„Caut doi ciobani pentru 3.000 de oi”. Acest anunț de angajare a ajuns viral. Au fost peste 700 de candidați, unii cu studii superioare

4 minute de citit Publicat la 13:09 27 Mai 2026 Modificat la 13:10 27 Mai 2026

Un fermier chinez, Zuo Xiaoyong, a fost surprins să vadă că anunțul său de angajare pentru ciobani a devenit una dintre cele mai discutate postări ale zilei pe rețelele sociale. Posturile erau pentru o fermă aflată într-o zonă izolată și greu accesibilă, în pășunile din sudul Mongoliei. Peste 700 de persoane au aplicat pentru cele două locuri de muncă, iar printre candidați au fost funcționari din orașe mari, precum Shanghai și Chongqing, muncitori din fabrici, dar și absolvenți de facultate, scrie Reuters.

Anunțul publicat de Zuo la sfârșitul lunii aprilie a strâns 59 de milioane de vizualizări în doar câteva ore pe Weibo, platforma chineză asemănătoare cu X. Postarea a generat și peste 21.000 de discuții, semn al tensiunilor tot mai mari de pe piața muncii din China.

„Nu m-am așteptat să devină viral”, a spus Zuo. El a precizat că aproximativ 10% dintre candidați abia terminaseră facultatea, în timp ce alții aveau datorii, locuri de muncă grele în industrie sau erau epuizați de conflictele și presiunea de la serviciu.

„Se pare că oamenilor obișnuiți le este greu să își găsească de lucru”, a spus fermierul.

O piață a muncii dură și prost plătită

Deși rata oficială a șomajului din China este puțin peste 5%, tot mai mulți oameni lucrează sub nivelul pregătirii lor sau nu găsesc locuri de muncă stabile. În același timp, veniturile din sectorul privat nu au ținut pasul cu economia în ultimii ani.

Atât muncitorii, cât și angajații de birou se plâng de așa-numita cultură „996”: program de lucru de la 9 dimineața la 9 seara, șase zile pe săptămână.

Analiștii se așteaptă ca situația de pe piața muncii să se înrăutățească în lunile următoare. Fabricile se confruntă cu costuri mai mari din cauza războiului din Iran, companiile folosesc tot mai mult inteligența artificială, iar un număr record de 12,7 milioane de absolvenți de facultate vor începe să își caute un loc de muncă în această vară.

Reacția la anunțul lui Zuo arată cât de competitivă și slab recompensată a devenit piața muncii, a explicat Lynn Song, economist-șef pentru China la ING.

„Locurile de muncă din orașe devin mai puțin atractive și mai rare”, a spus aceasta.

Creșterea economică de 5% a Chinei se bazează în mare parte pe exporturi. Producătorii acceptă profituri mai mici pentru a câștiga piețe în străinătate, iar presiunea se simte tot mai mult asupra angajaților din țară.

James Guo, un tânăr de 21 de ani, a aplicat pentru postul de cioban pentru că nu mai suporta munca într-o fabrică de containere maritime. „Nu vă puteți imagina cum este să lucrezi peste 13 ore pe zi, să strângi șuruburi până când mâinile ți se umflă și se umplu de bășici, fără să ai timp nici măcar să mergi la toaletă. Volumul de muncă este prea mare. Nu mai pot”, a spus el.

Zuo căuta ciobani, de preferat un cuplu, care să ducă vara la păscut 3.000 de oi pe o pășune de 2.000 de hectare. Iarna, aceștia ar urma să se ocupe de hrănirea animalelor și de curățenie, în condiții grele, când temperaturile pot coborî sub minus 30 de grade Celsius.

Pentru această muncă, fiecare cioban urma să primească 8.000 de yuani pe lună, adică aproximativ 1.178 de dolari. Salariul este peste media urbană din companiile private, de aproximativ 6.000 de yuani. În plus, cazarea și alimentele erau asigurate.

Shaun Rein, directorul China Market Research Group, spune că absolvenți de master de la universități importante caută salarii similare în Shanghai. Diferența este că, în oraș, cea mai mare parte a banilor se duce pe chirie și cheltuieli de bază.

Zuo, care are și 200 de vite, spune că salariul este mare pentru că munca este foarte grea. „Salariul este mare, dar cel mai important este dacă poți lucra pe termen lung și dacă poți trece peste iarnă”, a spus el. „Asta nu este turism.”

„Blestemul vârstei de 35 de ani”

Jumătate dintre candidați erau născuți în anii 1990, spune Zuo. Această generație se confruntă cu ceea ce angajații chinezi numesc „blestemul vârstei de 35 de ani”.

Expresia se referă la faptul că mulți angajatori, inclusiv din sectorul public, evită candidații care au trecut de 35 de ani.

„Vedem cum «blestemul de 35 de ani» nu mai este doar o glumă din sectorul tehnologic, ci devine o realitate economică mai largă”, a spus Christian Yao, specialist în managementul resurselor umane la Universitatea Victoria din Wellington.

Wu, o angajată de 28 de ani din comerțul online, câștigă 10.000 de yuani pe lună. Chiar și așa, postul de cioban i-a atras atenția. „Vreau să scap de viața de la oraș și să nu mai am de-a face cu tot felul de oameni dificili”, a spus ea. „Aș putea avea o viață liniștită, retrasă, departe de lume.”

În cele din urmă, Zuo a angajat patru ciobani, adică două cupluri. Toți sunt născuți în anii 1980 și au mai lucrat la fermă.

Fermierul a mai păstrat 40 de cupluri pe o listă scurtă, dar spune că nu va lua în calcul persoane singure sau tineri veniți din marile orașe.

„La noi, se poate să nu vezi oameni un an întreg”, a spus Zuo. „Nu știu dacă cineva poate suporta o asemenea singurătate.”