Filme de Crăciun 2020. Ce poţi să vezi pe Netflix sau HBOGO de sărbătorile de iarnă

De aceea, am pregătit pentru tine și cei dragi o lista cu cele mai frumoase filme de Crăciun, apărute în 2020 sau filme clasice de sărbători, pe care le poți viziona pe platformele de streaming Netflix şi HBOGO.

Ce mod mai frumos și confortabil de a petrece sărbatorile de iarnă cu familia, decât a stă pe canapea sau în fotoliul preferat și a te bucură de filmele cu tematică festivă?

Fie că alegeți un film de desene animate sau o comedie romantică, important este să petreceți timp de calitate împreună, sorbind din cană cu ceai sau vin fiert și încercând să decideți care este cel mai frumos film de Crăciun al tuturor timpurilor.

Filme de Crăciun 2020. Cele mai noi filme de Crăciun, subtitrate, pe Netflix

Cronicile Crăciunului 2 - Un film în care Moș Crăciun este interpretat de Kurt Russell, iar doamna Crăciun… chiar de soția lui din viața reală, Goldie Hawn! Este a doua parte a peliculei de succes The Christmas Chronicles, din 2018. Au trecut doi ani de când Kate (Darby Camp) și fratele ei, Teddy Pierce (Judah Lewis), au salvat Crăciunul.

De atunci s-au schimbat multe. Kate a devenit între timp o adolescentă cinică și acum își petrece Crăciunul fără prea mare tragere de inimă la Cancun, împreună cu noul iubit al mamei sale și cu fiul acestuia. Nefiind dispusă să accepte această versiune de familie, Kate decide să fugă. Însă, atunci când magicul și misteriosul Belsnickel amenință să distrugă Polul Nord și să termine cu Crăciunul pentru totdeauna, Kate și Jack pornesc pe neașteptate într-o nouă aventură cu Moș Crăciun.

Operațiunea Crăciun Fericit - Actrița Kat Graham, care deja ne-a obișnuit cu rolurile din filmele de Crăciun, este din nou eroină într-un film de sărbători. Era imposibil ca acesta să nu intre pe lista ”filme de Crăciun de văzut în acest an”. În timp ce adună dovezi pentru a închide o bază a forțelor aeriene americane situată la tropice, o asistentă a unui congresmen se atașează de un căpitan mărinimos.

Iubiți de sărbători - Sloane (Emma Roberts) și Jackson (Luke Bracey) detestă sărbătorile. Cu aceste ocazii, ambii sunt singuri, trebuie să ia loc la masa copiilor sau se văd obligați să aducă parteneri ciudați doar pentru a se conforma așteptărilor. Dar când se întâlnesc de un Crăciun deosebit de jalnic, cei doi străini fac un aranjament: vor fi perechea celuilalt la toate ocaziile festive din an. Împărtășind o aversiune comună împotriva sărbătorilor și asigurându-se reciproc că celălalt nu-i interesează, ei devin perechea perfectă, ceea ce conduce la nenumărate situații amuzante și provocatoare. Însă la sfârșitul unui an de sărbători absurde, Sloane și Jackson își dau seama că ceea ce ambii detestă s-ar putea să devină ceva ce ambii îndrăgesc.

Miezul nopții la Magnolia - Asemănător cu Holidate(Iubiți de sărbători), doi colegi de serviciu se îndrăgostesc pe nesimțite. Rolurile principale sunt interpretate de Natalie Hall și Evan Williams. Doi buni prieteni care sunt și moderatori la un radio local din Magnolia, Maggie și Jack se deci să se prefacă că sunt un cuplu în fața familiilor dar și a ascultătorilor, sperând să crească audienta și să fie difuzați la nivel național, doar că la un moment dat lucrurile iau o întorsătură neașteptată.

Jingle Jangle: O aventură de Crăciun - Este o călătorie muzicală și un spectacol vizual pentru toate vârstele. Filmul este o poveste proaspătă și plină de viață, în spiritul sărbătorilor, pentru întreaga familie. Cu acțiunea plasată în vibrantul orășelul Cobbleton, filmul îl urmărește pe excentricul creator de jucării Jeronicus Jangle (actorul distins cu premiul Oscar Forest Whitaker), ale cărui invenții sofisticate satisfac orice capriciu și uimesc pe oricine. Dar cel mai de încredere ajutor al său (interpretat de Keegan-Michael Key, câștigător al premiului Emmy) îi fură cea mai valoroasă creație. Acum totul depinde de Journey (interpretată de debutanta Madalen Mills), isteața și inventiva lui nepoată, și de o invenție de mult uitată, care ar putea vindeca vechile răni și reînvia magia.

Un schimb regal 2 - Switched Again este un film american de comedie romantică de Crăciun regizat de Mike Rohl. O continuare a The Princess Switch 2019, este interpretată de Vanessa Hudgens, Sam Palladio, Suanne Braun și Nick Sagar. Vor putea Stacy și Margaret să schimbe DIN NOU rolurile, astfel încât Margaret să poată petrece mai mult timp cu Kevin înainte de încoronare? Sau va reuși petrecăreața Fiona, noua sosie, să le strice planurile de sărbători?

Dolly Parton’s Christmas on the Square - După decesul tatălui ei, Regina Fuller (Christine Baranski), o femeie bogată și antipatică, revine chiar înainte de Crăciun în orășelul natal pentru a evacua toți localnicii și pentru a vinde terenul unui dezvoltator de malluri. Însă, după ce le ascultă poveștile și greutățile, după ce reia legătura cu o veche iubire și acceptă îndrumare din partea unui adevărat înger, Regina începe să simtă cu adevărat magia sărbătorilor de iarnă și ia decizia corectă.

Filme de Crăciun 2020. Alte filme subtitrate disponibile pe Netflix

Cum a furat Grinch Crăciunul

Supermonstruleții. Ajutoarele lui Moș Crăciun

Goana dulce mult aduce. Deserturi de Crăciun

Moștenire de Crăciun

Un schimb regal

Un prinț de Crăciun. Nunta regală

Klaus

Crăciun în El Camino

Un cavaler de Crăciun

Valori de sărbători

Un prinț de Crăciun

Crăciun în sălbăticie

Calendarul de Crăciun

Moș Crăciun în misiune

Jack Frost

Elf

FRÂU liber

Un basm cu Cenușăreasa. Dorință de Crăciun

Marea cursă de Crăciun

Un prinț de Crăciun. Bebelușul regal

PottersVille

De Crăciun nu stăm acasă

Crăciun cu priveliște

O nuntă de Crăciun

Crăciunul Angelei

Un iubit de sezon

De anul nou

Crăciun sau sărbători sau ce o fi

Mame bune și nebune 2.

Filme de Crăciun 2020. Filme subtitrate care pot fi vizionate pe HBOGO

Poveste de Crăciun

Crăciun de la 9 la 17

Crăciunul de acasă

La sol de Crăciun

Crăciunul în Grand Valley

O coroană de Crăciun

Filme de Crăciun 2020. Cele mai apreciate filme de Crăciun din istorie

Rotten Tomatoes a realizat un top al celor mai bune filme de Crăciun, din istoria cinematografiei, conform recenziilor primite de acestea de-a lungul timpului.

Topul complet, care conține 63 de filme de Crăciun, arată că cele mai populare pelicule de sărbători sunt cele clasice, semn că mulți dintre urmăritori au rămas cu nostalgia anilor copilăriei și preferă filmele Crăciunului de altădată.

1. It’s a Wonderful Life (1946)

2. Miracle on 34th Street (1994)

3. Holliday Inn (1943)

4. The shop around the corner (1940)

5. How Grinch stole Christmas (19467)

6. The Nightmare Before Christmas (1993)

7. Little Women (2019)

8. Meet me in St. Louis (1944)

9. Carol (2015)

10. Tangerine (2015).