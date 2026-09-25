În 2019, își dona 80% din venit și preda într-o școală cu un computer. Apoi a câștigat „cel mai bun profesor din lume” și 1 milion de $

5 minute de citit Publicat la 16:40 25 Sep 2026 Modificat la 16:40 25 Sep 2026

Peter Tabichi din Kenya a fost primul profesor african care a câștigat premiul Global Teacher Prize. Sursa foto: Peter Tabichi via Facebook

Un profesor de științe dintr-o zonă rurală a Kenyei își dona cea mai mare parte din venitul lunar pentru a ajuta familiile sărace și elevii. În același timp, preda într-o școală care avea un singur computer, acces slab la internet și facilități limitate. Elevii săi concurau însă împotriva unor școli din țară care aveau resurse mult mai bune.

În 2019, profesorul Peter Tabichi a fost desemnat câștigătorul premiului Global Teacher Prize, în valoare de 1 milion de dolari, devenind primul profesor african care a câștigat această distincție.

Tabichi preda matematică și fizică la Keriko Mixed Day Secondary School din Pwani Village, în Valea Riftului din Kenya. Școala se afla într-o zonă izolată, semiaridă, în care seceta și lipsa alimentelor reprezentau probleme recurente, potrivit Times of India.

Acolo, aproximativ 95% dintre elevi proveneau din familii sărace, iar aproape o treime erau orfani sau aveau un singur părinte.

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Și-a donat 80% din venit

Potrivit site-ului oficial al Global Teacher Prize, Tabichi era membru al ordinului religios franciscan și dona 80% din venitul său lunar pentru a-i ajuta pe oamenii săraci din comunitatea sa.

Își folosea veniturile pentru a sprijini persoanele care se confruntau cu dificultăți financiare și, în același timp, își dedica ore suplimentare elevilor care întâmpinau probleme la învățătură.

El și alți patru profesori ofereau meditații individuale la matematică și științe în afara programului obișnuit, inclusiv în weekend.

Într-un interviu acordat publicației The National după câștigarea premiului, Tabichi a spus că dona 80% din salariu încă de când intrase în ordinul franciscan.

„Vin din familii foarte sărace, chiar și să-și permită micul dejun este dificil. Când sunt la școală, nu se pot concentra, în principal pentru că nu au parte de suficiente mese acasă”, a spus Tabichi.

Școala avea un singur computer

Potrivit Global Teacher Prize, Keriko Mixed Day Secondary School nu dispunea de facilitățile existente în multe dintre școlile mai bine finanțate.

Școala avea un singur computer, o conexiune slabă la internet și un raport de 58 de elevi la un profesor. În plus, elevii trebuiau să meargă pe jos câțiva kilometri pentru a ajunge la școală.

Cu toate acestea, Tabichi a integrat tehnologia în procesul de predare ori de câte ori a avut posibilitatea. Global Teacher Prize a precizat că folosea tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) în aproximativ 80% dintre lecțiile sale. Uneori mergea la internet café-uri și salva materiale online pentru a le putea folosi ulterior offline, la clasă.

Tabichi însuși considera că resursele limitate pot face creativitatea mai importantă, nu mai puțin importantă.

„Creativitatea este foarte importantă, mai ales în situații dificile și în medii cu resurse limitate”, a declarat el pentru The National. „Pentru a fi un profesor bun, trebuie să fii creativ și să folosești tehnologia, trebuie cu adevărat să promovezi metodele moderne de predare. Trebuie să faci mai mult și să vorbești mai puțin.”

Elevii săi au început să câștige concursuri de științe

Una dintre cele mai mari realizări ale lui Tabichi a fost să-i ajute pe elevi să descopere pasiunea pentru știință și să o transforme în proiecte practice.

El a extins clubul de științe al școlii și i-a ajutat pe elevi să dezvolte proiecte de cercetare. Potrivit Global Teacher Prize, aproximativ 60% dintre elevii implicați în program s-au calificat la competiții naționale.

La ediția din 2018 a Kenya Science and Engineering Fair, elevii săi au prezentat un dispozitiv conceput pentru a-i ajuta pe oamenii nevăzători și surzi să măsoare obiecte.

Școala a ajuns ulterior pe primul loc la nivel național în categoria școlilor publice.

O altă echipă de elevi a dezvoltat un proiect care folosea plante locale pentru a genera electricitate și a primit recunoaștere din partea Royal Society of Chemistry.

„Sunt aici doar datorită realizărilor elevilor mei”

Munca lui Tabichi avea să-l ducă mult dincolo de școala sa din Kenya rurală.

În martie 2019, el a fost anunțat câștigător al Global Teacher Prize, fiind selectat dintre aproximativ 10.000 de candidați din 179 de țări, potrivit The Guardian.

Premiul i-a fost înmânat în cadrul unei ceremonii organizate la Dubai și prezentate de actorul Hugh Jackman. Tabichi a devenit primul african care a câștigat această distincție.

În discursul său de acceptare, însă, Tabichi a mutat atenția de la propria persoană către elevii săi.

„Sunt aici doar datorită realizărilor elevilor mei. Acest premiu le oferă o șansă. Le spune lumii că pot face orice”, a declarat el.

El a mai spus: „În fiecare zi, în Africa, întoarcem o nouă pagină și începem un nou capitol... Acest premiu nu mă recunoaște pe mine, ci recunoaște tinerii acestui mare continent.”

Premiul a venit și cu o recompensă financiară de 1 milion de dolari.

Voia să folosească banii pentru comunitatea sa

Tabichi a spus că intenționa să folosească banii câștigați pentru a îmbunătăți condițiile de care beneficiau elevii săi și pentru a sprijini comunitatea în ansamblu.

Într-un interviu acordat The National, el a spus că voia să construiască un laborator modern pentru școală și să dezvolte proiecte care să-i ajute pe oameni să facă față insecurității alimentare, inclusiv prin grădinărit la domiciliu și cultivarea unor plante rezistente la secetă.

Pentru Tabichi, premiul nu reprezenta, prin urmare, doar o recunoaștere a propriei sale activități. El îl vedea ca pe o oportunitate pentru elevii săi și pentru întreaga comunitate.

„Știu că acesta este începutul unei vieți noi, nu doar pentru mine, ci și pentru Kenya și Africa”, a declarat el pentru The National după primirea premiului.

De asemenea, și-a rezumat filosofia de predare într-o formulare simplă: „Să-mi văd elevii crescând în cunoștințe, abilități și încredere este cea mai mare bucurie a mea ca profesor!”, potrivit unui citat publicat de Global Teacher Prize.

Unde este Peter Tabichi acum?

Peter Tabichi lucrează în prezent cu normă întreagă la Peter Tabichi Foundation, organizație pe care a fondat-o și în cadrul căreia ocupă funcția de coordonator al programelor.

Fundația colaborează cu profesori din Kenya pentru dezvoltarea unor resurse de predare practice, incluzive și aliniate la programa școlară, precum și pentru crearea unor comunități profesionale de învățare.

Potrivit Global Teacher Prize, Tabichi a absolvit un masterat în Educație și Dezvoltare Internațională la University College London. A urmat programul part-time, în timp ce continua să lucreze ca profesor și să contribuie la reforma educației din Kenya.