E mai bine la Cluj-Napoca sau la București? Un sondaj în Europa scoate în evidență o diferență majoră privind mulțumirea locuitorilor

Publicat la 23:45 27 Mai 2026

Cluj-Napoca se află mult peste București în privința satisfacției față de transportul public, arată un sondaj al Comisiei Europene privind calitatea vieții în orașele europene. Dacă 83% dintre locuitorii din Cluj-Napoca se declară mulțumiți de transportul public, în București procentul este de doar 54%, una dintre cele mai mari diferențe înregistrate între orașe din aceeași țară, scrie Euronews.

Nemulțumirea față de transportul public din capitale este resimțită mai puternic în sudul Europei și în anumite părți ale Balcanilor.

Transportul public are un impact major asupra nivelului general de satisfacție al locuitorilor față de orașul în care trăiesc, potrivit raportului Comisiei Europene privind calitatea vieții în orașele europene.

Sondajul privind calitatea vieții în orașele europene, care a colectat răspunsuri de la peste 71.000 de persoane din 83 de orașe europene, a arătat că, în 2023, aproximativ șapte din zece locuitori erau, în general, mulțumiți de transportul public din orașul lor.

Există însă o diferență uriașă între nivelurile de satisfacție față de transportul public în capitalele și orașele europene. În rândul capitalelor, nivelul de satisfacție variază de la 29% în Roma și Tirana până la 91% în Viena. Diferența este și mai mare la nivelul orașelor, unde procentele merg de la 22% în Palermo, Italia, până la 95% în Zurich, Elveția.

Privind capitalele, se observă o tendință geografică: orașele din nordul și vestul Europei au raportat un nivel mai ridicat de satisfacție față de transportul public, în timp ce orașele din sudul și estul Europei au înregistrat procente mai scăzute.

De exemplu, satisfacția față de transportul public a depășit 85% în trei capitale nordice, Helsinki, Oslo și Stockholm, urmate îndeaproape de Copenhaga, cu un nivel de satisfacție de 81%.

Capitala Islandei, Reykjavik, este o excepție în această regiune, cu un nivel de satisfacție mai scăzut, de 56%.

Mai mult de jumătate dintre locuitorii din șase capitale s-au declarat nemulțumiți de serviciile de transport public. Este vorba despre Roma, Tirana, Podgorica, Belgrad, Nicosia și Skopje.

În ciuda tendinței geografice, unele țări vecine prezintă contraste semnificative. De exemplu, cel mai ridicat nivel de satisfacție, de 91%, este înregistrat la Viena, iar cel mai scăzut, de 29%, la Roma, capitalele Austriei și Italiei.

În cadrul sondajului, locuitorii au fost întrebați dacă sunt sau nu de acord că transportul public este accesibil ca preț, sigur, ușor de utilizat, frecvent și fiabil, adică sosește conform programului.

Proporția locuitorilor care au fost de acord că transportul public este accesibil ca preț în orașele lor a variat semnificativ între capitale, de la 48% în Riga până la 93% în Tallinn.

Percepția privind accesibilitatea prețurilor a fost relativ scăzută în orașele nordice precum Oslo, Helsinki și Stockholm, deși aceste capitale au niveluri ridicate de satisfacție generală față de transportul public.

Scorurile nu se bazează pe comparații reale ale tarifelor, ci reflectă percepțiile locuitorilor din orașele lor.

Percepțiile privind accesibilitatea prețurilor variază și în rândul celor mai mari cinci economii ale Europei, de la 62% în Londra până la 81% în Berlin. Aproape două treimi dintre parizieni, 66%, consideră că transportul public este accesibil ca preț.

În cea mai mare parte, locuitorii capitalelor tind să aibă o percepție mai bună privind siguranța transportului public.

Totuși, la Roma, mai puțin de jumătate din populație, 45%, consideră că transportul public este sigur. Cu excepția Ankarei, capitalele țărilor candidate la aderarea la UE au raportat, de asemenea, percepții mai scăzute privind siguranța.

La Paris, doar șapte din zece locuitori, adică 71%, cred că transportul public este sigur.

Roma a înregistrat cele mai slabe scoruri la patru indicatori-cheie: siguranță, ușurința accesului, frecvență și fiabilitate.

Cu câteva excepții, capitalele țărilor candidate la aderarea la UE tind, de asemenea, să aibă scoruri mai scăzute la acești indicatori.

Capitalele europene față de alte orașe

Nivelurile de satisfacție față de transportul public au fost ușor mai ridicate în orașele care nu sunt capitale, 73%, comparativ cu capitalele europene, unde media a fost de 69%.

Potrivit raportului privind calitatea vieții în orașele europene din 2023, nouă dintre ultimele zece orașe în clasamentul satisfacției față de transportul public se află în statele membre din sudul Europei și în Balcanii de Vest, unde nivelurile de satisfacție au fost de 59%, respectiv 39%.

Nivelul de satisfacție variază și între orașele din aceeași țară. De exemplu, 67% dintre locuitorii din Paris și Marsilia s-au declarat mulțumiți de transportul public, în timp ce procentul a fost de 84% în Lille și de 87% în Strasbourg.

Diferența este și mai evidentă în România: 83% dintre locuitorii din Cluj-Napoca sunt mulțumiți de transportul public, comparativ cu doar 54% în București.

Există o corelație între satisfacție și prețurile accesibile?

Euronews Next a realizat teste simple de corelație Pearson pentru a analiza posibilele legături dintre nivelul de satisfacție față de transportul public și ceilalți cinci indicatori principali ai sondajului.

Analiza a arătat o corelație pozitivă slabă între nivelul general de satisfacție și percepția locuitorilor privind accesibilitatea prețurilor transportului public. Acest lucru sugerează că prețul nu este un indicator puternic al satisfacției generale față de transportul public.

În schimb, au fost identificate corelații puternice între nivelul de satisfacție și fiecare dintre cele patru variabile: siguranță, accesibilitate, fiabilitate și frecvență, analizate separat în cele 83 de orașe.

Pe măsură ce percepția că transportul public este „sigur”, „ușor de utilizat”, „fiabil” și „frecvent” crește, satisfacția generală crește semnificativ. Coeficientul de corelație este de 0,87 atât pentru „ușor de utilizat”, cât și pentru „frecvent”, urmat de 0,83 pentru „fiabil” și 0,79 pentru „sigur”.

Coeficientul maxim posibil poate fi 1 sau -1, ceea ce indică o corelație perfectă.

În fiecare oraș au fost intervievați cel puțin 839 de locuitori.

Comisia Europeană încurajează schimbarea comportamentelor în favoarea mobilității active, a transportului public și a altor soluții de transport curate și inteligente. Scopul este ca transportul public să devină mai atractiv și mai eficient în Uniunea Europeană.

Potrivit Intelligenttransport, o coaliție formată din 43 de organizații europene de transport, inclusiv Asociația Internațională a Transportului Public, cere creșterea finanțării europene pentru transportul public.