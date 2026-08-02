De ce nu funcționează butoanele de la trecerea de pietoni. Alte butoane placebo care sunt degeaba

În întreaga lume există numeroase așa-numite „butoane placebo”. Foto: Getty Images

Ai apăsat vreodată butoanele de la o trecere de pietoni și te-ai întrebat dacă schimbă cu adevărat culoarea semaforului? Sau ai apăsat în mod repetat butonul de închidere a ușilor din lift, fără să fii sigur că are vreun efect?

Specialiștii spun că nu ești singurul. În întreaga lume există numeroase așa-numite „butoane placebo”, butoane care pot fi apăsate, dar care, în realitate, nu influențează funcționarea sistemului, scrie CNN.

Deși nu au un rol practic, ele nu sunt complet inutile. Psihologii susțin că aceste butoane oferă oamenilor senzația că dețin controlul asupra unei situații, chiar și atunci când acest control este doar aparent.

Iluzia controlului

Psihologul Ellen Langer, profesor la Universitatea Harvard, este cea care a popularizat conceptul de „iluzie a controlului”.

Potrivit acesteia, simplul fapt că o persoană întreprinde o acțiune îi oferă impresia că poate influența ceea ce urmează să se întâmple.

„Oamenii se simt mai bine atunci când fac ceva decât atunci când rămân simpli spectatori. Chiar dacă gestul nu schimbă rezultatul, el creează senzația de control asupra situației”, explică psihologul.

De ce nu funcționează multe butoane de la semafoare

În multe orașe, butoanele pentru pietoni au devenit în mare parte simbolice.

De exemplu, în New York, doar aproximativ 100 dintre cele circa 1.000 de butoane instalate la trecerile de pietoni mai controlează efectiv semaforul. Restul au rămas montate, deși sistemele moderne gestionează automat traficul.

Specialiștii explică faptul că sincronizarea inteligentă a semafoarelor și senzorii de trafic au făcut inutilă intervenția pietonilor. Totuși, înlocuirea tuturor butoanelor ar presupune costuri ridicate, motiv pentru care multe au rămas la locul lor.

Situații similare există și în orașe precum Boston, Dallas sau Seattle.

În Londra, lucrurile sunt puțin diferite. Apăsarea butonului activează anumite funcții destinate persoanelor cu deficiențe de vedere, precum semnalele sonore sau indicatoarele tactile. Însă acest lucru nu înseamnă neapărat că semaforul pentru pietoni se va face mai repede verde.

Butonul din lift care aproape niciodată nu închide ușa mai repede

Un alt exemplu celebru este butonul „Închidere uși” din lift.

În Statele Unite, acesta nu grăbește aproape niciodată închiderea ușilor. Motivul este o lege adoptată în 1990 privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care obligă lifturile să rămână deschise suficient timp pentru ca persoanele cu mobilitate redusă să poată intra în siguranță.

Prin urmare, până la expirarea intervalului minim stabilit, apăsarea butonului nu produce niciun efect. Funcția este disponibilă doar pentru pompieri, echipele de intervenție sau personalul de întreținere, care o pot activa cu ajutorul unor chei sau coduri speciale.

În alte țări, funcționarea acestui buton depinde de reglementările locale și de setările fiecărei clădiri.

Termostatele care doar dau impresia că pot fi reglate

Și termostatele din hoteluri sau birouri pot crea aceeași iluzie.

În multe cazuri, temperatura poate fi modificată doar într-un interval limitat pentru a reduce consumul de energie. Există însă și termostate care nu sunt conectate deloc la instalația de climatizare.

Specialiștii în instalații spun că astfel de dispozitive sunt montate uneori în birouri pentru a reduce nemulțumirile angajaților care se plâng constant că este prea cald sau prea frig. Chiar dacă reglajul nu produce nicio modificare, simplul fapt că oamenii cred că pot controla temperatura îi face să perceapă mediul ca fiind mai confortabil.

De ce continuăm să apăsăm aceste butoane

Potrivit psihologilor, efectul acestor „butoane placebo” este, în general, unul pozitiv.

Ele reduc senzația de neputință și îi fac pe oameni să simtă că participă activ la ceea ce se întâmplă în jurul lor. În cazul trecerilor de pietoni, apăsarea butonului îi poate determina chiar să fie mai atenți la trafic în timp ce așteaptă schimbarea culorii semaforului.

În plus, gestul nu presupune niciun efort.

„Chiar dacă uneori butonul nu schimbă nimic, costul este practic inexistent. Din punct de vedere psihologic însă, el poate avea un efect important, oferindu-ne senzația că deținem controlul asupra situației”, spune Ellen Langer.

Astfel, multe dintre butoanele pe care le folosim zilnic nu sunt acolo doar pentru a activa un mecanism, ci și pentru a răspunde unei nevoi profund umane: aceea de a simți că putem influența lumea din jurul nostru.