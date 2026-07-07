Cum să scapi de țânțarii din curtea ta toată vara

4 minute de citit Publicat la 11:52 07 Iul 2026 Modificat la 11:52 07 Iul 2026

Țânțari în grădină. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Puține lucruri sunt mai neplăcute decât să încerci să te bucuri de grădină sau să îngrijești legumele, în timp ce ești înconjurat de țânțari. Pe lângă disconfortul pe care îl provoacă, multe specii de țânțari pot transmite boli precum virusul West Nile, encefalita sau dirofilarioza canină.

Specialiștii spun însă că eliminarea completă a țânțarilor din curte este imposibilă. „Nu îi poți evita. Sunt peste tot, de la grădinile din zonele rezidențiale până la păduri și mlaștini sărate, iar unele specii pot parcurge kilometri întregi în căutarea unei surse de hrană”, explică Elmer Gray, specialist în sănătate publică la Universitatea din Georgia.

Contrar unei idei răspândite, nu există un moment al zilei complet lipsit de riscul înțepăturilor. Unele specii sunt active în timpul zilei, altele preferă dimineața devreme sau seara, însă pot ataca oricând sunt deranjate, de exemplu atunci când tunzi gardul viu sau lucrezi în grădină.

Țânțarii există de milioane de ani și fac parte din ecosistem, fiind o sursă de hrană pentru pești, broaște și numeroase insecte prădătoare.

Totuși, există câteva măsuri eficiente prin care poți face curtea mult mai puțin atractivă pentru aceștia.

Elimină orice sursă de apă stătătoare

Cea mai importantă măsură este eliminarea apei stătătoare, deoarece aici țânțarii își depun ouăle.

„Nu sunt zburători puternici și, de regulă, se reproduc foarte aproape de locul unde înțeapă”, explică Dan Markowski, consilier tehnic al American Mosquito Control Association.

Apa curgătoare, precum râurile sau piscinele bine întreținute, nu reprezintă un mediu preferat pentru reproducere. În schimb, țânțarii adoră locurile în care apa stagnează:

jucării lăsate în curte;

piscine gonflabile pentru copii;

anvelope vechi;

roabe;

găleți;

capace de pubele;

prelate;

orice recipient în care apa rămâne mai multe zile.

Apa este și mai atractivă dacă stagnează cel puțin o săptămână și conține frunze sau alte resturi vegetale, care hrănesc larvele.

Specialiștii atrag atenția și asupra unor locuri adesea ignorate, precum farfuriile de sub ghivece. Acestea ar trebui golite după udarea plantelor sau eliminate complet.

Bolurile cu apă pentru animalele de companie trebuie golite și umplute zilnic cu apă proaspătă, iar băile pentru păsări trebuie curățate și reumplute la fiecare câteva zile. Butoaiele pentru colectarea apei de ploaie ar trebui acoperite cu plase de protecție.

Folosește tablete biologice împotriva larvelor

Dacă există locuri din curte unde apa nu poate fi eliminată, cum ar fi zonele joase sau recipientele cu autoirigare, specialiștii recomandă utilizarea tabletelor sau granulelor speciale pentru combaterea larvelor de țânțari.

Aceste produse conțin bacteria Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), care produce o toxină letală pentru larve după ce acestea o ingeră.

Avantajul este că această bacterie acționează doar asupra țânțarilor și altor insecte similare, fără a afecta albinele, fluturii, peștii, broaștele, oamenii sau animalele de companie.

Tratamentul trebuie repetat periodic, deoarece efectul durează doar câteva săptămâni.

Menține curtea îngrijită

Țânțarii adulți preferă să se ascundă în vegetația deasă, unde sunt protejați de căldură.

Tunde regulat gazonul, gardurile vii și arbuștii din apropierea teraselor sau locurilor unde petreci timp în aer liber. De asemenea, evită amplasarea mobilierului de grădină lângă plante foarte dese sau acoperitoare de sol, precum iedera.

Folosește repelente eficiente

Specialiștii spun că multe produse promovate pentru alungarea țânțarilor, precum lumânările parfumate, brățările sau dispozitivele cu ultrasunete, nu și-au demonstrat eficiența.

În schimb, repelentele aprobate de autoritățile competente și care conțin ingrediente precum DEET, picaridină sau ulei de eucalipt cu lămâie oferă o protecție eficientă.

Există și variante pe bază de ingrediente vegetale, precum uleiul de iarba-mâței (catnip) sau 2-undecanona, extrasă din tulpinile și frunzele tomatelor sălbatice. Acestea funcționează, însă perioada de protecție este, în general, mai scurtă decât în cazul produselor cu DEET.

O altă opțiune sunt repelentele de spațiu, care eliberează în aer substanțe repelente sub formă de vapori. Acestea funcționează cel mai bine atunci când nu bate vântul și persoana stă într-un singur loc.

De asemenea, hainele tratate cu permetrină oferă o protecție suplimentară. Specialiștii recomandă și purtarea hainelor deschise la culoare și lejere, deoarece țânțarii sunt atrași de culorile închise.

Un ventilator poate face diferența

O soluție simplă și surprinzător de eficientă este folosirea unui ventilator.

Țânțarii nu zboară bine în curenți puternici de aer, astfel că un ventilator pornit la viteză mare pe terasă sau în zona de relaxare poate reduce considerabil numărul insectelor care ajung în apropierea ta.

Plantele care „alungă țânțarii” chiar funcționează?

În magazinele de grădinărit sunt promovate numeroase plante despre care se spune că țin țânțarii la distanță, precum citronella, lavanda sau iarba de lămâie.

Totuși, cercetările disponibile în prezent nu confirmă că simpla cultivare a acestor plante reduce prezența țânțarilor. Mai mult, un studiu a arătat că insectele au aterizat chiar mai des pe persoanele aflate în apropierea acestor plante.

Există dovezi că anumite extracte și uleiuri obținute din aceste plante au efect repelent, însă acest lucru nu înseamnă că plantele cultivate în ghivece sau în grădină oferă aceeași protecție.

Capcanele pentru țânțari sunt eficiente?

Pe internet circulă numeroase metode de realizare a unor capcane din sticle de plastic, drojdie sau alte ingrediente casnice.

Potrivit specialiștilor, acestea nu reduc semnificativ populația de țânțari. Capcanele sunt folosite în principal de cercetători pentru monitorizarea insectelor și identificarea bolilor pe care le pot transmite, nu pentru combaterea lor.

În plus, multe dintre aceste dispozitive prind și insecte benefice.

Același lucru este valabil și pentru lămpile electrice antiinsecte. Un studiu a arătat că, dintre peste 13.000 de insecte distruse de astfel de aparate, mai puțin de 1% erau insecte care înțeapă, inclusiv țânțari.

Concluzia specialiștilor este că cea mai eficientă strategie este prevenția: eliminarea apei stătătoare, întreținerea curții, utilizarea repelentelor eficiente și amenajarea inteligentă a spațiilor de relaxare. Astfel, te poți bucura de grădină pe tot parcursul verii cu mult mai puține bătăi de cap.