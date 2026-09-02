În 1998, fratele mai mic al lui Justin Trudeau a fost luat de o avalanșă. Prietenii lui au scăpat, dar el nu a fost găsit nici până azi

3 minute de citit Publicat la 23:08 02 Sep 2026 Modificat la 23:11 02 Sep 2026

Justin Trudeau și mama sa, Margaret, în 2020, la înmormântarea tatălui său, fostului premier canadian Pierre Trudeau. Sursa foto: Profimedia Images

Familia Trudeau a fost lovită de o tragedie de neimaginat în 1998, când Michel Trudeau, fiul cel mic al fostului premier canadian Pierre Trudeau, fratele lui Justin Trudeau, fost premier și el, a murit într-o avalanșă. Michel avea doar 23 de ani la acea vreme.

Pe 13 noiembrie 1998, Michel a plecat într-o excursie la schi în Parcul Provincial Kokanee Glacier din Columbia Britanică, alături de prietenii săi. Avalanșa a separat grupul, iar Michel a fost luat de zăpadă, potrivit Times of India.

Prietenii săi au scăpat cu viață. Trupul său, însă, nu a fost găsit niciodată.

O slujbă comemorativă a avut loc o săptămână mai târziu, în Quebec.

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Căutări reluate după 10 luni

La aproape 10 luni de la moartea lui Michel, Poliția Regală Canadiană (RCMP) a încercat din nou să-i găsească trupul și a trimis o echipă de scafandri în Lacul Kokanee, însă eforturile nu au avut succes nici după o lună de căutări neîntrerupte.

Înainte de începerea operațiunii, autoritățile au spus că exista posibilitatea ca trupul să nu fie găsit niciodată, deoarece scafandrii puteau coborî doar până la o adâncime de 30 de metri, în timp ce lacul avea o adâncime de 91 de metri în zona centrală.

Familia Trudeau a renunțat în cele din urmă la căutări și a construit în apropiere un chalet în memoria lui Michel. Familia a spus că acesta era destinat să-și găsească odihna la Lacul Kokanee.

„Tatăl meu nu a mai fost niciodată același om”

În 2014, când Justin Trudeau se afla în plină ascensiune politică, dar încă nu devenise prim-ministrul Canadei, acesta și-a publicat memoriile, „Common Ground”, în care a rememorat durerea prin care a trecut familia Trudeau după moartea lui Michel.

El a scris că s-a simțit vinovat în ziua în care fratele său a murit, deoarece la acea vreme locuia în Columbia Britanică și lucra ca profesor suplinitor la Pinetree Secondary School.

În vinerea de 13, și-a terminat programul, s-a întors în apartament, a luat cina și s-a culcat fără să știe că fratele său murise. În dimineața următoare, a primit un telefon de la mama sa, Margaret, și și-a dat imediat seama că era vorba despre unul dintre frații lui.

Justin mai are un frate mai mic, Alexandre Trudeau.

„Am rămas fără reacție, inima mi s-a frânt și sângele mi-a înghețat în vene”, a scris el în memoriile sale.

El a adăugat că Pierre Trudeau nu a mai fost niciodată același om după moartea lui Michel, iar mama sa a trecut printr-o suferință cumplită și copleșitoare.

Michel Trudeau și-a prevestit moartea

„Cu câțiva ani înainte de moartea sa, Michel urmărea absent un documentar la televizor despre ritualurile funerare din Asia, când a spus, foarte calm: «Când va veni rândul meu, lăsați-mă pur și simplu pe muntele unde voi cădea»”, a povestit Justin Trudeau despre cuvintele fratelui său.

„Comentariile sale s-au dovedit profetice: scafandrii nu aveau să-i găsească niciodată trupul, iar el se află acolo până în ziua de astăzi”, a mai relatat Justin Trudeau.

Justin Trudeau s-a născut în 1971, Alexandre în 1973, iar Michel în 1975.

Michel a primit porecla „Miche” de la Fidel Castro în timpul vizitei oficiale pe care Pierre și Margaret Trudeau au făcut-o în Cuba, în 1976.