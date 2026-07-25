De ce te bronzezi chiar și când este nor afară. Atenție: atunci apar cele mai grave arsuri solare

Norii reduc lumina și senzația de căldură, însă nu blochează complet radiațiile ultraviolete. Foto: Getty Images

Mulți oameni cred că norii îi protejează de razele soarelui și renunță la crema cu protecție solară atunci când cerul este acoperit. În realitate, acest lucru este o greșeală. Specialiștii avertizează că te poți alege cu arsuri solare chiar și într-o zi înnorată, potrivit scanskinai.com.

Motivul este simplu: norii reduc lumina și senzația de căldură, însă nu blochează complet radiațiile ultraviolete (UV). În cazul norilor subțiri, până la 80% din radiațiile UV pot ajunge la suprafața pielii.

Cât de mult trec razele UV prin nori

Cantitatea de radiații ultraviolete care pătrunde depinde de tipul de nebulozitate:

Cer senin: 100% din radiațiile UV ajung la sol.

Nori subțiri sau ușori: aproximativ 80-90% din radiațiile UV trec prin stratul de nori.

Nori răzleți: între 50 și 80% din radiații.

Cer puternic acoperit: chiar și atunci, 20-50% din radiațiile UV continuă să pătrundă.

De ce arsurile solare pot fi mai grave când este înnorat

Paradoxal, unele dintre cele mai severe arsuri solare apar în zilele cu nori. Explicația ține mai degrabă de comportamentul nostru decât de vreme.

Când temperatura este mai scăzută și soarele nu se simte puternic, oamenii petrec mai mult timp afară fără să realizeze că pielea continuă să fie expusă radiațiilor UV. În plus, mulți sar peste aplicarea cremei cu protecție solară, convinși că norii oferă suficientă protecție.

Există și un fenomen mai puțin cunoscut: în zilele cu nori dispersați, marginile acestora pot reflecta și concentra temporar radiațiile UV, ceea ce poate duce la o creștere a intensității lor cu aproximativ 10-15%.

Cum te protejezi chiar și atunci când cerul este acoperit

Specialiștii recomandă să nu te ghidezi după aspectul cerului, ci după indicele UV, disponibil în majoritatea aplicațiilor meteo.

Dacă indicele UV este de 3 sau mai mare, este indicată folosirea unei creme cu factor de protecție de cel puțin SPF 30, chiar dacă afară este înnorat.

De asemenea, intervalul orar cu cel mai mare risc rămâne același, indiferent de vreme: între 10:00 și 16:00, când radiațiile UV sunt cele mai intense.

Un indiciu simplu este și așa-numita „regulă a umbrei”. Dacă îți poți vedea umbra pe sol, înseamnă că razele UV ajung până la tine și îți pot afecta pielea.

Te poți bronza când este înnorat?

Da. Faptul că pielea se bronzează într-o zi cu nori demonstrează că radiațiile UV continuă să o afecteze. Dermatologii atrag atenția că bronzul reprezintă un semn al deteriorării celulelor pielii și că orice expunere excesivă la radiații ultraviolete crește riscul de îmbătrânire prematură și de cancer de piele.

Concluzia specialiștilor

Norii nu funcționează ca o cremă de protecție solară. Ei reduc doar parțial cantitatea de radiații UV care ajunge la sol, fără să o elimine. De aceea, chiar și într-o zi răcoroasă și înnorată, este important să verifici indicele UV, să folosești protecție solară atunci când este necesar și să eviți expunerea îndelungată fără măsuri de protecție.