În vârstă de 40 de ani, Lady Gaga a devenit mamă pentru prima oară

Lady Gaga a devenit mamă alături de partenerul ei, Michael Polansky, Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Lady Gaga a devenit mamă, a născut primul său copil alături de partenerul ei, Michael Polansky, iar vestea a fost relatată de presa din SUA. Vedeta, în vârstă de 40 de ani, al cărei nume real este Stefani Germanotta, a început o relație cu Polansky în 2020 și s-a logodit cu antreprenorul în 2024.

O sursă a confirmat nașterea copilului pentru Page Six și People, preluat de La Stampa, deși până în prezent nu au fost oferite detalii suplimentare. Nu a existat niciun anunț oficial pe rețelele sociale, cel puțin nu încă, și, aspect esențial, nu există informații privind numele, sexul sau data nașterii a copilului, pentru că sunt detalii pe care cuplul a ales să le păstreze private.

Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r https://t.co/NE1Vr5EZwx — Page Six (@PageSix) September 12, 2026

În ultimii ani, cântăreața a vorbit de mai multe ori despre dorința sa de a-și întemeia o familie. În octombrie 2025, în timpul unei apariții la emisiunea lui Stephen Colbert, ea a descris maternitatea drept „următorul său rol principal”, iar într-un interviu acordat publicației The New York Times, a discutat atât despre entuziasmul, cât și despre responsabilitățile care însoțesc rolul de mamă.

Nașterea vine după un an extrem de încărcat pentru Gaga, care și-a încheiat amplul turneu „The Mayhem Ball” în aprilie 2026. Cel mai recent album al său, „Mayhem”, a primit mai multe nominalizări la premiile Grammy și a câștigat trofeul pentru cel mai bun album pop vocal la începutul acestui an.