În orașul cu cele mai scumpe locuințe, unii aleg casele ”bântuite” sau unde foștii chiriași au sfârșit într-o valiză sau în ciment

În Hong Kong, unii aleg casele ”bântuite” sau unde foștii chiriași au sfârșit într-o valiză sau în ciment, ca să obțină o chirie mai mică. FOTO: Getty Images

În Hong Kong, unde terenul este extrem de scump, chiar și un apartament foarte mic, fără facilități, departe de centru, poate fi închiriat cu jumătate din salariul lunar. Totuși, pentru chiriașii curajoși există o modalitate sigură de a obține o reducere: alegerea unei locuințe „bântuite”, unde a avut loc o crimă sau o moarte suspectă, scrie CNN.

Astfel de locuințe, de obicei apartamente în blocurile înalte ale orașului, inspiră atâta teamă localnicilor încât cei care acceptă să trăiască acolo pot negocia reduceri considerabile într-una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume. „Reducerea poate fi uriașă, iar mulți oameni care nu sunt deranjați de aceste lucruri pot închiria locuințele sub prețul pieței”, spune Ng Goon-lau, un investitor atât de cunoscut pentru deținerea a zeci de astfel de apartamente încât presa locală l-a supranumit „Regele caselor bântuite”.

Liste cu astfel de locuințe pot fi găsite pe majoritatea site-urilor agențiilor imobiliare. Ele includ locurile unde a avut loc o moarte nefirească sau prematură, unele dintre ele fiind scenele unor crime deosebit de violente. Site-ul de anunțuri imobiliare Spacious.hk compilează o listă de 92 de pagini, care datează din 2006, oferind detalii despre modul în care s-au produs decesele. Într-un oraș cunoscut pentru clădirile sale rezidențiale foarte aglomerate, multe dintre cazuri sunt marcate cu mențiunea „cădere de la înălțime”.

Alte agenții oferă chiar și sfaturi despre cum pot fi identificate apartamentele cu reputație „bântuită”, recomandând verificarea certificatelor de deces sau discutarea cu vecinii despre istoricul locuinței.

Într-un oraș profund influențat de budism și taoism, ideea de a locui într-un apartament asociat cu o moarte violentă este considerată un semn rău. Maestrul de feng shui Andrew Kwan spune că oamenii cred că sufletele celor care au murit tragic nu își găsesc liniștea: „Ura lor poate rămâne, iar spiritul lor poate continua să bântuie locuința.”

Teama de blestem a creat o piață aparte pentru investitorii și chiriașii care sunt dispuși să își încerce norocul. Potrivit profesorului Utpal Bhattacharya, de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong, prețurile proprietăților scad în medie cu 20% după ce sunt etichetate drept „bântuite” – iar în cazul crimelor, reducerea poate ajunge până la 34%.

FOTO: Getty Images

Efectul se extinde și la apartamentele aflate pe același etaj, care pierd în jur de 10% din valoare, iar locuințele din aceeași clădire pot scădea cu până la 7%, a declarat el pentru CNN. „Credința în feng shui este foarte puternică în rândul chinezilor, iar în Hong Kong aproximativ 94% din populație este de origine chineză… ceea ce înseamnă că majoritatea cumpărătorilor resping ideea de a locui într-o casă bântuită”, a spus Bhattacharya.

Dezvăluirea acestor detalii nu este obligatorie prin lege, dar autoritățile impun agenților imobiliari să ofere informații exacte despre eventualele decese, dacă sunt întrebați. Aceste detalii contează, deoarece circumstanțele morții, de la accidente la crime violente, pot influența dimensiunea reducerii.

Chirii mai mici chiar și cu 30%

Pentru Ng, investitorul veteran de peste 70 de ani, moartea poate însemna o oportunitate. El cumpără locuințele „bântuite” de la proprietari disperați să vândă și le închiriază cu până la 30% sub prețul pieței. „Mulți oameni nu au, de fapt, o problemă puternică cu aceste locuințe. Totul ține de cât de mare este reducerea”, spune el.

Totuși, majoritatea locuitorilor din Hong Kong preferă să stea departe de astfel de proprietăți – mai ales dacă acestea sunt asociate cu crime notorii. În 2014, bancherul britanic Rurik Jutting a ucis cu brutalitate două femei indoneziene și a ascuns trupul uneia dintre ele într-o valiză, în apartamentul său de lux din complexul J Residence, din districtul Wan Chai. Pe măsură ce detaliile crimei au ieșit la iveală, valoarea apartamentului de o cameră a scăzut de la 1,16 milioane de dolari la 770.000 de dolari, iar chiria lunară de 3.740 de dolari s-a înjumătățit, potrivit Bloomberg.

Un alt apartament din Tsuen Wan, o zonă rezidențială din noile teritorii, a fost vândut în pierdere cu 142.000 de dolari, cu 40% sub prețul inițial, după ce acolo avusese loc, în 2016, o crimă din cauza banilor: trei bărbați și-au ucis prietenul și i-au ascuns trupul într-un bloc de ciment depozitat în locuință.

Proprietarii unor astfel de imobile aproape sigur pierd bani, fiind extrem de dificil să găsești un cumpărător pentru o „casă bântuită”, mai ales că băncile refuză, de obicei, să acorde credite ipotecare pentru astfel de proprietăți. „În cele mai multe cazuri, nu se acordă credite ipotecare”, a explicat pentru CNN Eric Pau, director asociat la Ricacorp Properties, una dintre cele mai mari firme imobiliare din Hong Kong.

Chiar și așa, unii văd o oportunitate. Ng spune că strategia sa este să fie selectiv: evită, pe cât posibil, proprietățile asociate crimelor violente și caută locuințe în care moartea s-a petrecut cu mult timp în urmă. „Din fericire, unele ‘case bântuite’ există de atât de mult timp încât oamenii au uitat ce s-a întâmplat acolo. Important este ca oamenii să nu se simtă triști sau inconfortabil”, a spus el.

Totuși, ca în orice investiție, există riscuri, iar Ng a avut și eșecuri… unele chiar „înfricoșătoare”. Odată, un chiriaș a rupt contractul la doar câteva zile după mutare, fără să spună de ce. Ng a aflat răspunsul de la vecini: „Mi-au spus că fiul de trei ani al chiriașului a deschis o carte în toiul nopții și a început să o citească atent. Tatăl a crezut că băiatul era posedat”, povestește investitorul.