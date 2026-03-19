Echinocțiul de primăvară 2026. Câte ore are ziua pe 20 martie

La echinocțiu, ziua și noaptea sunt aproape egale. Foto: Getty Images

După Mărțișor, Babe și Moși, dar și după episoadele de vreme schimbătoare din martie, se apropie momentul care marchează oficial începutul primăverii din punct de vedere astronomic. Este vorba despre echinoctiul de primăvară 2026, evenimentul astronomic care are loc în jurul datei de 20 martie și care aduce aproape aceeași durată pentru zi și noapte, scrie Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu.

Ce înseamnă echinocțiul de primăvară. Se produce la 16:46 pe 20 martie

Echinoctiul de primăvară 2026 va avea loc pe 20 martie, la ora 16:46. În acest moment, longitudinea astronomică a Soarelui revine la valoarea de 0 grade, marcând începutul primăverii astronomice.

Anotimpurile există deoarece axa Pământului este înclinată cu aproximativ 23,5 grade față de orbita sa în jurul Soarelui. Din această cauză, diferite regiuni ale planetei primesc cantități diferite de lumină pe parcursul anului.

La echinocțiu, nici emisfera nordică și nici cea sudică nu sunt înclinate spre Soare sau departe de acesta. Din acest motiv, lumina solară cade aproape direct pe Ecuator, iar ziua și noaptea au aproape aceeași durată.

Echinocțiul are loc de două ori pe an, în martie și în septembrie. Denumirea provine din cuvintele latine „aequus” (egal) și „nox” (noapte), scrie Live Science.

Câte ore de lumină are ziua de 20 martie

În ziua echinocțiului, durata zilei și a nopții este aproape egală. Pe 20 martie, ziua are aproximativ 12 ore de lumină, iar noaptea aproximativ 12 ore de întuneric.

După acest moment, în emisfera nordică zilele vor deveni treptat tot mai lungi, iar nopțile tot mai scurte, până la solstițiul de vară din 21 iunie, când se înregistrează cea mai lungă zi a anului.

Un alt fenomen interesant al echinocțiului este faptul că Soarele răsare aproape exact la est și apune aproape exact la vest, indiferent de locul de pe glob, cu excepția regiunilor polare.

Începe primăvara astronomică

Echinocțiul de primăvară marchează începutul primăverii astronomice, chiar dacă din punct de vedere calendaristic anotimpul a început deja la 1 martie.

De-a lungul istoriei, acest moment a fost celebrat de numeroase culturi. De exemplu, la Chichén Itzá, complex mayaș din Mexic, lumina Soarelui creează la echinocțiu o iluzie spectaculoasă pe piramida Kukulcán, care pare să arate un șarpe ce coboară pe trepte, un simbol asociat începutului sezonului agricol.

Alte monumente despre care se crede că sunt aliniate cu răsăritul din ziua echinocțiului includ Marele Sfinx din Giza sau templul Angkor Wat.

În această perioadă pot fi observate și unele repere pe cerul nopții. Pe cerul din emisfera nordică, Carul Mare se ridică sus spre nord-est, iar trei stele strălucitoare, Arcturus, Spica și Denebola, formează așa-numitul Triunghi al Primăverii, un reper ușor de recunoscut pe cer.