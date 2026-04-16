Descoperire arheologică rară, în România: O mega-structură de acum 6.000 de ani a fost dezgropată, în așezarea antică Stăuceni-Holm

Arheologii au descoperit o mega-structură de acum 6.000 de ani în așezarea antică Stăuceni-Holm din România.

Arheologii care lucrează la așezarea antică Stăuceni-Holm, din nord-estul României, au descoperit o mega-structură cu o suprafață de 350 de metri pătrați, veche de aproximativ 6.000 de ani, potrivit revistei Phys.

Este unul dintre puținele exemple de clădiri de mari dimensiuni care au fost excavate fizic în această regiune. Se speră că descoperirea va oferi mai multe informații despre cultura Cucuteni–Trypillia (cca. 5000–3500 î.Hr.) din Europa de Est, cunoscută pentru așezările sale mari și bine planificate.

O civilizație fără conducători?

Cercetătorii au studiat intens această cultură, însă multe mistere legate de așezările sale persistă. Nu există palate, nu sunt dovezi clare ale unor morminte ale elitelor bogate, iar metalele prețioase sunt extrem de rare. Deși mii de oameni trăiau împreună în aceste orașe timpurii, majoritatea locuințelor arată la fel.

Pentru a înțelege mai bine organizarea socială, cercetători din România și Germania au realizat două campanii majore de săpături în 2023 și 2024, așa cum au detaliat într-un studiu publicat în revista PLOS One.

Înainte de a începe săpăturile propriu-zise, echipa a efectuat investigații geomagnetice pentru a crea o hartă a așezării. Au identificat numeroase parcele obișnuite de locuințe, însă una a atras atenția prin dimensiunile sale masive și prin poziționarea chiar în spatele șanțului de delimitare al așezării.

Descoperirea unei structuri uriașe

După îndepărtarea artefactelor de la suprafață — care au ajutat la datarea sitului și la înțelegerea modului în care era folosit terenul — echipa a început să sape, scoțând la iveală fundația și podeaua clădirii.

Excavațiile au scos la lumină un șanț de fundație care conținea gropi pentru stâlpii ce susțineau structura. A fost descoperită și o podea groasă din lut, însă, spre deosebire de locuințele mai mici din apropiere, au fost găsite foarte puține obiecte casnice tipice, precum gropi de depozitare sau cuptoare.

O clădire comunitară

Ipoteza principală a cercetătorilor este că această construcție era o sală de adunare comunitară sau un centru administrativ public. Poziția sa proeminentă, în apropierea intrării în așezare, sugerează că era menită să fie vizibilă și avea o importanță semnificativă.

„Mega-structura nu pare neapărat necesară, dar, deoarece astfel de construcții sunt o caracteristică obișnuită a siturilor Cucuteni–Trypillia, ea rămâne cel mai bun candidat pentru a explica modul de guvernare al acestor așezări”, au scris autorii studiului.

Mega-structura a fost doar parțial excavata, astfel că toate concluziile sunt, deocamdată, provizorii. Cercetările viitoare ar putea clarifica funcția exactă a clădirii și, implicit, ar putea oferi indicii importante despre structura socială a acestei culturi antice.