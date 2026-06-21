Civilizația Cucuteni continuă să surprindă. Noi descoperiri în siturile din Neamț, în atenția cercetătorilor străini

3 minute de citit Publicat la 12:00 21 Iun 2026 Modificat la 12:00 21 Iun 2026

Arheologii au descoperit o mega-structură de acum 6.000 de ani în așezarea antică Stăuceni-Holm din România. Sursa foto: Arheolog Dr. Vasile Diaconu

Civilizația Cucuteni reprezintă unul dintre cele mai importante repere ale trecutului istoric al României, prin bogăția și diversitatea vestigiilor spectaculoase lăsate de comunitățile umane care au trăit acum aproximativ cinci-șase mii de ani.

De la descoperirea sitului eponim al acestei culturi preistorice, la sfârșitul secolului al XIX-lea, arheologi și cercetători din numeroase țări au manifestat un interes constant pentru înțelegerea complexității acestei civilizații remarcabile.

Arheologul dr. Vasile Diaconu, de la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că în ultimul deceniu, în județul Neamț au fost dezvoltate mai multe colaborări științifice internaționale, unele dintre ele fiind inițiate chiar în ultimele zile.

Descifrarea enigmelor lumii cucuteniene

Aceste parteneriate au avut ca obiectiv descifrarea enigmelor lumii cucuteniene, prin utilizarea tehnologiilor moderne care permit analize sofisticate și oferă informații detaliate despre aspectul așezărilor, dimensiunile construcțiilor și organizarea sistemelor de apărare.

Un exemplu important este colaborarea dintre Complexul Muzeal Național (CMN) Neamț și Universitatea „Friedrich Alexander” din Erlangen-Nürnberg (Germania), desfășurată în ultimii zece ani. Aceasta a generat rezultate spectaculoase în ceea ce privește cercetarea neinvazivă a siturilor aparținând culturii Cucuteni.

În cadrul acestui parteneriat au fost investigate zeci de așezări, iar cercetătorii au obținut date valoroase despre structura lor internă și despre sistemele defensive utilizate de comunitățile preistorice.

Investigate cu ajutorul tehnologiilor moderne

Recent, CMN Neamț a colaborat și cu instituții științifice din Cehia, respectiv Centrul Arheologic din Olomouc și Universitatea „Masaryk” din Brno, în cadrul unui proiect dedicat aplicării metodelor geofizice în siturile arheologice preistorice.

Ca urmare a acestui parteneriat, mai multe așezări cucuteniene din județul Neamț au fost investigate cu ajutorul tehnologiilor moderne. Specialiștii cehi au furnizat date extrem de interesante, care evidențiază o organizare deosebită a unor așezări, cu locuințe grupate distinct și separate prin spații deschise.

În alte situri au fost identificate sisteme defensive de o complexitate remarcabilă, ceea ce oferă noi perspective asupra modului de organizare al comunităților cucuteniene.

În ultimele zile, mai mulți studenți francezi de la Universitatea din Toulouse au efectuat un stagiu de practică arheologică la Muzeul de Istorie și Etnografie din Târgu Neamț, fiind interesați să aprofundeze fenomenul Cucuteni.

Implicați în toate etapele importante ale unei săpături arheologice

Sub coordonarea arheologului dr. Vasile Diaconu, aceștia au participat la cercetări într-o așezare eneolitică și au avut ocazia să intre în contact direct cu specificul vestigiilor cucuteniene.

Experiența de teren a fost una deosebit de valoroasă pentru viitorii arheologi francezi, care au fost implicați în toate etapele importante ale unei săpături arheologice și au participat la descoperirea unor artefacte interesante.

Pe lângă cercetările geofizice și săpăturile arheologice, Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț derulează și un proiect de scanări LiDAR. Aceste investigații aeropurtate urmăresc să dezvăluie structura unor situri fortificate aflate în zone împădurite.

Scanările au fost realizate de o firmă specializată, coordonată de Vlad Dulgheriu, iar rezultatele obținute recent au scos la iveală sisteme de apărare foarte complexe în cazul unor situri ascunse sub vegetația forestieră.

În județul Neamț au fost identificate numeroase fortificații preistorice și antice

Grație acestei tehnologii, în județul Neamț au fost identificate numeroase fortificații preistorice și antice, care reflectă atât strategii sociale și militare, cât și eforturile considerabile depuse de comunitățile de atunci pentru construirea lor.

„Încercăm să ținem pasul cu cele mai noi tehnologii care își găsesc aplicabilitate în domeniul arheologiei și ne bucură faptul că am găsit colaborare la specialiști din Germania și Cehia, care ne ajută să înțelegem mai bine specificul unor așezări preistorice. Pentru ceea ce înseamnă cercetarea culturii Cucuteni, aceste colaborări sunt extrem de utile, nu doar pentru noi, ci și pentru specialiștii străini. Am fost foarte încântat și de colaborarea cu studenții francezi, care au putut experimenta provocările unei săpături arheologice într-o așezare cucuteniană și s-au bucurat de descoperirea unor vestigii interesante”, a declarat arheologul dr. Vasile Diaconu.

Acesta consideră că, prin astfel de colaborări care depășesc granițele naționale, „reușim să arătăm comunității științifice internaționale că România are un patrimoniu arheologic deosebit, iar cultura Cucuteni este unul dintre exponenții principali”.

Județul Neamț deține un număr important de situri aparținând culturii Cucuteni și găzduiește, de asemenea, un muzeu dedicat exclusiv acestei importante manifestări preistorice.