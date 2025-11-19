Familia princiară din Monaco, apariție rară de Ziua Națională: Imagini cu Prințesa Charlene, Prințul Albert și gemenii lor de zece ani

2 minute de citit Publicat la 17:20 19 Noi 2025 Modificat la 17:59 19 Noi 2025

Familia Princiară din Monaco, în timpul sărbătoririi Zilei Naționale a Principatului, 19 noiembrie 2025. Sursa foto: Hepta

Familia Princiară din Monaco a strălucit miercuri, în timpul sărbătoririi Zilei Naționale a Principatului, într-o apariție rară în formulă completă. Prințul Albert și Prințesa Charlene au fost însoțiți de gemenii lor în vârstă de 10 ani, Prințul Jacques și Prințesa Gabriella, pentru festivitățile anuale de la Palatul Prințului.

Gemenii au făcut un spectacol aparte pe balconul palatului, zâmbind și salutând mulțimea, înainte de a participa la tradiționala paradă militară, potrivit revistei Hello.

Jacques, moștenitorul tronului monegasc, a purtat o mini-uniformă militară similară cu cea a tatălui său, în timp ce Gabriella a atras toate privirile într-un palton roșu cu guler Peter Pan, pantofi cu cataramă și o bentiță asortată.

La festivități au participat și verii mai mari ai gemenilor, printre care Charlotte Casiraghi, Prințesa Alexandra de Hannover, Pierre și Andrea Casiraghi, Louis Ducruet și Camille Gottlieb, însoțiți de soții și copii.

Ziua a început cu o slujbă la Catedrala din Monaco, la care au luat parte Prințul Albert, 67 de ani, și Prințesa Charlene, 47 de ani, care au condus familia regală. Seara precedentă a fost marcată de tradiționalele focuri de artificii de deasupra portului.

De ce e celebrată Ziua Națională a Monacoului pe 19 noiembrie

Ziua Națională a Monacoului, cunoscută în franceză ca La Fête du Prince, este celebrată anual pe 19 noiembrie, dată aleasă inițial de regretatul Prinț Rainier III pentru a coincide cu sărbătoarea Sfântului Rainier.

Deși Prințul Albert ar fi putut să respecte tradiția și să aleagă ziua Sfântului Albert, pe 15 noiembrie, el a decis să păstreze data de 19 noiembrie în memoria tatălui său.

Pentru această ocazie, Prințesa Charlene a atras atenția într-un costum alb cu pantaloni largi și o bluză cu front răsucit, completat de o pălărie tip beret cu voal. În ciuda obiceiurilor ei de a experimenta cu coafurile, de Ziua Națională a optat pentru un chignon lateral elegant.

Geminii au continuat să fie în centrul atenției, participând alături de Prințul Albert, Prințesa Charlene, Prințesa Caroline și Prințesa Stephanie la parada militară din curtea palatului. Prințul Jacques a avut ocazia să își exerseze atribuțiile regale, salutând alături de tatăl său, în timp ce gemina sa, Gabriella, a captat atenția prin eleganța și entuziasmul său.

Deși mai tânăr decât sora sa, Prințul Jacques este moștenitorul tronului Monacoului, conform regulii de primogenitură cognatică cu preferință masculină.

Această apariție rară a familiei regale, completă și unită, a fost fără îndoială unul dintre cele mai așteptate momente ale anului pentru locuitorii și admiratorii Principatului.