"Eurovisionul copacilor". Un stejar lituanian de 400 de ani a învins un ulm strâmb polonez, iar asta a fost considerat "excepțional"

Un stejar vechi de 400 de ani din Lituania a fost desemnat Arborele European al Anului 2026, punând capăt dominației Poloniei în competiția supranumită "Eurovisionul copacilor", după patru ediții consecutive câștigate de această țară, scrie Politico.

Stejarul din Laukai, un copac vechi de 400 de ani din satul Rukai, a fost încoronat în cadrul unei ceremonii desfășurate la Parlamentul European din Bruxelles, după ce a învins un măr sălbatic dintr-un sat slovac și un ulm strâmb care se apleacă peste șanțul unui castel din Polonia.

"Acesta este cu adevărat un moment excepțional, istoric pentru Lituania… La un moment dat, acest copac a fost aproape uitat, dar oamenii s-au unit, au avut grijă de el și i-au oferit o nouă viață. Astăzi suntem aici datorită acestui lucru", a declarat un reprezentant lituanian la primirea premiului, în timp ce comentatori polonezi îi implorau pe organizatori să "oprească numărătoarea" în transmisiunea live de pe YouTube.

Este pentru prima dată când un copac din Lituania câștigă premiul în cele 15 ediții anuale ale competiției. Victoria stejarului din Laukai vine după o schimbare a sistemului de vot online, care în trecut favoriza țările mai mari și care anul trecut a generat un conflict aprins între susținătorii copacilor din Polonia și Spania.

Polonia a câștigat ultimele patru ediții, în mare parte datorită voturilor mobilizate de urmăritorii contului polonez de meme-uri de pe Instagram Make Life Harder, care a promovat intens candidații din această țară. Însă competiția de anul trecut a fost umbrită de o campanie dintr-o emisiune de comedie a televiziunii publice spaniole, unde un afiș descria copacul ca fiind "o grămadă de gunoi" și spunea că miroase urât.

Atmosfera tensionată din mediul online și de la ceremonie au fost departe de scopul competiției, acela de a aduce comunitățile împreună în jurul unei pasiuni comune pentru natură.

În locul numărării voturilor individuale, organizatorii au introdus un sistem de "puncte pentru copaci", prin care un vot acordat unui copac dintr-o țară mai mică avea o pondere mai mare decât unul pentru un concurent dintr-o națiune mai mare.

"Sunt foarte recunoscător colegilor mei care au avut curajul să conceapă acest sistem și să îl implementeze", a declarat Petr Kazda, directorul general al Fundației Cehe pentru Parteneriat de Mediu, care susține evenimentul.

Din aproximativ 200.000 de voturi, stejarul din Laukai a obținut 6.153 de puncte, mărul din Slovacia 4.766 de puncte, iar ulmul din Polonia 4.720 de puncte. Frasinul de pe Argyle Street din Regatul Unit, care domină una dintre principalele artere din Glasgow, s-a clasat pe ultimul loc, al 12-lea, cu 536 de puncte.