Cele mai bine păstrate secrete ale lumii: Destinațiile uluitoare de care puțini turiști au auzit

5 minute de citit Publicat la 17:00 21 Iun 2026 Modificat la 17:32 21 Iun 2026

De la ghețarii din Alaska până la o insulă scoțiană izolată, faimoasă pentru pufini și o grotă marină spectaculoasă, un nou studiu bazat pe 54.000 de recenzii dezvăluie minunile naturale ascunse care, în opinia călătorilor, merită mult mai multă atenție - dar și locurile celebre care nu se ridică la înălțimea așteptărilor.

Cele mai uluitoare minuni naturale ale lumii nu sunt întotdeauna cele care ocupă primele locuri pe listele de dorințe ale turiștilor. În era Instagram, dorința de a vizita cele mai frumoase locuri de pe planetă crește neîncetat, iar îngrijorările privind supraturismul nu dau semne să scadă. Călătorii caută tot mai mult locuri mai puțin explorate - și, esențial, mai puțin aglomerate și construite, scrie Euronews.

Un nou studiu a scos la iveală cele mai subestimate destinații turistice naturale, care pot oferi unele dintre cele mai satisfăcătoare experiențe de pe Pământ.

Brandul islandez de îmbrăcăminte outdoor Icewear a analizat aproximativ 54.000 de recenzii Google pentru 75 de obiective turistice globale pentru a clasifica cele mai subestimate minuni naturale, rezultând o listă de 30 de locuri.

Aceste recenzii au fost analizate pentru a identifica termeni pozitivi, precum „relaxant”, „uimitor” și „frumos”, pentru a determina care locații oferă cele mai subapreciate experiențe.

Deși există cinci destinații europene în primele 30, doar una - Rezervația Naturală Națională Staffa din Scoția - a reușit să intre în top cinci.

Islanda are cele mai multe destinații subestimate din Europa

Națiunea nordică este singura țară europeană care apare de mai multe ori în clasament. De fapt, este prezentă de două ori, cu Canionul Stuðlagil și Parcul Național Vatnajökull printre cele mai subestimate locuri.

Situat în estul Islandei, Canionul Stuðlagil ocupă locul 24 la nivel mondial, cu 35,2% recenzii pozitive. Ascuns timp de secole, spectaculosul defileu a ieșit la iveală abia în 2009, după ce nivelul apei râului Jökulsá á Dal a fost scăzut în urma unui proiect hidroelectric. Astăzi, vizitatorii vin să admire coloanele de bazalt impresionante și, în sezonul potrivit, râul glaciar de un turcoaz viu care traversează canionul.

Între timp, Parcul Național Vatnajökull ocupă locul 29, cu 28,2% recenzii pozitive. Înființat în 2008 în jurul celui mai mare ghețar al Europei, vastul sit din Patrimoniul Mondial UNESCO acoperă aproximativ 13% din Islanda și cuprinde lagune glaciare, câmpii de nisip negru și cel mai înalt vârf al țării, Hvannadalshnúkur, făcându-l unul dintre cele mai diverse și spectaculoase peisaje de pe insulă.

Cele mai subestimate destinații pentru frumusețe naturală la nivel mondial

Hoh Rain Forest, Washington, Statele Unite

Situată în statul Washington, Pădurea Tropicală Hoh ocupă primul loc în clasament ca fiind cea mai subestimată minune naturală, cu un procent impresionant de 69,6% din recenziile vizitatorilor folosind cuvinte pozitive precum „frumos” și „uimitor”.

Aflată în inima Parcului Național Olympic din Washington, pădurea este una dintre cele cinci minuni naturale din SUA care figurează în top 30.

Este cunoscută pentru coronamentul său dens și verde de copaci, inclusiv bradul Douglas, tuia uriașă și arțarul cu frunze mari, datorită precipitațiilor anuale semnificative, de 3,55 metri.

Există, de asemenea, nenumărate oportunități de drumeție și locuri de campare deschise tot timpul anului, care îi cuceresc pe vizitatori.

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Crater Lake, Oregon, Statele Unite

În statul vecin Oregon se află Crater Lake, care are 68,5% recenzii pozitive.

Format în urmă cu 7.700 de ani după o erupție vulcanică masivă, acest loc uluitor este cel mai adânc lac din Statele Unite și se mândrește cu unele dintre cele mai frumoase și pure ape albastre din lume.

Vara, vizitatorii pot face drumeții, pot campa și pescui, iar iarna, mersul pe rachete de zăpadă este o activitate extrem de populară aici.

Foto: Getty Images

Centrul de Vizitatori al Ghețarului Mendenhall, Alaska, Statele Unite

Pe fundalul capitalei statului Alaska, Juneau, se află Centrul de Vizitatori al Ghețarului Mendenhall.

Fiind poarta de acces către ghețarul Mendenhall, acesta are 67,2% recenzii pozitive din partea vizitatorilor.

Această minune naturală este un „râu de gheață” lung de 21 km, conectat la câmpul de gheață Juneau, care se întinde pe 3.885 km².

Vizitatorii pot admira aisbergurile albastre care plutesc în lacul Mendenhall, în contrast cu vârfurile muntoase impunătoare. Există, de asemenea, numeroase trasee care includ cascade și râuri populate de somoni. Observarea faunei sălbatice este și ea impresionantă, fiind posibile întâlniri cu urși negri, porci spinoși și vulturi pleșuvi.

Foto: Getty Images

Rezervația Naturală Națională Staffa - Peștera lui Fingal, Scoția

În largul coastei de vest a Scoției, insula nelocuită Staffa găzduiește una dintre cele mai remarcabile minuni naturale ale Europei: Peștera lui Fingal. Site-ul ocupă locul patru la nivel global și este cel mai bine cotat din Europa, cu 62,8% dintre recenziile vizitatorilor conținând cuvinte pozitive.

Parte a arhipelagului Hebridele Interioare, Staffa este faimoasă pentru coloanele sale izbitoare de bazalt hexagonal și peștera care seamănă cu o catedrală, ce a inspirat uvertura „Hebridele” a lui Felix Mendelssohn.

Vizitatorii pot ajunge pe insulă cu barca și pot explora coasta dramatică, mulți sperând să vadă și pufini, guillemot negri și alte păsări marine care cuibăresc aici în lunile de vară.

Foto: Getty Images

Grand Prismatic Spring, Wyoming, Statele Unite

În Parcul Național Yellowstone din Wyoming, Grand Prismatic Spring ocupă locul cinci printre cele mai subestimate minuni naturale ale lumii, 61,9% dintre recenzii folosind un limbaj pozitiv.

Cel mai mare izvor termal din Statele Unite - și al treilea ca mărime din lume - este faimos pentru culorile sale vii de curcubeu, create de bacterii iubitoare de căldură care prosperă în apa bogată în minerale. Cu un diametru de aproximativ 110 metri și o adâncime de 50 de metri, trebuie să îl vezi ca să crezi că există.

Podețele din lemn și traseele din apropiere oferă priveliști spectaculoase asupra nuanțelor de albastru, verde, galben și portocaliu ale izvorului - și rămâne unul dintre cele mai fotografiate obiective din Yellowstone.

Foto: Getty Images

Cele mai supraestimate minuni naturale

La polul opus al clasamentului, studiul a analizat cele mai supraestimate minuni naturale. Acestea au fost clasificate în funcție de numărul cel mai mic de recenzii care conțin cuvinte pozitive precum „frumos”, „uimitor” și „uluitor”.

Königsstuhl Kreidefelsen și Saalfeld Fairy Grottoes, ambele din Germania, au fost considerate cele mai supraestimate atracții turistice, doar 1,4% din recenzii descriindu-le cu cuvinte precum „frumos” sau „uimitor”.

Pe locul al treilea s-a situat Parcul Național Cavernas do Peruaçu din Brazilia, care, în ciuda faptului că a fost desemnat sit al Patrimoniului Mondial UNESCO în 2025, a atras doar 2,8% comentarii pozitive.

Urmează râul Rio Tinto din Spania. Deși este un simbol natural datorită apelor sale roșii izbitoare, a obținut doar 3,8% recenzii bune.

Topul cinci este completat de Parcul Național Lençóis Maranhenses din Brazilia.

Cunoscut mai ales pentru dunele sale de nisip alb și lagunele sezoniere formate din apa de ploaie, acesta a primit doar 7,2% feedback pozitiv, conform clasamentului.