Greşelile care îţi transformă cafeaua într-o otravă pentru organism. Iată ce trebuie să nu mai faci

Foto: Pixabay.com

Cafeaua pare un elixir minune. O serie de cercetari au legat consumul de cafea de prevenirea unor boli precum dementa sau tulburarile metabolice. Bineinteles, nu putem lasa la o parte efectul ei revigorant si plusul de energie pe care ni-l da ori de cate ori avem nevoie.

Totusi, pentru ca efectele benefice sa fie pastrate, trebuie sa evitam anumite obiceiuri legate de depozitarea sau prepararea cafelei, care diminueaza aceste beneficii.

Exista greseli pe care le fac toti oamenii in legatura cu cafeaua, fie ca vorbim despre mituri legate de provenienta ei, fie ca vorbim despre depozitarea acesteia sau prepararea ei. Mai jos puteti vedea unele dintre cele mai comune astfel de greseli:

Cumparam cafea macinata

Cu totii ne inghesuim sa cumparam cafea macinata si fugim de cafeaua boabe, fie pentru ca gasim plictisitor si mult prea complicat sa o rasnim noi acasa, fie pentru ca ne e mai usor si mai la indemana sa o procuram gata macinata. Expertii in chimie alimentara spun ca aceasta din urma contine mai multi radicali liberi care pot contribui la aparitia stresului oxidativ si a diferitelor inflamatii in organism.

Pastram cafeaua in ambalajul original dupa deschidere

Cafeaua trebuie depozitata in recipiente in care sa nu patrunda aerul. Astfel, cafeaua isi va pastra proprietatile in ceea ce priveste sporirea antioxidantilor in corpul uman.

Punem prea mult zahar in cafea

Unul dintre cele mai mari avantaje ale cafelei este acela ca stabilizeaza nivelul de zahar din sange si reduce riscul aparitiei diabetului de tip 2, multumita antioxidantilor pe care ii contine. Asadar, atunci cand indulcim in mod excesiv cafeaua, nu facem altceva decat sa o transformam intr-un desert, care nu mai are nimic in comun cu originalul, scrie bzi.ro.

Bem din aceeasi cafea o zi intreaga

Bem de cateva ori dintr-o ceasca de cafea, apoi o uitam undeva pe birou si ne intoarcem la ea doua ore mai tarziu, si tot asa. Acest lucru este gresit. Cu cat este lasata mai mult in ceasca, aciditatea cafelei creste, putand duce la aparitia arsurilor gastrice si a indigestiei si, totodata, ataca smaltul dintilor.