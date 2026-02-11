Folclorul românesc reinterpretat e viral: Face furori în presa internțională, după ce ABODI Transylvania a angajat un fotograf celebru

2 minute de citit Publicat la 11:12 11 Feb 2026 Modificat la 11:21 11 Feb 2026

Colecția The Chronicles. Sursa foto: Szilveszter Makó/ ABODI Transylvania/ Dora Abodi

Brandul transilvănean ABODI Transylvania, fondat de designerul de origine română Dora Abodi, marchează un capitol spectaculos prin colaborarea cu unul dintre cei mai apreciați și „hot” fotografi ai momentului, din industria modei, Szilveszter Makó. Rezultatul este o campanie vizuală cinematografică, care a atras deja atenția publicațiilor internaționale de profil și a ajuns virală pe rețelele sociale.

Noua colecție, intitulată The Chronicles, este o serie de piese de „wearable art” inspirate din folclorul și mitologia Transilvaniei. Fiecare creație spune o poveste proprie, iar universul gotic, cu accente de horror și basm întunecat, este transpus într-un editorial vizual puternic, realizat de Makó, colaborator de lungă durată al brandului.

Potrivit publicației My Modern Met, colecția aduce în prezent figuri mitologice străvechi și le oferă o reinterpretare contemporană.

Personajul central este Elisabeth Báthory, adesea portretizată în folclor drept vrăjitoare sau monstru. ABODI îi oferă însă o nouă perspectivă, transformând-o într-un simbol al puterii feminine și al presiunilor istorice exercitate asupra femeilor pentru a rămâne tinere și frumoase într-o societate dominată de structuri patriarhale.

Geanta inspirată de Castelul lui Dracula

Colecția include rochii pictate manual, elemente sculpturale, materiale antice și piese realizate în colaborare cu croitorese locale din Transilvania.

Un accesoriu care a atras atenția este geanta sculpturală neagră inspirată de Castelul lui Dracula – un obiect statement pentru estetica gotică reinterpretată în cheie modernă.

Ședința foto semnată de Szilveszter Makó depășește granițele unei simple campanii de modă. Imaginile surprind profunzime psihologică și o estetică a întunericului cultural, poziționând creațiile drept artefacte emoționale, nu simple produse de sezon.

Modelul Ursula Wangander se transformă, de la un cadru la altul, într-o galerie de arhetipuri întunecate: Elisabeth Báthory, Dracula cel nemuritor, o vilă a apelor, fantome spectrale, Cat Mermaid și alte ființe supranaturale din cosmosul ABODI.

Cine este designerul de origine română care a fondat ABODI Transylvania

Fondat de Dora Abodi, a cărei moștenire nobiliară secuiască datează din secolul al XVI-lea, brandul este profund ancorat în istorie, mit și artă.

Universul ABODI aduce la viață creaturi fantastice precum Unisus – dragonul cu patru capete, Vampyr, Moon and Sun King sau Time Travellers, transpuse în piese vestimentare sculpturale, ceramică și ilustrații.

De-a lungul timpului, creațiile ABODI au fost purtate de nume sonore precum Lady Gaga, Taylor Swift, Katy Perry, Cate Blanchett, Kylie Jenner sau Jaden Smith.

În februarie 2025, piesa spectaculoasă ABODI Vampire Castle headpiece, realizată pentru Jaden Smith, a atras toate privirile pe covorul roșu al celei de-a 67-a ediții a premiilor Grammy.