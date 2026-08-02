Ce să citești în vacanță: 15 romane SF, fantasy și thrillere care te vor ține în priză

iecare carte din această listă promite să transforme vacanța într-o experiență memorabilă. Foto: Getty Images

Vacanța este momentul ideal ca să ne deconectăm de viața de zi cu zi, să lăsăm telefoanele deoparte, și să ne pierdem în alte lumi în care eroi la care nu ne-am fi gândit niciodată au aventuri incredibile. O carte bună, citită pe malul mării, la umbra unui copac sau în drum spre următoarea destinație, poate transforma orice vacanță într-o experiență memorabilă. Antena3.ro a întocmit o listă de 15 cărți, de la romane SF sau fantasy la thrillere pe care nu o să vrei să le pui jos până la ultima pagină.

Indiferent ce roman alegi dintre cele recomandate, lasă-te purtat de poveste, profită din plin de zilele lungi de vară și bucură-te de momentele de lectură pe care ți le oferi.

Vacanța ta începe cu o carte

Dacă vrei să descoperi povești care să-ți țină companie vara aceasta, am pregătit o selecție variată. Găsești aici de la SF-uri, romane fantasy, ficțiune istorică și satire despre viața perfectă de pe Instagram până la thrillere cu decor mediteranean sau crime fiction nordic.

Iată cele 15 cărți care merită să fie puse în bagajul de concediu:

„Seven Eves” („Șapte Eve”), Neal Stephenson, trad. Ona Frantz, ed. Paladin

Nu lăsați cele aproape 1000 de pagini să vă sperie. Premisa este a unui SF clasic: Luna se dezintegrează brusc și bucățile care se vor rupe din satelitul natural al Pământului vor lovi devastator planeta. Omenirea este încolțită. Există o singură cale de salvare: spațiul. În prima parte, romanul este o cursă contracronometru pentru salvarea civilizației, dar apoi face un salt de 5.000 de ani în viitor. Este un roman SF pe care pur și simplu nu îl poți lăsa din mână.

„Moarte la sanatoriu”, Ragnar Jónasson, trad. George Arion Jr., ed. Crime Scene Press

Dacă ești pasionat de thrillere nordice, „Moarte la sanatoriu” este o lectură pe care nu trebuie să o ratezi. Povestea începe în 1983, când o asistentă este ucisă într-un sanatoriu izolat din Akureyri. După treizeci de ani, cazul este redeschis de criminologul Helgi Reykdal, care pornește pe urmele unui mister ascuns sub straturi de tăcere și de timp. Atmosfera apăsătoare a sanatoriului, detaliile minuțioase și tensiunea constantă fac din acest roman o experiență intensă, perfectă pentru cititorii care apreciază suspansul construit cu finețe.

Foto: editura Crime Scene Press

„Urzică și Oase”, T.Kingfisher, trad. Andreea Roset, ed. Nemira

Pentru cei care vor o poveste pentru copilul lor interior, „Urzică și Oase” este un basm pentru oameni mari. Marra trebuie să îndeplinească trei sarcini aparent imposibile pentru a-și salva sora din mâinile unui prinț abuziv. Așa cum se întâmplă deobicei în basme, acesta este doar începutul. I se alătură o ursitoare reticentă, un cavaler dezonorat, o vrăjitoare mai puternică decât pare și o găină. Merită fiecare pagină.

„Crima din Capri”, Anders & Anette de la Motte, trad. Daniela Ionescu, ed. Crime Scene Press

Pentru cei care visează la o vacanță însorită pe țărmurile Mediteranei, „Crima din Capri” este thrillerul perfect de pus în bagaj. Hugo, profesor suedez de istorie, ajunge pe insula Capri atras de promisiunea unei escapade culinare și culturale. Peisajul idilic, liniștea și atmosfera relaxantă sunt tulburate rapid de descoperirea unui cadavru misterios. Romanul impresionează prin contrastul dintre frumusețea locului și senzația tot mai apăsătoare de suspans. Este o lectură ideală pentru concediu: te face să visezi la Capri, dar și să privești cu scepticism fiecare colț de paradis.

Foto: editura Crime Scene Press

„Văduva de safir”, Dinah Jefferies, trad. Edith Negulici, ed. Nemira

Dacă vrei o carte care să te ducă imediat într-un loc exotic, plin de atmosferă, „Văduva de safir” este alegerea perfectă. Povestea ne duce în Ceylon, în prezent Sri Lanka, în anul 1935. Louisa Reeve pare să aibă o viață liniștită alături de soțul ei, Elliot, care are o afacere. Totuși, lucrurile nu sunt așa cum par. Lipsa unui copil o face pe Louisa să fie tristă, iar Elliot își petrece din ce în ce mai mult timp pe o plantație de scorțișoară. Când Elliot moare într-un accident ciudat, Louisa trebuie să afle singură ce s-a întâmplat. Asta o duce pe plantație, unde frumusețea locului se bate cap în cap cu secretele grele pe care le descoperă. Este cartea perfectă pentru o zi liniștită la soare.

„Scythe” („Secera”), Neil Shusterman

O distopie mascată într-o utopie. Într-o lume guvernată de inteligența artificială fără foamete, boli, sărăcie sau moarte, oamenii se tem doar de secerători: singurii care au drept să ia viața. Teoretic, incoruptibili, practic ce a spus Lordul Acton în 1834 rămâne la fel de valabil: puterea absolută corupe absolut. Un roman SF inteligent și dur, care te va pune pe gânduri cu mult după ce întorci ultima pagină.

„Planuri de pensie”, Sue Hincenbergs, trad. George Arion Jr., ed. Crime Scene Press

O combinație reușită de suspans, ironie și umor negru, „Planuri de pensie” pornește de la o premisă serioasă: trei prietene apropiate ajung în pragul ruinei după ce soții lor le pierd toate economiile. Hotărâte să nu se lase învinse, ele pun la cale un plan riscant ce implică polițe de asigurare și ajutorul unui asasin local. Rezultatul este o poveste cu accente cinice despre solidaritate feminină, furie și nevoia de a-ți lua soarta în propriile mâini. Cartea se remarcă prin energia debordantă și este alegerea perfectă pentru cititorii care apreciază suspansul condimentat cu umor negru.

„O soție din alte vremuri”, Caro Claire Burke, trad. Mihaela-Magdalena Dumitru, ed. Litera

Ai privit vreodată cu invidie viața aparent perfectă a influencerilor de pe Instagram? „O soție din alte vremuri” demontează chiar această iluzie. Natalie pare să aibă o viață tradițională ideală. Le arată milioanelor de urmăritori traiul la țară, pâinea cu maia și familia perfectă.

Totul se schimbă într-o zi când se trezește într-o versiune sumbră și ciudată a realității ei. Blocată în această nouă viață, Natalie trebuie să înțeleagă ce se întâmplă și cum poate scăpa. Cartea este un roman incisiv, o satiră neagră și amuzantă despre cultura influencerilor. Este alegerea potrivită dacă vrei ceva foarte actual.

Drepturile pentru această carte au fost cumpărate de actrița Anne Hathaway și va fi adaptată într-un film.

Foto: editura Litera

„Țara Femeilor”, Charlotte Perkins Gilman, trad. Elena Gorgan, ed. Alice Books

Scrisă în 1915, această ficțiune speculativă surprinde uimitor de bine întrebările noastre de azi. Țara Femeilor urmărește trei exploratori americani care descoperă o societate izolată, locuită doar de femei. Aceste femei au construit o utopie pașnică, bazată pe solidaritate și pragmatism. Când cei trei bărbați ajung în acest loc, prejudecățile lor sunt puse la încercare. Ciocnirile culturale sunt pline de umor și inteligență. Este o operă feministă importantă și o lectură care te face să gândești.

„Misterul de pe Holy Island” de Ann Cleeves, trad. Carmen-Olimpia Tache, ed. Crime Scene Press

Unele thrillere impresionează nu prin complexitatea crimei, ci prin modul în care explorează relațiile dintre personaje. „Misterul de pe Holy Island” reunește un grup de prieteni după cinci decenii, pe insula unde, cândva, și-au pierdut o prietenă. Când un nou deces tulbură liniștea, detectiva Vera Stanhope trebuie să descopere dacă trecutul ascunde cheia misterului. Atmosfera tensionată, rupturile emoționale dintre protagoniști și izolarea insulei creează un fundal intens, perfect pentru cei care apreciază suspansul construit treptat și subtil.

Foto: editura Crime Scene Press

„Adevărata poveste a lui Raja cel naiv (și a mamei sale)”, Rabih Alameddine, trad. Daniela Preda, ed. Alice Books

Pentru cei care vor o carte care vorbește despre emoții complexe, acesta este un roman pe care nu trebuie să-l rateze. Raja, un profesor de filosofie de 63 de ani, locuiește în Beirut cu mama sa dominatoare, Zalfa. Când Raja primește o rezidență literară în America, plecarea devine o călătorie în care trebuie să se confrunte cu trecutul, cu traumele țării și cu propriile iubiri pierdute. Naratorul, autoironic și puternic, ne poartă printr-o istorie plină de tragedii cu grație și umor. Această carte devine astfel o poveste emoționantă despre viață și despre iertare.

„Casa Starling”, Alix E. Harrow, trad. Roxana Brînceanu, ed. Nemira

O casă bântuită, un tânăr care nu părăsește niciodată porțile curții și doi frați care visează casa Starling noapte de noapte și sunt atrași obsesiv spre ea. Celor cărora le-a plăcut romanul „The Hunting of Hill House” sau adaptarea romanului într-o mini-serie pe Netflix pot citi cu încredere acest roman. La prima vedere un horror clasic, pe măsură ce întoarce paginile, cititorul își dă seama că este fapt o poveste despre setea de bani, rasism, diferențe de clasă socială și tragediile care se pot întâmpla atunci când o comunitate întreagă alege să închidă ochii de dragul confortului personal.

„Casa tatălui meu”, Ulf Kvensler, trad. Cosmin Murărescu, ed. Crime Scene Press

Pentru iubitorii de thrillere psihologice, „Casa tatălui meu” este o alegere excelentă. Romanul explorează relația complicată dintre Isak și tatăl său, un artist celebru care l-a abandonat în copilărie. Chemat de tatăl aflat pe patul de moarte, Isak pornește într-o călătorie care începe ca o posibilă împăcare, dar se transformă rapid într-un joc tensionat de secrete, manipulare și vechi resentimente. Povestea aduce în prim-plan rănile nevindecate ale relației părinte-copil și atmosfera apăsătoare a confruntării cu trecutul, accentuând atât misterul, cât și emoția trăită de personaje.

Foto: editura Crime Scene Press

„Jumătate din vârsta lui”, Jennette McCurdy, trad. Bogdan Ghiurco, ed. Alice Books

Faptul că dorința și autoiluzionarea pot merge mână în mână este abordat cu curaj și umor în acest roman. Waldo, o tânără impulsivă și confuză, dezvoltă o obsesie pentru domnul Korgy, profesorul ei de scriere creativă, un bărbat căsătorit aparent banal și plictisitor. Jennette McCurdy arată o abilitate rară de a reda vulnerabilitatea tinereții și haosul obsesiei, iar cartea oferă o privire sinceră, directă și plină de umor negru asupra unor alegeri discutabile.

„Povestea asta îți poate salva viața”, Tiffany Crum, trad. Liviu Szoke, ed. Crime Scene Pres

Romanul analizează subtil contrastul dintre imaginea publică și realitatea personală, capturând anxietățile moderne legate de aparență și autenticitate. Acțiunea explorează universul podcasturilor și al identităților create în mediul online, punând în prim-plan un cuplu celebru, Benny și Joy. Dispariția misterioasă a celor doi declanșează o avalanșă de indicii și revelații, dar dincolo de mister, cartea impresionează prin forța emoțională, aducând în discuție teme sensibile precum prietenia, trădarea și secretele ascunse.