Un ieșean de 102 ani a mărturisit secretul longevității sale. ”Am o rutină în fiecare zi”

Timp de 4 ani a luptat în război și acum trăiește liniștit la un cămin, dar consumă în fiecare zi fructe.

”Am venit din 2018 aici, la cămin, și îmi este foarte bine. Am o rutină acum, aici, nu prea fac foarte multe, dar nici nu mai pot. Le fac ușor și cu calm pe toate. Nu știu dacă pot să spun că acesta e secretul unei vieți lungi, dar eu mănânc foarte multe fructe.

Pe lista mea de cumpărături sunt mereu următoarele fructe: banane, mure, afine, kiwi.

Îmi plac toate fructele, iar în cameră am mereu câte un fruct. Nu trece zi fără să mănânc fructe și am făcut toată viața mea asta. Nu m-am stresat niciodată, chiar de am trăit momente foarte grele în viață.

Eu m-am născut în Basarabia. Din toate rudele pe care le-am avut, nu mai trăiește nimeni, decât un strănepot. Nu mai am pe nimeni în Iași.

Am un singur copil care e plecat în Franța și am mai avut un copil care a murit la vârsta de 7 luni, iar soția mea a murit și ea în urmă cu câțiva ani”, a declarat Vasile Țapu conform BZI.

