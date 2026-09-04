Doar trei oameni din lume pot călători fără pașaport: Cine sunt și de ce li se aplică reguli speciale

Pașapoarte. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pentru aproape toată lumea, pașaportul este un document obligatoriu atunci când se trece o frontieră internațională. Există însă trei excepții notabile - regele britanic Charles al III-lea și împăratul Japoniei Naruhito, împreună cu împărăteasa Masako, scrie publicația poloneză Podróże Onet, potrivit The European Times.

Motivele acestui privilegiu sunt diferite în Marea Britanie și Japonia, însă în ambele cazuri sunt legate de statutul constituțional și de stat unic al acestor persoane. Cel mai curios aspect este că acest drept nu se extinde automat și asupra celorlalți membri ai familiilor regale și imperiale.

De ce Regele Charles al III-lea nu are pașaport britanic

Motivul în cazul monarhului britanic este aproape paradoxal – pașapoartele supușilor săi sunt emise tocmai în numele regelui. Site-ul oficial al familiei regale britanice confirmă că suveranul nu are nevoie de pașaport britanic atunci când călătorește în străinătate.

Pașapoartele britanice conțin o scrisoare oficială din partea secretarului de stat, emisă în numele Majestății Sale, adresată autorităților străine și prin care se solicită ca titularului documentului să i se permită trecerea liberă și, dacă este necesar, să i se acorde asistență și protecție.

Tocmai pentru că această solicitare este făcută în numele monarhului, nu este necesar ca monarhul însuși să dețină un astfel de pașaport. Noua generație de pașapoarte britanice poartă acum și stema lui Charles al III-lea.

Acest privilegiu nu îi aparținea personal reginei Elisabeta a II-a. După moartea acesteia, el a revenit noului suveran – Charles al III-lea. Dacă, într-o zi, coroana britanică va avea un alt monarh, regula se va aplica și acestuia.

Chiar și regina Camilla trebuie să aibă pașaport

Aici apare unul dintre cele mai interesante detalii. Soția regelui nu beneficiază de aceeași scutire. Site-ul oficial al familiei regale precizează explicit că toți ceilalți membri ai acesteia, inclusiv regina Camilla și Prințul de Wales, William, dețin pașapoarte.

Prin urmare, atunci când călătoresc în străinătate, doi membri ai aceleiași familii regale se pot afla în situații documentare complet diferite – Charles al III-lea nu are pașaport, în timp ce membrii familiei care îl însoțesc au.

Japonia are o regulă și mai neobișnuită

Celelalte două excepții sunt împăratul Naruhito și soția sa, împărăteasa Masako. Agenția Casei Imperiale a Japoniei confirmă statutul lor actual de împărat și împărăteasă, iar protocolul special pentru călătoriile lor internaționale are o istorie de peste jumătate de secol.

Regula este legată de o decizie a Ministerului japonez de Externe din 1971, când împăratul Hirohito și împărăteasa Kōjun se pregăteau pentru călătoria lor istorică în străinătate. Potrivit informațiilor citate din surse ale ministerului, la acea vreme s-a considerat că emiterea unui pașaport obișnuit sau diplomatic pentru împărat și supunerea acestuia procedurilor standard privind pașapoartele și vizele ar fi fost „extrem de nepotrivită”. Excepția a fost extinsă și asupra împărătesei.

Călătoria din 1971 a fost ea însăși istorică – a fost pentru prima dată când un împărat japonez aflat în funcție a părăsit țara. Arhivele americane din același an consemnează vizita cuplului imperial în Alaska, în drum spre Europa.

Cum trec Naruhito și Masako granițele

Faptul că nu au pașaport nu înseamnă că cei doi se prezintă pur și simplu la un aeroport străin fără documente pregătite în prealabil. Înaintea unei vizite, Ministerul japonez de Externe notifică țara gazdă prin canale diplomatice, iar identificarea și formalitățile sunt stabilite prin documente speciale între cele două state.

Astfel, procedura standard de verificare a pașaportului este înlocuită de o coordonare diplomatică prealabilă între Tokyo și țara gazdă.

Privilegiul nu se extinde și asupra celorlalți prinți japonezi

La fel ca în Marea Britanie, excepția este extrem de restrânsă. Ceilalți membri ai familiei imperiale japoneze nu pot călători pur și simplu fără documente. Pentru ei sunt utilizate pașapoarte diplomatice, inclusiv în cazul vizitelor oficiale în străinătate.

Acest lucru face ca situația lui Naruhito și a lui Masako să fie cu atât mai curioasă – excepția japoneză îi include nu doar pe șeful statului, ci și pe soția acestuia. Marea Britanie aplică o regulă mai strictă, potrivit căreia suveranul este singurul membru al familiei regale care nu deține pașaport.

Un pașaport este, de fapt, o solicitare adresată de o țară alteia

Există și un aspect interesant al acestei povești, pe care rareori îl observăm atunci când ne prezentăm documentul la frontieră. Un pașaport nu este doar o broșură cu o fotografie și date personale. În mod tradițional, el reprezintă o certificare oficială din partea țării emitente și o solicitare adresată autorităților străine de a recunoaște și proteja titularul documentului.

În cazul lui Charles al III-lea, tocmai acest principiu vechi creează excepția neobișnuită – pașaportul britanic este emis în numele său. În cazul cuplului imperial japonez, mecanismul este diferit și se bazează pe un protocol diplomatic stabilit special de Tokyo.

Astfel, dintre miliardele de călători internaționali, regele Charles al III-lea, împăratul Naruhito și împărăteasa Masako rămân cele trei persoane aflate în funcție cel mai frecvent menționate ca excepții, pentru care pașaportul nu face parte din ritualul obișnuit al călătoriilor în străinătate.