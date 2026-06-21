Sebastian Kurz, cel mai tânăr cancelar al Austriei, a dat politica pe un startup AI de trei miliarde de dolari în Israel

Kurz a fost cel mai tânăr cancelar din istoria Austriei și cel mai tânăr șef de guvern din lume pentru mai mulți ani. Foto: Getty Images

Sebastian Kurz lucra odinioară din Cancelaria Austriei, aflată pe Ballhausplatz din Viena, o clădire guvernamentală impunătoare, care seamănă cu un palat baroc. Astăzi, își primește vizitatorii într-un turn de birouri modern din sticlă, integrat firesc în orizontul urban al Tel Avivului, relatează Business Insider. Contrastul dintre cele două locuri de muncă nu ar putea fi mai mare. Ceea ce nu s-a schimbat este ambiția neobosită a lui Kurz — sau viteza remarcabilă cu care continuă să acumuleze reușite.

La 27 de ani, Kurz a devenit ministru de externe al Austriei. La 31 de ani, a devenit cel mai tânăr cancelar din istoria țării. Acum, la 39 de ani, s-a impus drept unul dintre cei mai cunoscuți fondatori de startupuri din Europa și Israel.

Compania sa, DREAM, a anunțat, joi, o nouă finanțare de 260 de milioane de dolari, care i-a ridicat evaluarea la trei miliarde de dolari. Finanțarea din seria C reprezintă un prag important pentru startup-ul fondat acum trei ani și jumătate. Runda a fost condusă de Bicycle Capital și Group 11, cu participarea Bain Capital, Tru Arrow Partners, a investitorului James Rothschild, a companiei norvegiene Antler și a mai multor investitori internaționali.

Mulți fondatori ar sări în sus de entuziasm după atragerea unor investitori de un asemenea calibru și obținerea unei evaluări de trei miliarde de dolari. Dar nici Kurz, nici partenerul său israelian, Shalev Hulio, nu par că vor să sărbătoarească.

Cei doi traversează grăbiți sediul elegant al DREAM din Tel Aviv înainte de a se așeza în biroul lui Hulio. Tonul lor este aproape reținut.

„Când am pornit această companie de la zero, acum trei ani și jumătate, nu aveam de unde să știm dacă va funcționa”, spune Kurz. „Acum suntem extrem de bucuroși că putem continua să o construim”. Apoi, pentru o clipă, antreprenorul Kurz începe să aducă un pic aminte de politicianul Kurz de odinioară - „Mai important decât succesul nostru personal este valoarea pe care o putem crea pentru țări întregi”.

Kurz este convins că inteligența artificială va remodela fundamental viitorul războiului cibernetic. „Următorul război cibernetic va fi purtat de AI contra AI”.

Îmbinarea a două lumi

Pentru a ajuta guvernele, armatele, serviciile de informații, sistemele de sănătate și infrastructura critică să se apere împotriva atacurilor cibernetice tot mai sofisticate, Kurz și Hulio au încercat să îmbine două lumi care, în mare măsură, rămăseseră separate: expertiza hackerilor de elită și capacitățile inteligenței artificiale.

Rezultatul este un model de inteligență artificială creat special pentru securitate cibernetică și antrenat de experți recunoscuți la nivel internațional. Tehnologia stă la baza unei platforme concepute să detecteze și să oprească atacurile cibernetice susținute de state înainte ca acestea să poată compromite sisteme guvernamentale sau infrastructură critică.

„Cele mai multe atacuri pe care am reușit să le prevenim au provenit din China, Rusia, Iran și Coreea de Nord”, spune Hulio, care coordonează partea tehnologică la DREAM.

Hulio vine cu decenii de experiență în domeniul securității cibernetice. Înainte de a fonda DREAM, a cofondat și a condus ulterior NSO Group, compania israeliană din spatele controversatului program de spionaj Pegasus.

„Rusia se bazează pe campanii de phishing la scară largă”, spune Hulio. „China își dezvoltă capabilități de atac alimentate de AI”.

Potrivit lui Hulio, cel mai mare avantaj competitiv al DREAM este că le permite guvernelor să devină mai independente în domeniul securității cibernetice.

„Țările nu ar trebui să depindă nici de SUA, nici de China”, spune el. „Noi construim soluții pe care guvernele le dețin, le operează și le controlează ele însele. Datele lor nu trebuie încărcate niciodată în cloud și nu sunt împărtășite cu nimeni”.

Portofoliul de clienți al companiei se extinde rapid în Europa, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est. DREAM a generat până acum venituri de aproximativ 300 de milioane de dolari, iar Kurz spune că firma a devenit profitabilă anul acesta, având circa 350 de angajați.

Având în vedere ritmul rapid de creștere, se gândesc fondatorii deja la o listare la bursă? „Este, cu siguranță, o opțiune — una foarte realistă pentru o companie cu o creștere rapidă precum a noastră”, spune Kurz.

Deocamdată, însă, accentul cade pe extindere. Compania se pregătește să-și dezvolte operațiunile în Abu Dhabi și a decis să deschidă un centru de cercetare și dezvoltare în Germania. Singura întrebare rămasă fără răspuns este unde anume. „Pentru noi, este important să existe un zbor direct spre Tel Aviv”, spune Hulio.

„Dream team-ul” de la DREAM

Combinația dintre culturile de afaceri israeliană și vest-europeană pare să fie unul dintre avantajele competitive ale DREAM. Fondatorii arată chiar ca niște reprezentanți ai acestor lumi diferite.

Hulio spune că, la început, diferențele culturale dintre ei deveneau uneori evidente.

„Sebastian poate înghesui 20 de întâlniri într-o oră”, spune el, râzând. „Este incredibil de disciplinat. N-am mai văzut așa ceva. În lumea lui Sebastian, dacă întârzii un minut, deja ai întârziat. Ca israelian, a trebuit să mă obișnuiesc cu asta”.

Hulio spune că a lucrat cu mulți oameni talentați de-a lungul carierei, însă nimeni nu se compară cu Kurz.

„Ceea ce a realizat în politică într-un timp atât de scurt, realizează acum în tehnologie”, spune Hulio. „Sebastian este o minte strălucită. Dacă ar fi ales antreprenoriatul de tânăr, în locul politicii, cred că ar fi deja în aceeași ligă cu Elon Musk”.

Kurz este la fel de generos în evaluarea partenerului său, considerat de multă vreme unul dintre cei mai importanți antreprenori israelieni din domeniul tehnologiei, înainte de DREAM.

„Shalev este un geniu”, spune Kurz. „Dacă cineva îi spune că nu există o soluție tehnică pentru o problemă, asta nu face decât să-l motiveze. Împinge echipa la limită. De-a lungul carierei sale, a reușit în mod repetat salturi tehnologice pe care mulți le considerau imposibile”.

În anumite privințe, același lucru s-ar putea spune și despre Kurz.

În timp ce mulți foști lideri politici se luptă să se reinventeze în afaceri — sau, precum Gerhard Schroeder, devin lobbyiști ai unor regimuri autoritare — Kurz a reușit o a doua carieră improbabilă: s-a transformat din unul dintre cei mai tineri șefi de guvern ai Europei în cofondatorul uneia dintre companiile de securitate cibernetică bazate pe AI cu cea mai rapidă creștere din lume.